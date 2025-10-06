ciel couvert
Le début de la Coupe du monde de ski s'annonce brutal

La saison 2025/2026 de ski alpin s'ouvre dans trois semaines sur la glacier du Rettenbach, où le tracé a subi une importante modification.
06.10.2025, 05:3606.10.2025, 05:36

Les stars de la Coupe du monde de ski alpin ont rendez-vous les 25 et 26 octobre pour le début de la saison, et il y a des choses qui ne changent pas: comme d'habitude, deux géants (un féminin et un masculin) seront au programme sur le glacier du Rettenbach, que les récentes chutes de neige ont déjà vêtu de blanc.

Cette reprise sera toutefois différente des précédentes puisque la piste a subi une modification. «Sous l’effet des mouvements du glacier, la célèbre pente de Sölden y est plus raide que jamais», relève le média autrichien Kronen Zeitung.

«La pente devient de plus en plus abrupte, car le glacier continue d’avancer. Il y a tellement de neige que nous modelons même des vagues artificielles pour rendre la zone plate d’arrivée plus attrayante.»
Christian Scherer, secrétaire général de la Fédération autrichienne de ski (ÖSV).
Le glacier en 2023.
Le glacier en 2023.

La pente de Sölden est si technique et exigeante qu'elle a toujours représenté une difficulté pour des skieurs qui doivent conjuguer technique précise, contrôle de vitesse, force musculaire et résistance. Le site officiel indique aujourd'hui que des segments atteignent jusqu’à 68% de déclivité dans le tracé, un chiffre qui a évolué avec le temps, selon Markus Waldner, directeur de course de la FIS:

«Il y a vingt ans, je m’en souviens bien, ce n’était pas aussi raide»

Il n'est pas étonnant de constater le phénomène qui frappe Sölden actuellement car comme le rappelait le glaciologue Robert Vivian, «les glaciers sont vivants». Celui du Rettenbach n'a pas fini de poser des problèmes aux meilleurs skieurs de la planète.

(jcz)

