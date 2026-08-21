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Duplantis a brillé à Lausanne

Le Suédois Armand Duplantis, star du saut à la perche, a battu le record d'Athletissima, jeudi lors du City Event. La compétition a été superbe.

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Armand Duplantis a remporté un très grand concours de la perche lors du City Event d'Athletissima. Le Suédois a passé une barre à 6,21 m pour s'offrir le record du meeting jeudi soir.

Absent l'an dernier, mais vainqueur en 2024 avec un saut à 6,15 m, le double champion olympique a offert un concours de toute beauté aux milliers de personnes présentes sur la Place de la Navigation. «Ce fut la plus grande compétition de perche de l'histoire», a d'ailleurs dit Duplantis à la suite de l'élimination de son principal rival, Emmanouil Karalis.

Le saut en images: Vidéo: watson

Car le Suédois n'a cette fois pas été seul à se battre dans le ciel. Emmanouil Karalis, deuxième homme le plus haut du monde derrière Duplantis, a réussi 6,16 m. Le Grec a exulté en effaçant la barre à sa deuxième tentative. Normal lorsque l'on sait qu'il n'est qu'à un centimètre de son record personnel. Face aux 6,21 m, le Grec a en revanche trouvé une barre infranchissable. Mais il pourrait la passer dans un avenir proche.

Seul au monde, Duplantis a décidé de s'attaquer au record du monde à 6,32 m. Après deux tentatives infructueuses, le Suédois, fatigué, a préféré s'arrêter. Il se consolera avec le record hors stade (indoor et plein air).

Une belle bagarre

Ce concours a en outre offert une belle bagarre avec cinq hommes qui ont passé 5,91 m. Derrière les habitués Duplantis et Karalis, l'Australien Kurtis Marschall, l'Américain Chris Nielsen et le Norvégien Sondre Guttormsen ont franchi cette hauteur dans des conditions plus clémentes que ce qui était redouté selon les prévisions.

Reste qu'au moment de défier 6,01 m, seuls les deux meilleurs perchistes actuels sont parvenus au stade suivant pour continuer leur duel dans les cieux.

(ats/yog)