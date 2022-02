Non vacciné, Djokovic se dit prêt à rater Roland-Garros et Wimbledon

«Je soutiens la liberté de vous faire vacciner ou non. Je n'en ai pas parlé plus tôt et je n'ai pas rendu public mon dossier médical parce que j'ai le droit de garder ça privé. Mais puisque je vois qu'il y a des fausses conclusions, je pense qu'il est important de prendre la parole pour justifier certaines choses»

Novak Djokovic, à la BBC