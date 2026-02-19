Jeremy Finello lors du sprint disputé aux JO de Milan-Cortina. Keystone

La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon

La Suisse joue un rôle secondaire lors des JO à Antholz. Pourtant, après les Mondiaux à domicile, elle avait presque l'impression d'être devenue une nation de biathlon.

ralf streule, antholz

Passer du ski de fond au biathlon olympique, c'est découvrir un tout autre monde. Ici, à Antholz, l'allemand remplace l'italien qu'on parle dans le Val di Fiemme. Et ce ne sont pas les drapeaux italiens qui dominent, mais ceux du Tyrol du Sud.

A Antholz, tout est plus grand et plus bruyant. Il y a davantage de diversité et l’ambiance est bien plus animée. Le speaker lance un «Let’s start the Party!» en début de course, et les tribunes, quatre fois plus hautes et bruyantes qu'à Tesero, résonnent d'enthousiasme.

Le magnifique site du biathlon aux JO. Getty Images Europe

La France y a remporté la course de relais masculin mardi, suivie de la Norvège et de la Suède, tandis que l'Allemagne a échoué dans sa quête de médailles. Ce sont quatre des nombreuses nations qui dominent la discipline, aussi bien sur la piste que dans les tribunes. La Suisse, elle, aspire à jouer son rôle dans cette lutte pour les premières places. Elle y parvient de manière sporadique, surtout dans le relais masculin.

Mardi aux JO, Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jérémy Finello et Niklas Hartweg ont concédé 1'41 de retard aux champions olympiques tricolores pour se hisser à la 8e place du relais masculin. Ils ont donc obtenu un diplôme olympique, mais aussi quelques regrets. Les Suisses étaient en effet au contact après les deux premiers passages mais les fautes de Finello au tir leur ont coûté cher.

Sans cette mésaventure, Niklas Hartweg aurait probablement disputé une course pour la quatrième place avec l'Allemagne. «On aurait pu faire mieux», a reconnu la coach en chef Sandra Flunger. Elle ne le dit pas pour la première fois lors de ces Jeux.

Du côté suisse, seule Lea Meier a vraiment marqué les esprits à Antholz: la Grisonne a surpris avec une septième place sur 15 km et une treizième place en sprint. Elle a aussi fait partie du relais 4 x 6 km mercredi, au terme duquel les Helvètes, trop lentes sur les skis et trop imprécises au tir, ont pris la 8e place.



Auteur d'un excellent 19/20 sur le pas de tir lors du 15 km, Lea Meier a terminé à 32"9 de la surprenante médaillée de bronze, la Bulgare Lora Hristova. Keystone

Après les efforts des dernières années dans le domaine du biathlon, les Jeux olympiques sont jusque-là une petite déception pour la Suisse. Avec la Coupe du monde 2024 et les Championnats du monde 2025 à Lenzerheide, on semblait prendre de l'élan, se sentant presque comme une véritable nation de biathlon. Lors des Mondiaux, les Suisses avaient manqué le podium à plusieurs reprises de peu.



«Nous ne sommes pas plus loin du top mondial qu'il y a un an», estime Joscha Burkhalter. Dans un sport où tant de facteurs doivent s'aligner, les fluctuations sont inévitables, mais le pas en avant reste toujours possible. «Un jour, la médaille viendra. Il nous manque juste l'effet ketchup», explique le Bernois, en référence au phénomène où une série de performances moyennes ou frustrantes finit par exploser en un enchaînement de succès. Un effet semblable à la bouteille de ketchup où le produit tarde à sortir, puis jaillit d'un coup.



«La chance n'est pas toujours de notre côté. Nous devons actuellement redoubler d'efforts pour que tout soit parfait», songe pour sa part la coach Sandra Flunger. C'est peut-être la différence par rapport à l'année dernière lors des Championnats du monde, où les bons résultats étaient «presque trop faciles» à obtenir.



La crise, en tout cas, n'est pas déclarée. Un Championnat du monde ne suffit pas à faire de la Suisse une véritable nation de biathlon, où les succès s'enchaînent. «Nous n'avons pas la densité d'autres nations, que ce soit au sommet ou au niveau de la relève. Cela prend du temps», estime-t-on au sein de l'équipe nationale.



Niklas Hartweg, qui a souvent trouvé sa meilleure forme lors de grands événements, illustre bien ces facteurs qui doivent s'aligner, mais qui ne le font pas toujours. Pour ces Jeux olympiques, le jeune homme de 25 ans avait de grandes ambitions. Mais l'été dernier, il a dû faire face à des maladies virales à répétition, ce qui a perturbé son entraînement et son début de saison, notamment en tir.

L'équipe de Suisse a encore deux occasions de briller aux Jeux cette semaine, lors des mass starts hommes (vendredi à 14h15) et femmes (samedi à 14h15) avec cinq athlètes au départ: Niklas Hartweg, Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Amy Baserga et Lea Meier.