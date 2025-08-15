bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Sport
Football

LS-Besiktas: les fans du club turc ont une incroyable ferveur

Les fans de Besiktas, emmenés par le groupe ultra «Carsi», sont réputés pour leur ferveur. Dans les stades et sur Instagram.
Les fans de Besiktas, emmenés par le groupe ultra «Carsi», sont réputés pour leur ferveur. Dans les stades et sur Instagram. image: getty/instagram

Le prochain adversaire du LS en Europe a des fans barjos: la preuve

Lausanne a éliminé Astana au 3e tour des qualifs de la Conference League. Place désormais au Besiktas Istanbul et ses bouillants supporters, qui ont encore récemment prouvé leur ardeur.
15.08.2025, 05:3115.08.2025, 05:31
Yoann Graber
Yoann Graber
Plus de «Sport»

Les fans turcs de football sont réputés pour leur ferveur. L'ambiance bouillante de leurs stades – surtout ceux de Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grands clubs d'Istanbul – attire d'ailleurs de nombreux touristes étrangers, avides de sensations fortes.

ISTANBUL, TURKIYE - JULY 13: Besiktas Club President Serdal Adali signs a contract with Turkish national footballer Orkun Kokcu during a fan-attended ceremony held at Tupras Stadium in Istanbul, Turki ...
L'ambiance est souvent très chaude dans le stade de Besiktas, à Istanbul. Image: keystone

Mais le stade n'est pas le seul endroit où s'exprime cette passion ardente des supporters stambouliotes. Il y a bien sûr aussi les rues, où les cortèges avec fumigènes, drapeaux et tout le bazar (pas le grand) sont fréquents avant les matchs. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Et c'est justement sur Instagram que les fans de Besiktas, l'adversaire du Lausanne-Sport en barrage de Conference League, ont prouvé qu'ils sont vraiment barjos. Voici pourquoi.

Le club noir et blanc courtise depuis plusieurs semaines l'attaquant anglais Jadon Sancho (25 ans), dont Manchester United souhaite se débarrasser. Alors quand l'international anglais a publié fin juillet une photo de lui sur Instagram, dans une piscine en vacances aux Etats-Unis, les supporters des Aigles ont laissé... cinq millions (!) de commentaires sous la publication, incitant Sancho à rejoindre leur club. C'est ce qui s'appelle faire le forcing!

La publication de Sancho sur Instagram

Dans la marge, les innombrables commentaires des fans de Besiktas incitant l'Anglais à signer dans leur club.
Dans la marge, les innombrables commentaires des fans de Besiktas incitant l'Anglais à signer dans leur club. image: instagram

Si le nombre a de quoi donner le vertige, la diversité des messages est, elle, nettement moins grande: le basique «Come to Besiktas!» («Viens à Besiktas!») revient sans cesse.

En comparaison, comme le fait savoir L'Equipe, la publication Instagram de Cristiano Ronaldo – le footballeur le plus suivi, avec 662 millions d'abonnés – la plus commentée n'a entraîné «que» 642 000 commentaires.

Boules Quiès et record du monde

Voilà donc pour la ferveur des fans de Besiktas. Les Lausannois la découvriront le 28 août, lors du match retour au Tüpras Stadyumu, une arène très moderne de 42 000 places inaugurée en 2016. Un stade, surtout, qui avait causé des vertiges à Timo Werner. Au sens propre.

Lors d'un match de Ligue des champions en 2017, alors qu'il évoluait à Leipzig, l'attaquant allemand avait dû céder sa place dès la 32e minute. La cause? Un malaise causé par le vacarme de l'enceinte stambouliote, qui a pour habitude de siffler les adversaires dès qu'ils ont le ballon, du début à la fin du match. Et pourtant, Werner portait des boules Quiès... L'Allemand racontait après la partie (perdue 2-0):

«Je n'avais jamais vu une telle atmosphère. Je ne pouvais pas me concentrer sur le match. Je ne me sens toujours pas bien»

Il n'est pas le seul à avoir eu les oreilles qui sifflent dans l'«enfer» stambouliote: en 2013, pendant un match de championnat, les fans de Besiktas ont établi un record du monde de décibels dans un stade (c'était dans leur ancienne arène): 141 décibels, soit plus que «le bruit d’un avion de ligne au décollage», compare Le Parisien.

Reste à savoir si Peter Zeidler, le coach du LS, préparera ses joueurs en poussant à fond la sono de la Tuilière à l'entraînement...

Le compte rendu de la victoire vaudoise à Astana👇

Lausanne élimine sereinement Astana et attend le Besiktas

Mais avant de se rendre à Istanbul, les Vaudois auront déjà un aperçu de l'ardeur des fans adverses jeudi prochain dans le stade lausannois, lors du match aller.

Les supporters turcs vont très certainement remplir largement leur secteur visiteur: en barrage d'Europa League l'année dernière contre Lugano, ils étaient 5 500 à envahir la Stockhorn Arena de Thoune. Et 35 000 au retour sur les bords du Bosphore, où les Tessinois s'étaient effondrés 5-1.

THUN, SWITZERLAND - AUGUST 22: Besiktas supporters during the UEFA Europa League Play-offs Leg 1 of 2 match Lugano vs Besiktas at Stockhorn Arena in Thun, Switzerland on August 22, 2024 (Photo by Pier ...
Les supporters de Besiktas sont venus très nombreux, l'été dernier à Thoune. Image: keystone

Alors oui, les joueurs du LS – qui n'ont pas l'habitude des ambiances de Coupe d'Europe – risquent d'être un peu intimidés par cette atmosphère. Mais ils peuvent déjà avoir une crainte en moins: Jadon Sancho, finaliste de l'Euro avec l'Angleterre en 2021, ne sera pas sur le terrain.

Aux dernières nouvelles, il n'est pas intéressé à rejoindre Besiktas. Comme quoi, même cinq millions de commentaires peuvent n'avoir aucun effet.

Plus d'articles sur le sport

Le prochain adversaire du LS en Europe a des fans barjos: la preuve
de Yoann Graber
Reusser ne voulait surtout pas que Ferrand-Prévot gagne le Tour
de Romuald Cachod
Une dépense étonnante fâche les supporters de Dortmund
de Lisa Slomka
Vague de disqualifications en saut à ski
de Romuald Cachod
L'Espagne a trouvé un moyen ingénieux de protéger ses arbitres
de Yoann Graber
2
Voici pourquoi la Supercoupe a lieu dans une petite ville italienne
de Julien Caloz
Le «Pelé palestinien» alliait élégance, vitesse et sens du but
de Romuald Cachod
Ce pilote suisse brille malgré un énorme coup dur
de Soraya Sägesser
Alisha Lehmann explique son curieux transfert
de Adrian Bürgler
Cet ancien gardien suisse pourrait devenir le patron de la Nati
de Etienne Wuillemin
Ce geste est entré dans la légende de Sierre-Zinal
de Julien Caloz
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
de Simon Häring
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
de Romuald Cachod
Cette star du tennis lance un débat très épineux sur les Russes
de Yoann Graber
1
«Les lutteurs suisses actuels vont trop à la salle de musculation»
de Emil Rohrbach
Ce tennisman est arrêté à l'aéroport pour une raison invraisemblable
de Yoann Graber
Ce coup de sang de la reine du sprint révèle une personnalité complexe
de Sven Papaux
Donnarumma publie une photo ambiguë sur son avenir au PSG
de Yoann Graber
Il se prend une fusée au pire endroit et il y a des dégâts 😱
de Nils Kögler
1
Pourquoi les femmes touchent le double des hommes en cas de record à Sierre-Zinal
de Margaux Habert
La nouvelle crack du tennis a un point commun fort avec les Williams
de Yoann Graber
Voici tout ce qui va changer pour Jashari à l'AC Milan
de Etienne Wuillemin
La Suisse veut défendre son titre mondial dans un sport improbable
de simon wespi
Il n'aurait jamais dû célébrer trop vite...
de Yoann Graber
Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux
de Yoann Graber
Le ski suisse s'arme contre les prédateurs sexuels
de Emil Rohrbach
«Un monstre»: Jean-Pierre Nsame s'est transformé
de Julien Caloz
«Un rêve»: ce Romand a écrit au petit garçon qu'il était
de Julien Caloz
Novak Djokovic est la cible de violentes attaques en Serbie
de Simon Häring
Le foot suisse va vivre une grande première
de Yoann Graber
Il n'est pas si simple de passer du rugby au foot US: la preuve
de Julien Caloz
Humeur
Cette scène prouve toute la complexité mentale du tennis
de Yoann Graber
Cette star du hockey suisse a un projet ambitieux en Asie
de Adrian Bürgler
«Je me suis épuisée»: la star de la voile imite Lara Gut-Behrami
de Julien Caloz
Le maillot de Young Boys devient la risée du web
de Yoann Graber
Cette footballeuse filme une «vidéo de la honte» sur le terrain
de Yoann Graber
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, des capots de voitures sont utilisés comme aquariums.
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
Voici pourquoi le FC Thoune cartonne en Super League
Trois victoires en trois matchs: aucun promu n’avait réussi un aussi bon début de saison depuis la réforme de la Super League. Le FC Thoune doit cette performance à la stabilité de son effectif, à un recrutement intelligent, mais surtout au soutien financier d’un entrepreneur local.
Après avoir surpris Lugano et Lausanne, le FC Thoune a de nouveau créé la sensation en allant s’imposer 2-1 sur le terrain du FC Lucerne, samedi. Trois victoires en autant de rencontres: jamais un promu n’avait réussi un tel départ depuis la réforme de la Super League en 2003. Les Bernois partagent logiquement la tête du classement avec le FC Saint-Gall. Mais comment expliquer ce retour si éclatant dans l'élite?
L’article