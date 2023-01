Collombin (veste rouge) en discussion avec Christian Constantin. Image: KEYSTONE

«Constantin connaît mieux la descente que moi», assure Collombin

L'ancien champion de descente a suivi la course de Kitzbühel avec le président du FC Sion vendredi en Autriche. Joint par téléphone, il raconte.

L'agence Keystone a diffusé des dizaines de photos prises lors de la descente de Kitzbühel ce vendredi. Sur la plupart d'entre elles, on y voit des skieurs pendant ou après la course. Mais pas sur toutes. On a découvert un peu par hasard un cliché sur lequel deux Valaisans bien connus du grand public discutent dans les gradins. Leurs noms: Roland Collombin et Christian Constantin.

Le premier est un ancien champion de ski, double vainqueur de la Coupe du monde en descente et médaillé d'argent aux Jeux de 1972. Le second est le futur ex-président du FC Sion. Que faisaient-ils ensemble? «On s'est retrouvé côte à côte un peu par hasard», a ri Collombin quand on lui a posé la question.

L'ancien skieur était invité à Kitzbühel pour y fêter le 50e anniversaire de la première de ses deux victoires sur la mythique Streif. C'est là qu'il a croisé le dirigeant martignerain. En a-t-il profité pour expliquer à «CC» comment fonctionnait une descente de Coupe du monde? Même pas. La question d'ailleurs le fait marrer.

«J'avais pas besoin de lui expliquer, il sait mieux que moi!» Roland Collombin

Les deux hommes se connaissent de longue date. Ils sont copains dans la vie. «On s'entend super bien. Christian vient souvent dans mon bistrot de Martigny (réd: qui s'appelle justement la Streif) pour y manger la raclette», raconte Collombin, 71 ans.

«CC» et lui se sont séparés après la course. On ne connaît pas le programme de Constantin, attendu ce week-end à Tourbillon pour la reprise du championnat (Sion affronte Lugano dimanche), mais celui de Collombin doit se poursuivre avec une réception en son honneur, ce vendredi soir. Car Kitzbühel n'oublie jamais ses héros.