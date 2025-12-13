«Pogi» a remporté quatre fois le Tour de France. Keystone

Un géant du peloton va participer au Tour de Romandie

Tadej Pogacar a annoncé qu'il allait préparer le Tour de France 2026 en s'alignant pour la première fois sur les Tours de Romandie et de Suisse.

Tadej Pogacar a réuni ce samedi les journalistes pour leur annoncer les courses auxquelles il participera en 2026. Si le Slovène est logiquement attendu sur le Tour de France, où il visera un cinquième sacre (il égalerait le record de Merckx, Anquetil, Hinault et Indurain), sa préparation à «la plus grande course du monde» sera inédite.

Pour préparer au mieux la Grande Boucle, «Pogi» a en effet décidé de faire l'impasse sur le Giro et d'innover en participant pour la première fois aux Tours de Romandie (28 avril–3 mai) et de Suisse (15-21 juin).

Rappelons que le Slovène de 27 ans connaît déjà un peu la Suisse romande, puisqu'il y était en août dernier. Nous l'avions croisé dans un café de Morges alors qu'il accompagnait à cette période sa compagne Urska Zigart, engagée sur le Tour de Romandie féminin.

Le reste du calendrier 2026 de Tadej Pogacar est parfaitement conforme à ce que nous pouvions imaginer.

Le coureur mettra un gros accent sur ls classiques du printemps. «Si je pouvais choisir entre une victoire à Roubaix et sur le Tour, je choisirais Roubaix car j'ai déjà gagné quatre fois le Tour. Il y a une plus grande différence entre 0 et 1 qu'entre 4 et 5», a insisté le leader d'UAE en conférence de presse, cité par l'AFP.

Rappelons que l'Enfer du nord et Milan-Sanremo sont les deux derniers Monuments qui lui échappent encore.

Tadej Pogacar s'alignera également sur les Strade Bianche, le Tour de Flandres ainsi que sur Liège-Bastogne-Liège. Il n'a pas prévu de faire le Tour d'Espagne, mais devrait être au départ des Mondiaux de Montréal en septembre et du Tour de Lombardie en octobre, à condition bien sûr que tout se déroule comme prévu et qu'il ne change pas d'avis.

L'Equipe précise en effet que ce calendrier reste théorique: quand un journaliste lui a demandé samedi s'il pouvait assurer qu'il ne participerait pas au Giro, Pogacar n'a pu cacher un sourire.

«Je ne peux rien garantir. Mon expérience, mon état d'esprit, ne permettent pas de garantir quoi que ce soit. Je peux toujours changer d'avis à tout moment» Tadej Pogacar

Tadej Pogacar n'est pas seulement insaisissable sur la route.