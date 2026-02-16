Enorme coup dur pour Mathilde Gremaud aux JO
Mathilde Gremaud ne décrochera pas de cinquième médaille olympique lundi soir à Livigno. La Fribourgeoise a chuté à l'entraînement avant la finale du Big Air et doit déclarer forfait en raison d'une blessure à une hanche, a annoncé Swiss-Ski.
Victime elle aussi d'une chute et touchée à un poignet, la Zurichoise Anouk Andraska ne participera pas non plus à cette finale qui devait débuter ce lundi à 19h30, mais a été repoussée à 21h00 à cause des mauvaises conditions météo.
C'est lors de l'entraînement avant les trois runs finaux que les deux Suissesses ont chuté. L'entraîneur Greg Tuscher explique ce qui s'est passé:
Le coach donne davantage de précisions:
Troisième de la qualification, Mathilde Gremaud abordait sa dernière «compét» des JO 2026 avec l'ambition d'aller décrocher une nouvelle breloque. Mais les Jeux olympiques de la Gruérienne restent malgré tout plus que réussis.
Si l'entraîneur national se voulait rassurant, il n'a pas caché avoir eu une petite crainte: «J'ai eu un petit flashback de ce qui s'est passé à Steamboat pour un Norvégien (réd: William Bostadlökken) qui s'en est moins bien sorti et qui est resté paralysé. Je dirais qu'elle est heureusement "bien tombée" avec ce mouvement de catapulte où elle est partie un peu dans tous les sens. J'ai pu discuter avec elle et ça avait l'air d'aller.»
A 26 ans, Mathilde Gremaud est devenue en Italie la première Suissesse à obtenir trois médailles consécutives aux JO dans la même discipline après l'argent de PyeongChang et l'or de Pékin en slopestyle. Elle avait aussi ajouté le bronze du Big Air à sa collection il y a quatre ans en Chine. (ats/yog)