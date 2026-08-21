pluie modérée16°
DE | FR
burger
Sport
Lausanne

Athlétisme: Armand Duplantis bat le record d'Athletissima

Vidéo: watson

Duplantis a brillé à Lausanne

Le Suédois Armand Duplantis, star du saut à la perche, a battu le record d'Athletissima, jeudi lors du City Event. La compétition a été superbe.
21.08.2026, 10:5621.08.2026, 10:56

Armand Duplantis a remporté un très grand concours de la perche lors du City Event d'Athletissima. Le Suédois a passé une barre à 6,21 m pour s'offrir le record du meeting jeudi soir.

Absent l'an dernier, mais vainqueur en 2024 avec un saut à 6,15 m, le double champion olympique a offert un concours de toute beauté aux milliers de personnes présentes sur la Place de la Navigation. «Ce fut la plus grande compétition de perche de l'histoire», a d'ailleurs dit Duplantis à la suite de l'élimination de son principal rival, Emmanouil Karalis.

Le saut en images:

Vidéo: watson

Car le Suédois n'a cette fois pas été seul à se battre dans le ciel. Emmanouil Karalis, deuxième homme le plus haut du monde derrière Duplantis, a réussi 6,16 m. Le Grec a exulté en effaçant la barre à sa deuxième tentative. Normal lorsque l'on sait qu'il n'est qu'à un centimètre de son record personnel. Face aux 6,21 m, le Grec a en revanche trouvé une barre infranchissable. Mais il pourrait la passer dans un avenir proche.

Seul au monde, Duplantis a décidé de s'attaquer au record du monde à 6,32 m. Après deux tentatives infructueuses, le Suédois, fatigué, a préféré s'arrêter. Il se consolera avec le record hors stade (indoor et plein air).

Une belle bagarre

Ce concours a en outre offert une belle bagarre avec cinq hommes qui ont passé 5,91 m. Derrière les habitués Duplantis et Karalis, l'Australien Kurtis Marschall, l'Américain Chris Nielsen et le Norvégien Sondre Guttormsen ont franchi cette hauteur dans des conditions plus clémentes que ce qui était redouté selon les prévisions.

Cette star du sport joue les touristes à Lausanne avant Athletissima
Cette star du sport joue les touristes à Lausanne avant Athletissima

Reste qu'au moment de défier 6,01 m, seuls les deux meilleurs perchistes actuels sont parvenus au stade suivant pour continuer leur duel dans les cieux.

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Le coach du FC Bâle est sur la sellette
Le coach du FC Bâle est sur la sellette
de Céline Feller
Ce Romand raconte sa quête «obsessionnelle» sur 10 km
Ce Romand raconte sa quête «obsessionnelle» sur 10 km
de Julien Caloz
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
de Romuald Cachod
Les débuts chaotiques du futur gardien de la Nati en Allemagne
Les débuts chaotiques du futur gardien de la Nati en Allemagne
de Daniel Wyrsch
La star suisse de la gym a de gros soucis avec les sponsors
La star suisse de la gym a de gros soucis avec les sponsors
de Martin Probst
Les chaussures de ce tennisman font polémique: sa réponse est mythique
Les chaussures de ce tennisman font polémique: sa réponse est mythique
de Yoann Graber
Ces Romands ont réussi le chrono qui «marque les esprits»
Ces Romands ont réussi le chrono qui «marque les esprits»
de Julien Caloz
Les lacets de ce tennisman font polémique
Les lacets de ce tennisman font polémique
de Yoann Graber
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
On a trouvé le challenge ultime pour Pogacar
de Romuald Cachod
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
Voici pourquoi la Suisse est si forte en athlétisme
de Rainer Sommerhalder
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
Ce tennisman suisse a été insulté après ses victoires
de Julien Caloz
Leonardo Genoni a «mal évalué» l&#039;affaire Patrick Fischer
Leonardo Genoni a «mal évalué» l'affaire Patrick Fischer
de Étienne Wuillemin
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
La France teste la «VAR du pauvre»
La France teste la «VAR du pauvre»
de Yoann Graber
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
1
Ces célébrations de buts de footballeurs ont très mal tourné
de Yoann Graber
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le sponsor maillot de l’Ajax moqué lors du match contre Sion
Ziggo est non seulement le partenaire principal de l’Ajax, mais aussi le diffuseur officiel des compétitions européennes aux Pays-Bas. Il n’a pourtant pas pu retransmettre le match du club qu’il sponsorise, jeudi en Conference League contre Sion. Une situation cocasse, dont les supporters se sont rapidement emparés.
Sponsor maillot de l’Ajax Amsterdam, Ziggo est la «home of football» des Néerlandais. Le diffuseur a été le seul aux Pays-Bas à s’offrir les droits de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence pour la période 2024-2027, et s’assure de retransmettre en clair tous les matchs européens des formations bataves.
L’article