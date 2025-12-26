assez dégagé-1°
Ski de fond: Janik Riebli revient de loin

Janik Riebli, links, im Training vor einem Medientreffen von Swiss Ski, am Montag, 10. November 2025, in Davos. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Janik Riebli s'est demandé si cela valait le coup de continuer.Keystone

Ce fondeur suisse revient de loin pour viser une médaille aux JO

Janik Riebli a fait face à des doutes profonds sur sa carrière cet été. Après avoir cherché un soutien mental, il se sent prêt pour les Jeux.
26.12.2025, 19:0026.12.2025, 19:00
ralf streule

Janik Riebli est un homme qui ne se laisse pas facilement abattre. Ces dernières années, avec son coéquipier Valerio Grond, il a grimpé en flèche dans le monde du ski de fond, et ensemble, ils sont désormais considérés comme de sérieux prétendants à une médaille olympique en février prochain.

Ce duo ne se distingue pas seulement par ses performances sportives, mais aussi par sa proximité avec les fans, qui apprécient particulièrement l'humour et l'authenticité de Riebli. Loin de se contenter d'une simple préparation estivale, il préfère prêter main-forte sur l'exploitation agricole familiale dans le canton d'Obwald, une expérience qu'il considère essentielle pour recharger ses batteries. «Cela me donne l'énergie nécessaire», confie-t-il régulièrement.

Janik Riebli, rechts, gefolgt und Valerio Grond, im Training vor einem Medientreffen von Swiss Ski, am Montag, 10. November 2025, in Davos. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Valerio Grond et Janik Riebli.Keystone

Cependant, derrière cette apparente sérénité, un problème s'est progressivement manifesté, un défi que le skieur de 27 ans n'a pris conscience que lentement. «Cet été, j'ai dû travailler très fort sur mon mental», avouait-il, à l'aube d'une nouvelle saison de Coupe du monde. «Grâce aux réactions de mes coéquipiers, des entraîneurs et des physiothérapeutes, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas.»

Peu à peu, il s'est retrouvé en proie au doute quant à sa carrière de sportif de haut niveau. Car, même s'il savait qu'il avait une chance incroyable de vivre de sa passion, il ne se sentait véritablement épanoui que lorsqu'il retournait à Giswil, chez ses parents, pour travailler sur la ferme. «Quand je fais du sport, j'ai l'impression de ne rien faire de vraiment utile», confiait-il, un sentiment qui occupait de plus en plus son esprit.

Riebli résume parfaitement la situation par cette remarque: «Quand tu as trait 30 vaches, tu sais que tu as géré 30 vaches – mais quand tu vas courir une heure, tu ne vois pas ce que tu as accompli.» Il avoue avoir souvent été insatisfait, surtout l'été, lorsqu'il devait s'entraîner de manière intense, avec l'hiver encore loin.

Lorsqu'il a commencé à évoquer ces réflexions, il a vite réalisé: «Oups, il y a un problème plus profond ici». Un problème qui soulevait aussi la question: «Qu'est-ce que le sport de haut niveau m'apporte vraiment?» Riebli confie: «Je me suis rendu compte que je ne me voyais pas dans mon rôle de la manière dont je devrais».

Un nouveau format de course débarque en ski de fond

C’est ainsi que, avec l'aide de sa coach mental, la question a été mise sur la table. A travers un travail mental intense et des séances d'hypnose, Riebli a tenté de s'attaquer à la racine de son malaise. «Ce n'était pas toujours facile de regarder les choses en face, mais j'étais prêt à m'engager dans ce processus.»

Bien qu'il ait toujours conservé une certaine sérénité envers son sport, il ressentait aussi une forme de distance. Il avait conscience que, ces derniers temps, seul le «coup de pouce» de son travail à la ferme lui permettait de traverser les entraînements. Mais il savait que ce n'était pas une solution viable à long terme. Il devait réapprendre à reconnaître la valeur de l’entraînement et de sa vie d’athlète, pour pouvoir rester compétitif au plus haut niveau.

La principale leçon tirée de ces semaines de travail mental: Riebli n'a pas envisagé d'arrêter le ski de fond. Au contraire, il en ressort renforcé. «Aujourd'hui, je peux parcourir le canton d'Obwald avec mes ski-roues sans me demander si les gens pensent: "Vaudrait mieux que tu ailles travailler à la ferme!"», confie-t-il. Une réflexion qu’il sait être totalement infondée, car il est bien conscient que personne ne pense ainsi.

Janik Riebli of Switzerland during the cross country skiing sprint world cup, on Saturday, January 25, 2025, in Silvaplana, Switzerland. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Riebli en Coupe du monde la saison dernière.Keystone

Il a multiplié les discussions sur son rapport au sport. «Je prends désormais davantage conscience que l'entraînement est aussi un travail et que nous faisons partie intégrante de l'industrie du divertissement.» Le sentiment de pouvoir influencer les choses à travers le sport s'est installé en lui. Il est devenu un athlète de haut niveau plus réfléchi. Désormais, sur les réseaux sociaux, il partage encore plus fréquemment son quotidien d'athlète avec ses fans.

Quant à l'agriculture, il peut désormais la mettre un peu de côté. «Ça, ce sera pour plus tard.» Il y a d'abord la Coupe du monde, puis les Jeux olympiques à Milan et Cortina. A son meilleur niveau, Riebli figure parmi les prétendants aux médailles en sprint individuel, et en équipe avec Grond, ses chances sont également grandes. Sa réussite viendrait compenser un très gros travail de l'ombre.

