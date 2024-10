Jakob Lilja (Ambri, à gauche) et Chris DiDomenico (Gottéron) sont échangés. Image: keystone/shutterstock

Gottéron fait une grave erreur en échangeant ces deux joueurs

Fribourg fait un échange avec Ambri: Chris DiDomenico part, Jakob Lilja arrive. Les Dragons ont beaucoup à perdre.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Peu de clubs génèrent autant d'émotions que Fribourg-Gottéron. Or, c'est justement Chris DiDomenico (35 ans), un leader passionné dont le jeu se nourrit de talent et encore plus d'émotions, qui quitte les Dragons. Parce qu'il ne se sent plus à l'aise.

C'est un peu comme si un expert de la bourse quittait la banque américaine Stanley Morgan en disant que l'argent n'y joue aucun rôle et qu'il n'a pas sa place dans cette entreprise.

La résiliation du contrat de «DiDo» est une déclaration de faillite de Gottéron.

la rage de vaincre de Chris DiDomenico va manquer à Gottéron. Image: KEYSTONE

L'absence d'envie du flamboyant Canadien, qui n'est que l'ombre de sa meilleure version cette saison (16 matchs/9 points), indique que les choses se sont dégradées dans le vestiaire et que le mandat de l'entraîneur Patrick Emond va bientôt prendre fin.

«DiDo» suivi à la trace

Ambri est désormais le nouvel employeur de Chris DiDomenico. Une arrivée que les Tessinois espéraient depuis longtemps. Au printemps 2018, leur directeur sportif, Paolo Duca, avait tenté une première fois d'engager le Canadien. Mais celui-ci est retourné à Langnau après l'échec de son aventure en NHL à Ottawa.

Lorsqu'en décembre 2019, l'affaire tourne au vinaigre dans l'Emmental, Paolo Duca revient à la charge, mais «DiDo» choisit Gottéron. Et deux ans plus tard, quand l'attaquant quitte Fribourg pour Berne, Duca arrive à nouveau trop tard.

Le Suédois d'Ambri Jakob Lilja (31 ans) fait, lui, le chemin inverse, puisqu'il est échangé avec Chris DiDomenico. Tous deux obtiennent un nouveau contrat auprès de leur nouvel employeur respectif. Paolo Duca résume:

«C'est une chance pour deux joueurs qui n'étaient plus heureux»

En Léventine, Jakob Lilja et Jonathan Ang (il quitte Ambri pour HV 71 en Suède) auraient été, dans un certain sens, victimes de l'attaquant-star Dominik Kubalik.

«Nous avons planifié la saison avec sept joueurs étrangers. Puis la possibilité de recruter Dominik Kubalik s'est présentée. Nous ne pouvions pas dire non. Mais nous avions alors huit étrangers. Jakob Lilja et Jonathan Ang n'ont jamais vraiment pu gérer cette situation. Tous deux se sont comportés de manière très professionnelle, mais le fait de ne pas savoir s'ils allaient pouvoir jouer les a déstabilisés.» Paolo Duca, directeur sportif d'Ambri

Un duo qui peut faire trembler toute la ligue

Jakob Lilja et Jonathan Ang sont donc partis, Chris DiDomenico débarque. Ambri compte désormais sept étrangers, comme c'était prévu à l'origine. Si le gardien finlandais Janne Juvonen est aligné, un étranger doit par conséquent aller en tribune. Même si personne ne le dit, Dominik Kubalik et Chris DiDomenico sont des titulaires. Kubalik, sniper au sang froid, et «DiDo», meneur de jeu et «faiseur d'émotions», sont comme la glace et le feu.

Ils peuvent former un duo de rêve et faire trembler toute la ligue.

Seule la culture du hockey d'Ambri est encore plus émotionnelle que celle de Gottéron. Alors Chris DiDomenico est-il donc enfin arrivé, à 35 ans, à sa véritable destination? Paolo Duca l'espère et il part du principe que le Canadien ne perturbera pas la paix intérieure du vestiaire.

«C'est un combattant passionné et il nous convient»

En fait, par son engagement inconditionnel, Chris DiDomenico personnifie les valeurs d'Ambri. Il peut déclencher encore plus d'émotions dans le vestiaire, sur la glace et dans les gradins. Avec le risque qu'il en fasse trop. Qu'il en veuille trop. Mais il vaut toujours mieux un attaquant qui en veut trop que pas assez. Et le Canadien ne manquera pas de motivation: il aura 36 ans en février et aura la chance de prolonger sa carrière en National League d'une saison s'il réalise les performances que le club tessinois attend de lui.

Reste une question: «DiDo» a-t-il encore assez d'énergie pour son jeu généreux et féroce? Paolo Duca est convaincu que oui. «Il est en forme», rassure le directeur sportif biancoblu.

L'avenir du coach fribourgeois s'assombrit

Gottéron laisse donc partir son joueur le plus passionné vers Ambri tout en faisant une faveur aux Léventins, qui se débarrassent de Jakob Lilja. L'attaquant suédois sans tempérament n'avait qu'une moyenne de points respectable lors du dernier exercice (53 matchs/30 points). Et cette saison, c'est quasiment un zéro pointé: 11 matchs, une passe décisive et un bilan désastreux de -7.

Il n'apportera aucune plus-value notable au jeu de Gottéron et ne suscitera aucune émotion dans cette usine à rêves.

Au fil des années, Paolo Duca est devenu humble grâce à sa riche expérience. Alors il philosophe: «On ne sait jamais ce qui arrivera...» Mais la réalité, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'Ambri ait réalisé une bonne affaire et Gottéron une misérable.

Jakob Lilja, nouvelle recrue de Gottéron, ne tient pas la grande forme. Image: KEYSTONE

A Fribourg, avant-dernier du classement, la deuxième étape du licenciement de l'entraîneur vient d'être déclenchée. La première était la déclaration de confiance diplomatiquement adressée à Patrick Emond. La deuxième est en général la résiliation inutile du contrat d'un étranger, histoire de désigner un bouc émissaire.

La prochaine résiliation de contrat sera celle de Patrick Emond.

Nous laissons le mot de la fin à Paolo Duca. «Nous avons pris un risque en engageant Dominik Kubalik. Il peut encore partir en NHL jusqu'au 15 décembre. L'engagement de Chris DiDomenico n'est pas non plus sans risque. Mais vous dites toujours si bien que le drame fait partie d'Ambri... » Ou, en une phrase: pas de risque, pas de drame.

P.S.: «DiDo» sera-t-il aligné par Ambri dès ce mardi soir contre Zoug? Paolo Duca affirme que s'il peut régler toutes les questions bureaucratiques mardi (licence, permis de travail), le Canadien jouera en effet son premier match contre les Zougois.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber