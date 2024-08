Le lacross, le flag football et le cricket (de gauche à droite) seront au programme des JO 2028. Image: keystone

5 nouveaux sports et un logo original: Los Angeles se prend déjà aux Jeux

Dans quatre ans, les Jeux d'été auront lieu en Californie, avec cinq nouveaux sports au programme. Présentation.

Tobias Wellnitz / watson.de

Plus de «Sport»

Les Jeux olympiques de Paris 2024 à peine terminés, il est temps de jeter un œil à la prochaine édition: Los Angeles 2028. La ville californienne a déjà accueilli les Jeux en 1932 et, plus récemment, en 1984.

Quels nouveaux sports seront au programme? Qu'est-ce que le logo a de si spécial? Et ces JO seront-ils durables?Voici un aperçu des infos essentielles à connaître.👇

La situation géographique de Los Angeles

Los Angeles accueillera les Jeux olympiques pour la troisième fois. 35 sports seront proposés, répartis en 48 disciplines et 329 épreuves. Au total, cela représente plus de 3'000 heures de sport en direct.

En rouge, la localisation de Los Angeles. image: google maps

La région de Los Angeles offre une variété de paysages, où pourront se pratiquer tous ces sports. Les organisateurs décrivent le site ainsi:

«Située sur une vaste plaine côtière vallonnée, Los Angeles est l'une des villes les plus diversifiées au monde sur le plan géographique, avec des montagnes pittoresques, des canyons animés, des vallées verdoyantes et des plages de renommée mondiale. L.A. se caractérise par son climat stable, des millions de personnes du monde entier sont attirées par la ville pour poursuivre leurs rêves.»

Panorama de la ville de Los Angeles, qui est située proche des montagnes. Image: Shutterstock

Les cinq nouveaux sports

Les organisateurs de ces JO 2028 ont annoncé qu'il y aura cinq nouveaux sports par rapport à l'édition précédente à Paris. Présent en 2024, le breakdance ne sera, lui, pas au programme en 2028.

1. Lacrosse

Image: Shutterstock

Le lacrosse sera à nouveau au programme des JO, 120 ans après sa dernière apparition. Il était présent en 1904 (Londres) et 1908 (Saint-Louis).

Ce sport est particulièrement populaire en Amérique du Nord. Deux équipes s'affrontent: les joueurs doivent se passer une balle en caoutchouc avec leur crosse, terminée par une sorte de filet. Le but? Marquer dans la cage adverse. Une sorte de hockey d'été, donc, avec de drôles de crosses.

2. Squash

Image: keystone

Le squash fera sa toute première apparition aux JO. Ce sport de raquette oppose des joueurs, en simple ou en double, qui sont du même côté et frappent contre le mur pour marquer le point.

3. Flag football

Image: Shutterstock

Comme le squash, le flag football vivra sa grande première dans des JO à Los Angeles. Il s'agit d'une variante du football américain, avec des contacts physiques moindres et sans plaquage. Au lieu de plaquer l'adversaire qui porte le ballon, il faut, pour stopper l'action, lui retirer un drapeau (flag) attaché à la ceinture.

4. Baseball / Softball

Image: keystone

Le baseball (et sa version légèrement différente, le softball) fait son retour aux JO après un dernier passage en 2021, à Tokyo. Rien d'étonnant, quand on connaît la passion des Américains pour ce sport.

5. Cricket

Image: keystone

C'est un sport cousin du baseball qui fera également son come-back dans le programme olympique: le cricket. Cette discipline – où il s'agit aussi, pour marquer des points, de frapper une balle avec une batte puis de rejoindre des endroits spécifiques en courant – a déjà été présente une fois aux JO: en 1900, à Paris. Ce sport est particulièrement populaire en Inde, Pakistan, Sri Lanka, Angleterre, Australie ou encore Afrique du Sud.

Le logo original

Les organisateurs des JO 2028 ont eu une idée originale pour le logo: l'abréviation de la ville de Los Angeles, «LA», est représentée sous différentes formes. C'est la graphie et les couleurs du «A» qui varient. On passe, par exemple, de couleurs vives à celles du drapeau américain. En dessous, on peut lire «28», l'année des Jeux.

image: instagram

Ces fameux «A» ont été créés par des designers, des athlètes ou des partenaires commerciaux. Les organisateurs argumentent leur démarche:

«L'histoire de LA28 est racontée par de nombreuses personnes différentes. Aucun emblème unique ne pourrait exprimer tout ce que Los Angeles et les Jeux représentent.»

Le volonté de JO durables

Les organisateurs espèrent que ces JO 2028 seront une locomotive pour promouvoir des valeurs dans la région de Los Angeles, comme par exemple la durabilité.

Pour eux, la vision de LA28 vise à «créer un partenariat fort entre les parties prenantes de la ville», qui doit servir de modèle pour d'autres grands événements.

Le Los Angeles Memorial Coliseum a déjà accueilli les JO en 1932 et 1984. Il sera aussi de la partie en 2028. image: instagram

Les organisateurs veulent se servir uniquement de matériaux réutilisables et de davantage d'énergie provenant de sources renouvelables. Un vaste programme de recyclage sera mis en place, censé permettre d'atteindre l'objectif «zéro gaspillage».

L'ex-sprinteuse américaine, Allyson Felix (onze médailles aux JO), désormais membre du CIO, s'enthousiasme sur le site web de l'instance:

«Le plan pour les Jeux de L.A. 2028 a été établi avec la durabilité comme pilier central, et cela se traduira par des avantages considérables pour les milliers d'athlètes olympiques et d'organisations sportives communautaires du sud de la Californie.»

Les prochains Jeux olympiques de Los Angeles se dérouleront du 14 au 30 juillet 2028. Le compte à rebours est déjà lancé.

Adaptation en français: Yoann Graber