faible pluie
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon

Jeremy Finello of Switzerland competes during the men&#039;s 10-kilometer sprint biathlon race at the 2026 Winter Olympics in Anterselva, Italy, Friday, Feb. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) Milan ...
Jeremy Finello lors du sprint disputé aux JO de Milan-Cortina.Keystone

La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon

La Suisse joue un rôle secondaire lors des JO à Antholz. Pourtant, après les Mondiaux à domicile, elle avait presque l'impression d'être devenue une nation de biathlon.
19.02.2026, 18:5619.02.2026, 18:56
ralf streule, antholz

Passer du ski de fond au biathlon olympique, c'est découvrir un tout autre monde. Ici, à Antholz, l'allemand remplace l'italien qu'on parle dans le Val di Fiemme. Et ce ne sont pas les drapeaux italiens qui dominent, mais ceux du Tyrol du Sud.

A Antholz, tout est plus grand et plus bruyant. Il y a davantage de diversité et l’ambiance est bien plus animée. Le speaker lance un «Let’s start the Party!» en début de course, et les tribunes, quatre fois plus hautes et bruyantes qu'à Tesero, résonnent d'enthousiasme.

ANTHOLZ-ANTERSELVA, ITALY - FEBRUARY 15: A general view in the Women&#039;s Biathlon 10km Pursuit on day nine of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Anterselva Biathlon Arena on February 1 ...
Le magnifique site du biathlon aux JO. Getty Images Europe

La France y a remporté la course de relais masculin mardi, suivie de la Norvège et de la Suède, tandis que l'Allemagne a échoué dans sa quête de médailles. Ce sont quatre des nombreuses nations qui dominent la discipline, aussi bien sur la piste que dans les tribunes. La Suisse, elle, aspire à jouer son rôle dans cette lutte pour les premières places. Elle y parvient de manière sporadique, surtout dans le relais masculin.

Un incident improbable a ruiné la course de ce biathlète

Mardi aux JO, Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jérémy Finello et Niklas Hartweg ont concédé 1'41 de retard aux champions olympiques tricolores pour se hisser à la 8e place du relais masculin. Ils ont donc obtenu un diplôme olympique, mais aussi quelques regrets. Les Suisses étaient en effet au contact après les deux premiers passages mais les fautes de Finello au tir leur ont coûté cher.

Sans cette mésaventure, Niklas Hartweg aurait probablement disputé une course pour la quatrième place avec l'Allemagne. «On aurait pu faire mieux», a reconnu la coach en chef Sandra Flunger. Elle ne le dit pas pour la première fois lors de ces Jeux.

Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO

Du côté suisse, seule Lea Meier a vraiment marqué les esprits à Antholz: la Grisonne a surpris avec une septième place sur 15 km et une treizième place en sprint. Elle a aussi fait partie du relais 4 x 6 km mercredi, au terme duquel les Helvètes, trop lentes sur les skis et trop imprécises au tir, ont pris la 8e place.

epa12743532 Lea Meier of Switzerland competes in the Women&#039;s 10km Pursuit of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Anterselva, Italy, 15 February 2026. EPA ...
Auteur d'un excellent 19/20 sur le pas de tir lors du 15 km, Lea Meier a terminé à 32"9 de la surprenante médaillée de bronze, la Bulgare Lora Hristova.Keystone

Après les efforts des dernières années dans le domaine du biathlon, les Jeux olympiques sont jusque-là une petite déception pour la Suisse. Avec la Coupe du monde 2024 et les Championnats du monde 2025 à Lenzerheide, on semblait prendre de l'élan, se sentant presque comme une véritable nation de biathlon. Lors des Mondiaux, les Suisses avaient manqué le podium à plusieurs reprises de peu.

«Nous ne sommes pas plus loin du top mondial qu'il y a un an», estime Joscha Burkhalter. Dans un sport où tant de facteurs doivent s'aligner, les fluctuations sont inévitables, mais le pas en avant reste toujours possible. «Un jour, la médaille viendra. Il nous manque juste l'effet ketchup», explique le Bernois, en référence au phénomène où une série de performances moyennes ou frustrantes finit par exploser en un enchaînement de succès. Un effet semblable à la bouteille de ketchup où le produit tarde à sortir, puis jaillit d'un coup.

Notre commentaire sur ce sport aux JO👇

Commentaire
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO

«La chance n'est pas toujours de notre côté. Nous devons actuellement redoubler d'efforts pour que tout soit parfait», songe pour sa part la coach Sandra Flunger. C'est peut-être la différence par rapport à l'année dernière lors des Championnats du monde, où les bons résultats étaient «presque trop faciles» à obtenir.

La crise, en tout cas, n'est pas déclarée. Un Championnat du monde ne suffit pas à faire de la Suisse une véritable nation de biathlon, où les succès s'enchaînent. «Nous n'avons pas la densité d'autres nations, que ce soit au sommet ou au niveau de la relève. Cela prend du temps», estime-t-on au sein de l'équipe nationale.

Niklas Hartweg, qui a souvent trouvé sa meilleure forme lors de grands événements, illustre bien ces facteurs qui doivent s'aligner, mais qui ne le font pas toujours. Pour ces Jeux olympiques, le jeune homme de 25 ans avait de grandes ambitions. Mais l'été dernier, il a dû faire face à des maladies virales à répétition, ce qui a perturbé son entraînement et son début de saison, notamment en tir.

L'équipe de Suisse a encore deux occasions de briller aux Jeux cette semaine, lors des mass starts hommes (vendredi à 14h15) et femmes (samedi à 14h15) avec cinq athlètes au départ: Niklas Hartweg, Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Amy Baserga et Lea Meier.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
En Chine, les robots font du kung-fu
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La RTS retire cette vidéo qui a créé une polémique internationale
La RTS désavoue avec modération son journaliste pour avoir fait un commentaire politique lors d'une compétition sportive aux JO de Cortina-Milan.
Le commentaire du journaliste sportif dénonçant le «génocide à Gaza» et la participation aux JO de Cortina-Milan du pilote de bob à deux israélien qui «s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle», lundi à l’antenne de la RTS, n’est pas passé inaperçu.
L’article