42 ans séparent le plus âgé de la délégation de Swiss Olympic de la plus jeune.

Un senior, une ado et un canton au top: les Suisses aux JO en chiffres

62 Suisses et 66 Suissesses participent aux Jeux de Paris. Nos graphiques et nos cartes montrent qui est le plus âgé, la plus jeune, le plus grand ou encore quelles sont les communes et les cantons les mieux représentés.

Ralf Streule

La délégation olympique suisse n'a jamais été aussi importante: 128 sportives et sportifs représenteront notre pays à partir de vendredi à Paris, dont 75 participeront pour la première fois à des Jeux d'été. La délégation de Swiss Olympic couvrira 24 des 47 sports durant la quinzaine. 67% de tous les participants sont originaires de Suisse alémanique, 28% de Suisse romande et 5% de Suisse italienne.

La carte suivante donne un aperçu de l'endroit où les athlètes ont leur domicile. Passez le curseur sur la commune pour savoir quel(le) athlète y habite. La ville de Zurich représente clairement le groupe le plus important.

Mais il y a aussi des athlètes helvétiques qui ne vivent pas dans notre pays. C'est le cas d'Alexandre Dällenbach (pentathlon moderne/La Réunion), de Nikita Ducarroz (BMX freestyle/États-Unis), d'Albane Valenzuela (golf/États-Unis), de Felix Vogg (saut d'obstacles/Allemagne) et de Martin Dougoud (canoë/France).

Un sportif suisse en particulier se distingue par son âge: à 61 ans, le cavalier de saut d'obstacles Pius Schwizer est de loin le participant suisse le plus âgé. La plus jeune athlète est Lena Bickel, âgée de 19 ans et sept mois.

Schwizer pourrait être le grand-père de Bickel.

Sans surprise, les cantons les plus peuplés sont également ceux qui envoient le plus de sportifs et de sportives. Seuls Uri, Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieures n'auront pas de représentant(e)s à Paris.

Et quel est le canton le plus sportif? Le prix revient à Nidwald. Avec Julia Niederberger (athlétisme), Alessandra Keller (VTT) et Jan Schäuble (aviron), le demi-canton ne présente certes qu'un trio dans la capitale française, mais si l'on se réfère à la population de son territoire, il s'agit du meilleur ration nombre de paritcipants aux JO/nombre d'habitants.

D'autres chiffres, fournis par Swiss Olympic, méritent également d'être mentionnés:

La délégation n'a cessé d'augmenter ces dernières années: 102 Helvètes étaient à Londres en 2012, 105 à Rio en 2016, 119 à Tokyo en 2021 et 128 cette fois-ci.

Les fédérations qui comptent le plus de représentants à Paris sont Swiss Athletics (35), Swiss Cycling (18) et Swiss Rowing (17).

Par ailleurs, voici les athlètes avec le plus grand nombre de participations aux Jeux olympiques:

6e participation: Steve Guerdat (sports équestres)

5e participation: Nino Schurter (VTT)

4e participation: Mujinga Kambundji (athlétisme)

Une seule athlète s'apprête à participer à des Jeux olympiques dans une autre discipline: après s'être alignée en canoë aux JO de Londres en 2012, Elise Chabbey sera en effet engagée en cyclisme sur route cette année.

À noter encore que la plus petite de la délégation est la vététiste Sina Frei (151 cm), surnommée «Little Rocket», et que le plus grand est le rameur Tim Roth (203 cm). Enfin, deux frères et deux sœurs découvriront Paris ensemble: les gymnastes Luca et Matteo Giubellini ainsi que les sprinteuses Ditaji et Mujinga Kambundji.