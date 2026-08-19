Duplantis sera la grande attraction du City Event d’Athletissima, ce jeudi 20 août à la place de la Navigation, à Ouchy. Image: watson / dr

Cette star du sport joue les touristes à Lausanne avant Athletissima

Le meilleur perchiste de la planète est arrivé dans la capitale vaudoise à l’occasion d’Athletissima. Avant la compétition, le Suédois a profité de son passage au bord du Léman pour faire un peu de tourisme.

Plus de «Sport»

Sur les réseaux sociaux, «Mondo» Duplantis a partagé plusieurs images de sa visite au Musée olympique.

Un passage plutôt logique pour le double champion olympique, qui a lui-même écrit quelques belles pages de l’histoire des Jeux ces dernières années.

Le Suédois sur Instagram Image: instagram

Duplantis sera la grande attraction du City Event d’Athletissima, ce jeudi 20 août à la place de la Navigation, à Ouchy. Le concours de saut à la perche masculin se déroulera en plein air, au bord du lac, avant le meeting principal prévu vendredi soir à la Pontaise.

Le Suédois arrive en Suisse en pleine forme. Dimanche, à Birmingham, il a décroché un quatrième titre européen consécutif en passant 6,15 mètres.



Encore un plateau très relevé

Après la réussite des Européens de Birmingham, le gratin mondial retrouve la Diamond League à Lausanne vendredi. Malgré la fraîcheur annoncée vendredi, cette 51e édition d’Athletissima s’annonce propice aux chronos de référence.

Audrey Werro va-t-elle surfer sur sa forme olympique, ou plutôt continentale, pour aller chercher un nouveau chrono sous les 1’54 sur 800 m et profiter du nouveau tartan ultra rapide de la Pontaise? Il est évident que la Fribourgeoise est la star de cette cuvée 2026.

Et bien que Keely Hodgkinson réserve son troisième duel de l’année avec la sociétaire du CA Belfaux pour le Weltklasse, le plateau sera très relevé avec Femke Broeders-Bol, la 3e de Birmingham, et la Kényane Lilian Odira. Il convient de ne pas oublier les deux autres finalistes suisses sur la distance en Angleterre: Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia.



De la concurrence pour Moser et Joseph

Les deux autres champions d’Europe de Birmingham, Angelica Moser et Jason Joseph, seront également de la partie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le plateau sera plus relevé qu’à Birmingham.

A la perche féminine, l’Australienne Nina Kennedy sera présente, ainsi que les Américaines Katie Moon et Sandi Morris. Mais sur le 110 m haies, le Bâlois aura fort à faire avec les Américains Ja’Kobe Tharp et Jamal Britt. Les deux hommes sont les seuls à avoir couru sous les 12’’90 cette saison, Tharp abaissant même le record du monde à 12’’75.

Enfin médaillé, le relais 4x100 m féminin clôturera le meeting, comme le veut la tradition. A noter qu’il n’y aura pas de 100 m au programme de la Diamond League, mais qu'un 100 m dames a été imaginé à 18h20 avant le meeting officiel. L’occasion de voir à l'oeuvre Géraldine Di Tizio-Frey ou encore Ajla Del Ponte. Si Fabienne Hoenke et Léonie Pointet ont le privilège de défier la Jamaïcaine Shericka Jackson et la Britannique Amy Hunt sur le 200 m estampillé DL, Mujinga Kambundji participera à la course B à 19h24.



Le record d'Edwards en danger?

Championne du monde en titre du 100 m haies, Ditaji Kambundji n’a pas eu une saison aussi incroyable que la précédente. Elle devra s’employer face à sept adversaires qui ont été plus rapides cette saison que ses 12’’62. Le public lausannois aura un oeil attentif sur le chrono de Masai Russell, 12’’14 en 2026.

Bronzé sur 200 m en Angleterre, Timothé Mumenthaler aura le droit de courir face à Letsile Tebogo, le champion olympique en titre. A la longueur, Simon Ehammer sera une fois de plus opposé au Grec Miltiadis Tentoglou, champion d’Europe... devant l'Appenzellois.

Sur l’autre sautoir, les meilleurs triple sauteurs de la planète essaieront de titiller la barre des 18 m. On suivra avec beaucoup d'intérêt la lutte entre les deux anciens Cubains, naturalisés italien et portugais, Andy Diaz Hernandez (18,15 m à Birmingham) et Pablo Pichardo (record à 18,08 m). Mettront-ils à mal le record mythique (18,29 m) de Jonathan Edwards?

Il y a deux ans, le 800 m masculin avait vu le Kényan Emmanuel Wanyonyi réussir un fantastique chrono de 1’41’’11. Il sera là avec le Canadien Marco Arop et l’Américain Brandon Miller comme principaux contradicteurs. Reste à savoir si la météo va se montrer clémente. Après les canicules à répétition, il pourrait faire frais dans une Pontaise qui sera une fois encore à guichets fermés. (max/ats)