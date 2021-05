Sport

Réveil musculaire

Le FC Bâle tient enfin son équipe et son proprio



Réveil musculaire

Le FC Bâle tient enfin son équipe et son proprio

Les joueurs rhénans se sont imposés avec la manière contre Lugano (2-0) quelques heures après avoir appris l'arrivée de David Degen à la tête du club. C'est peut-être le début de quelque chose.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

C'est quoi le réveil musculaire? La principale actualité de la nuit commentée tous les matins à 7 heures tapantes, avec juste ce qu'il faut de mouvements d'humeur et d'exercices de style. On finit avec des petites infos croustillantes pour s'ouvrir l'appétit.

Le FC Bâle a vécu une drôle de soirée au Parc Saint-Jacques mardi soir, dans les embruns des fumigènes allumés par ses supporters massés à l'extérieur et sous les yeux de son nouveau propriétaire David Degen.

Il s'est imposé 2-0 contre un FC Lugano étrangement bas, comme replié sur lui-même (les Tessinois ne marquent plus depuis quatre matches), et puni par un grand Valentin Stocker. Passeur décisif sur le premier but, l'artiste a marqué lui-même le second cinq minutes plus tard d'une frappe tendue.

Le film du match Vidéo: YouTube/blue Sports Romandie

Mais c'est aussi par sa célébration que le capitaine «Rotblau» s'est distingué.

Sitôt après sa réussite, Valentin Stocker s'est précipité vers la tribune principale en frappant plusieurs fois son brassard, sur lequel apparaissaient le logo du club et celui de la Muttenzerkurve (le repaire des ultras rhénans). Un signe qu'on devine à l'attention de tous ceux qui n'ont pas cru en lui (les futurs ex-dirigeants siégeaient dans les gradins) lorsque le numéro 14 avait été écarté de l'équipe par Ciriaco Sforza.

Image: Keystone

Après ça, Lugano a bien tenté de se montrer un peu plus entreprenant, en deuxième mi-temps surtout, mais le FCB n'est plus la même équipe depuis que Patrick Rahmen en prend soin et il n'a jamais été vraiment inquiété.

Le bilan de celui qui avait débuté la saison comme assistant est flatteur: 4 victoires, 2 nuls et une défaite, concédée sur le terrain des Young Boys. Si Bâle est aussi bien classé ce matin, il le doit en grande partie à son technicien.

Le classement Image: TXT

Grâce à sa parfaite connaissance du milieu bâlois (il y est né il y a 52 ans), Patrick Rahmen a su protéger son vestiaire de l'environnement extérieur, miné par les querelles politico-médiatico-sportives entre Bernhard Burgener et ceux qui réclamaient sa chute (et ils étaient nombreux).

Il a aussi fait de Bâle une équipe séduisante sur le terrain, grâce à son pressing haut et son jeu vertical. Une philosophie à laquelle adhère toute l'équipe et qui semble sublimer les qualités de Valentin Stocker (méconnaissable depuis un mois) et de plusieurs de ses coéquipiers dont Arthur Cabral, en tête du classement des buteurs avec Nsamé.

Image: KEYSTONE

Surtout, plusieurs choix forts de Patrick Rahmen se sont révélés payants, contre Servette (Abrashi arrière droit) ou Saint-Gall, lorsque Kasami a glissé sur l'aile pour contenir Görtler. Mais sa décision la plus audacieuse a été de préférer Albian Hajdari à Cardoso et van der Werff lorsque Klose a été absent pour blessure. Le défenseur central (17 ans) a été exceptionnel de maturité et de justesse technique; il a beaucoup appris lors des 441 minutes de jeu dont il a bénéficié cette saison et Rahmen devrait en profiter pour la suite (le talent est prêté deux ans par la Juventus).

Car le coach intérimaire devrait rester en poste au-delà du présent exercice. Il avait le soutien de ses joueurs et de la très influente Basler Zeitung. Il a désormais celui de David Degen.

«Patrick est, et restera, notre entraîneur. Il fait du bon travail»

Avec une équipe aussi équilibrée, un entraîneur compétent et des dirigeants du cru, le FC Bâle se dessine comme le principal contradicteur des Young Boys la saison prochaine. 28 points séparent les deux équipes au classement ce matin, mais la réalité du terrain dit autre chose.

Ailleurs en Europe:

Le Sporting est devenu champion du Portugal pour la première fois depuis 19 ans en triomphant du Boavista 1-0.

en triomphant du Boavista 1-0. Le Barça a fait une très mauvaise affaire en concédant le nul (3-3) contre Levante. L'Atlético peut prendre quatre points d'avance sur les Catalans en cas de victoire contre la Real Sociedad ce soir.

Napoli a étrillé l'Udinese 5-1 et repris la deuxième place de Serie A.

de Serie A. Galatasaray est revenu dans la course au titre en s'imposant sur le terrain de Denizlispor (4-1). Le championnat de Turquie se jouera lors de la dernière journée samedi. Trois équipes s'affronteront à distance: Besiktas (81 points), Galatasaray (81) et Fenerbahçe (79).

La plus impressionnante piscine du monde à Londres 1 / 9 La plus impressionnante piscine du monde à Londres