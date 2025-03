Ndoye est un cadre en sélection et en club. Image: KEYSTONE

La valeur marchande de cet international romand a explosé

Dan Ndoye (24 ans) vaut trois fois plus que lors de son arrivée à Bologne. Un club qui veut désormais blinder son avenir.

Plus de «Sport»

Sorti à la 67e minute du match amical de la Nati contre l'Irlande du Nord vendredi dernier (1-1), Dan Ndoye n'a guère brillé pour sa 18e sélection avec la Suisse. Il est pourtant une des pièces maîtresses de Bologne, le club qu'il a rejoint en août 2023 et avec lequel il ne cesse de progresser, à tel point que sa valeur marchande a explosé.

«Acheté 10 millions d'euros, il en vaut aujourd'hui entre 30 et 35», estime La Gazzetta dello Sport, qui a consacré une page à celui qu'elle surnomme «Speedy Ndoye», en raison des qualités de vitesse si souvent exprimées par le natif de Nyon sur le terrain.

Si Dan Ndoye est aussi bien coté, c'est parce qu'il est devenu bien plus redoutable face au but. Les statistiques le prouvent:

Alors qu'il n'avait marqué que trois buts lors de l'exercice précédent, il en est déjà à sept cette saison.

Le quotidien rose explique que le Suisse a beaucoup travaillé sa précision face au but durant l'hiver, sur le terrain d'entraînement gelé et sous la neige d'Émilie-Romagne. Un boulot de l'ombre qui a donc fini par payer et qui devrait offrir au Suisse une revalorisation de salaire. Car Bologne ne veut surtout pas perdre ce joueur que Naples avait dans le viseur cet hiver et dont le contrat court jusqu'en 2027 (avec une option pour une saison supplémentaire). Selon la presse italienne, le club bolognais réfléchit déjà aux modalités du nouveau contrat qu'il soumettra à son attaquant.

La très belle période que traverse le joueur de 24 ans formé au Lausanne-Sport récompense aussi ses choix de carrière. Alors qu'il était à Nice, il a accepté de revenir en Suisse (Bâle) pour poursuivre son apprentissage du football, avant de s'engager à Bologne, un club qui lui a permis de s'épanouir, et même de découvrir la Ligue des champions cette saison dans la peau d'un titulaire (il a disputé les huit matchs de groupe et débuté sept fois la partie).

Dan Ndoye face à Geny Catamo (Sporting). Bologne a terminé au 28e rang du classement de C1 avec une seule victoire face au Borussia Dortmund. Image: AP

«Avec ma famille, nous avons à chaque fois réfléchi dans le détail à ces destinations et étudié toutes les conséquences à moyen terme sur un strict plan sportif, expliquait-il cet hiver dans les colonnes de 24 Heures. J’avais d’autres offres et le critère décisif a toujours été de trouver un club bénéfique pour le développement de ma carrière; au contraire de l’argent à court terme». Il en récolte aujourd'hui les fruits.