Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Mathilde Gremaud forfait en finale du Big Air

Medics tend to Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud after she crashed during practice before the women&#039;s freestyle skiing big air finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Monday, Feb ...
La tuile pour Mathilde Gremaud, qui doit déclarer forfait pour la finale du Big Air aux JO de Milan-Cortina. Image: keystone

Enorme coup dur pour Mathilde Gremaud aux JO

Blessée après une chute à l'entraînement, la skieuse freestyle fribourgeoise – championne olympique de slopestyle – doit déclarer forfait pour la finale du Big Air lundi soir.
16.02.2026, 19:1616.02.2026, 20:04

Mathilde Gremaud ne décrochera pas de cinquième médaille olympique lundi soir à Livigno. La Fribourgeoise a chuté à l'entraînement avant la finale du Big Air et doit déclarer forfait en raison d'une blessure à une hanche, a annoncé Swiss-Ski.

Victime elle aussi d'une chute et touchée à un poignet, la Zurichoise Anouk Andraska ne participera pas non plus à cette finale qui devait débuter ce lundi à 19h30, mais a été repoussée à 21h00 à cause des mauvaises conditions météo.

Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud fell during the warm-up and the medical team placed her on a rescue sled before the women&#039;s Freestyle Skiing Freeski slopestyle final at the 2026 Olympic Winte ...
Après sa chute, Mathilde Gremaud a été transportée sur une civière. image: Keystone

C'est lors de l'entraînement avant les trois runs finaux que les deux Suissesses ont chuté. L'entraîneur Greg Tuscher explique ce qui s'est passé:

«Anouk, c'est une blessure au poignet. Pour Mathilde, elle est allée faire un contrôle à l'hôpital à Livigno au niveau du bassin. Ca n'a pas l'air d'être trop grave, mais c'est suffisamment sérieux pour ne pas prendre le départ.»

Le coach donne davantage de précisions:

«Mathilde a chuté sur le nosebutter. Elle a accroché le bout du tremplin et a atterri trop court sur son bassin au niveau du haut de la bosse. Mais bon, plus de peur que de mal parce c'était une chute très impressionnante. Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est OK.»

Ça s'est aussi passé ce lundi aux JO👇

Le rival de Loïc Meillard craque complètement

Troisième de la qualification, Mathilde Gremaud abordait sa dernière «compét» des JO 2026 avec l'ambition d'aller décrocher une nouvelle breloque. Mais les Jeux olympiques de la Gruérienne restent malgré tout plus que réussis.

Si l'entraîneur national se voulait rassurant, il n'a pas caché avoir eu une petite crainte: «J'ai eu un petit flashback de ce qui s'est passé à Steamboat pour un Norvégien (réd: William Bostadlökken) qui s'en est moins bien sorti et qui est resté paralysé. Je dirais qu'elle est heureusement "bien tombée" avec ce mouvement de catapulte où elle est partie un peu dans tous les sens. J'ai pu discuter avec elle et ça avait l'air d'aller.»

Gold medallist Mathilde Gremaud of Switzerland poses with her medal after the Freestyle Skiing Freeski slopestyle final at the 2026 Olympic Winter Games in Livigno, Italy, on Monday, February 9, 2026. ...
La Fribourgeoise a remporté l'or en slopestyle. image: Keystone

A 26 ans, Mathilde Gremaud est devenue en Italie la première Suissesse à obtenir trois médailles consécutives aux JO dans la même discipline après l'argent de PyeongChang et l'or de Pékin en slopestyle. Elle avait aussi ajouté le bronze du Big Air à sa collection il y a quatre ans en Chine. (ats/yog)

L’article