Novak Djokovic: positif le 16 décembre, entouré d'enfants le 17

Novak Djokovic, symbole d'une Serbie humiliée et triomphante

Record ou non, Djoko ne sera jamais le plus grand joueur de l'Histoire

De plus, le président de la Fédération de tennis de Belgrade Milan Slavkovic a remis au tennisman une icône «pour tout ce qu'il a accompli dans le tennis, dans le sport en général, pour tous les succès et la générosité dont il fait preuve au quotidien à travers le monde», affirme un communiqué de la fédération.

Mais il y a plus grave: le lendemain de son test, soit le 17 décembre, il est apparu sans masque ni distanciation entouré d'enfants.

A l'époque, ni le masque, ni la distanciation sociale n'étaient de rigueur, et le tennisman n'a enfreint aucune règle. Le problème, c'est que son contrôle positif au Covid deux jours plus tard ne l'a absolument pas incité à changer ses habitudes.

On rappelle que, selon ses avocats, Djoko a appris qu'il avait contracté le Covid le 16 décembre. Or deux jours avant, il assistait à un match de basket-ball comme au bon vieux temps.

Visiblement, l'Adria Tour, le circuit que Novak Djokovic avait organisé en pleine pandémie et qui était devenu un foyer de contamination, n'a pas servi de leçon au Serbe. Plusieurs images et vidéos circulant sur les réseaux sociaux samedi montrent que le numéro un mondial a fait n'importe quoi avant, mais surtout après son test positif.

En attendant la décision des juges sur son visa, Novak Djokovic croupit dans un hôtel de Melbourne. L'établissement a une sombre réputation et ce ne sont pas les commentaires sur Tripadvisor qui l'améliorent. Il a un mérite: éclairer sur la situation des réfugiés en Australie.

Autant le dire tout de suite: le Park Hotel de Melbourne n'est pas du tout le lieu pour fêter le Noël orthodoxe. Et pourtant, c'est ce qu'a dû faire Novak Djokovic jeudi. Seul dans sa chambre. Dans un immeuble au triste passé récent et qui répugne plus qu'autre chose.