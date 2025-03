La préférence politique de Gretzky passe mal dans son pays.

Une légende du hockey critiquée pour son soutien à Trump

Le Canadien Wayne Gretzky n'est plus forcément prophète en son pays, lui qui doit y faire face à de nombreuses critiques pour son soutien appuyé à Donald Trump.

Michel Comte

Sur les réseaux sociaux, les reproches adressés à la légende de la NHL (ligue de hockey nord-américaine) de 64 ans sont légion courante. Dans les pubs canadiens, Wayne Gretzky a été hué lorsqu'il a été aperçu à la télévision assistant à un match entre les Etats-Unis et le Canada. Dans la ville d'Edmonton, capitale de la province de l'Alberta, certains ont même lancé une pétition pour renommer la route qui porte son nom.

Pour les Canadiens, le hockey sur glace est une affaire très sérieuse. Et alors que les relations diplomatiques entre Ottawa et Washington sont glaciales et que les droits de douane voulus par Donald Trump doivent entrer en vigueur la semaine prochaine, les Canadiens se sentent trahis par l'attitude de Wayne Gretzky, qui était présent, casquette avec le slogan trumpiste MAGA sur la tête, à l'investiture du milliardaire républicain en janvier.



Gretzky et sa femme Janet lors de la seconde investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le 20 janvier 2025 à Washington. Keystone

Ce même Donald Trump qui a dit vouloir faire de ce pays voisin le 51e Etat américain. Lors d'un récent match entre le Canada et les Etats-Unis, trois bagarres (un incident courant au hockey) ont éclaté dans les neufs premières secondes (ce qui est moins courant). Des tensions liées au contexte diplomatique, selon des observateurs. L'hymne américain a également été sifflé lors de rencontres de NHL au Canada.

«J'ai perdu tout respect pour Gretzky», a expliqué un des signataires de la pétition demandant à ce que soit débaptisée la route à son nom. «Traitre au peuple canadien qui a fait de lui ce qu'il est», a asséné un autre.

Wayne Gretzky a grandi dans la petite ville de Brantford, près de Toronto dans l'Ontario, avant de devenir la référence absolue de la NHL, où il détient le record de buts (894) et a gagné quatre titres avec son équipe des Edmonton Oilers entre 1984 et 1988. «Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit plus fier que lui d'être Canadien, lire ces commentaires méchants lui a brisé le coeur», l'a défendu Janet Gretzky sur Instagram - un message depuis supprimé.

Gretzky a été actif chez les professionnels entre 1978 et 1999. Keystone

Dans un édito publié dans le quotidien Toronto Sun, Bobby Orr, autre légende canadienne de ce sport, a soutenu que Wayne Gretzky «n'a apporté que de la gloire à son pays». Filant la métaphore sportive, Bobby Orr, qui avait soutenu Donald Trump en 2020, a appelé ses concitoyens à «prendre un temps mort» et à faire preuve de «respect» pour ce «grand Canadien».

Le président américain lui-même a volé à son secours sur les réseaux sociaux: «Wayne Gretzky est un mec super! On l'appelle "Le grand", et il l'est.»