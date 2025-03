La Suissesse Livia Rossi est une habituée de la Coupe d'Europe, qui fait étape à Kitzbühel ce week-end. Image: keystone

Les filles vont skier sur la Streif

Deux courses féminines sont prévues ce week-end sur la mythique piste de Kitzbühel dans le cadre de la Coupe d'Europe. Une première depuis plus de 60 ans.

On se souvient qu'au sommet de sa carrière, Lindsey Vonn demandait à courir avec les hommes, notamment parce qu'elle rêvait de participer un jour aux courses du Hahnenkamm, peu importe le danger. L'Américaine s'est finalement frottée à la Streif en 2023, qui plus est de nuit, lorsqu'elle était encore à la retraite. Sa prestation sur la célèbre piste autrichienne servait une campagne promotionnelle de la marque Red Bull.

Le spécialiste des boissons énergétiques sera encore visible à Kitzbühel ces prochains jours. Il sponsorise en effet les courses féminines, organisées samedi et dimanche sur la Streif, dans le cadre de la Coupe d'Europe, l'antichambre de la Coupe du monde. Les femmes n'avaient plus skié sur cette piste depuis 1961, et une descente commençant plus bas que celle des hommes, de manière à éviter les parties les plus pentues.

Un come-back a bien été tenté en 1990 et 1998, mais à chaque fois, la météo a contraint les organisateurs à renoncer aux courses. Ce ne sera pas le cas cette année, si l'on se fie aux prévisions du week-end. Il devrait même y avoir du grand spectacle de l'avis des organisateurs, qui attendent certaines habituées de la Coupe du monde, comme Nadine Fest, onzième en super-G dimanche à Kvitfjell. Mais aussi les jeunes skieuses, qui viennent de s'illustrer aux Mondiaux juniors de Tarvisio.

Le tracé sera différent de celui des hommes. On parle de deux super-G dessinés sur la partie médiane de la piste. Les femmes s'élanceront sous la Mausefalle, le premier saut de la redoutable Streif, et achèveront la course à l'Oberhausberg. Elles éviteront ainsi la partie basse du parcours, notamment la fameuse traverse et le saut final, toujours difficile à appréhender. Le Brückenschuss sera également contourné.

Kitzbühel tient néanmoins à faire les choses bien, pour pourquoi pas inscrire le rendez-vous féminin dans la durée, même si la Streif ne sera pas au calendrier la saison prochaine. Les épreuves seront ainsi filmées par 17 caméras et diffusées en direct sur ORF Sport +. «De nombreuses chaînes de télévision européennes ont déjà manifesté leur intérêt pour obtenir les images», ajoutait dernièrement la Kronen Zeitung dans ses pages. La RTS, elle, ne fait pas mention des courses de niveau B dans son programme du week-end.