Pour aller aux JO de Paris, ce Romand a «complètement changé»

Leader du canoë slalom masculin en Suisse, Martin Dougoud (33 ans) a décroché son billet pour les Jeux 2024 après avoir suivi plusieurs séances d'hypnose qui l'ont transformé.

Plus de «Sport»

Entre les Jeux de Tokyo en 2021 et ceux de Paris en 2024, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de Seine et sous le kayak de Martin Dougoud. La carrière du Romand, né d'une mère française et d'un père suisse, a même pris une trajectoire complètement différente ces trois dernières années.

Tout est parti d'une terrible désillusion. Celle des JO de Tokyo. «Je m’étais préparé pendant quatre ans pour l’événement. Mais le jour de la compétition, je ne savais plus pourquoi j’étais là, ce qui m’animait, retrace l'athlète sur le site de Swiss Olympic. Évidemment, le résultat n’a pas été à la hauteur de mes attentes (réd: il a terminé 13e). Ma déception a été grande.»

Le kayakiste dans ses oeuvres. Keystone

Dougou sait que pour devenir meilleur, il doit progresser mentalement, surtout dans un sport aussi exigeant que le slalom. «C’est un peu comme le ski. Le but est de descendre la rivière le plus rapidement possible, en franchissant des portes, explicite l'athlète de Swiss Olympic, cité dans le blog «Sans filtre – Histoires du sport». Si une figure ne se passe pas comme prévu, tant pis, il faut switcher et passer à autre chose.» Rester dans le moment présent, se débarrasser des pensées négatives. Tout un art.

Dougoud au Japon en 2021. Image: KEYSTONE

C'est cela que son hypnothérapeute, recommandé par un ami quelques mois après les JO de Tokyo, va lui enseigner. «Il ne s'adresse pas toujours à moi, mais plutôt à mon subconscient: "Subconscient de Martin, je te demande d’accepter que Martin est bon sur l’eau, qu’il est là pour s’amuser, prendre du plaisir, être avec ses amis. Je te demande de l’accepter tel qu’il est: il aime faire ça, il aime ce sport".»

Interrogé par Fabio Gramegna, du service de presse de Swiss Olympic, Martin Dougoud reconnaît que cette pratique peut sembler étrange. «Mais si tu es ouvert à l’hypnose, si cela t’intéresse, ton cerveau accepte déjà une partie du processus de changement. Ce fut mon cas.»

Le Romand, qui vit et s’entraîne actuellement dans la ville de Pau (France), est devenu un sportif plus épanoui. Image: Instagram

L'athlète explique que les séances d'hypnose (trois ou quatre par année) l’ont aidé à se sentir plus légitime dans son sport et à interroger ses motivations profondes. «Elles ont été le déclic dont j’avais besoin sur le plan mental après les JO de Tokyo. Cela a complètement changé ma façon d’être.» Et ses résultats: en cinq ans, il est passé de la 150e à la 6e place mondiale, décrochant récemment une médaille de bronze aux Championnats d’Europe 2024 en Slovénie. Paris est la prochaine étape de Martin Dougoud, un sportif qui a dû faire un peu plus de chemin que les autres pour exploiter tout son potentiel.