JO 2026: Nadine Fähndrich et Nadja Kälin en argent sur le sprint

epa12753191 Nadine Faehndrich (R) of Switzerland and Nadja Kaelin of Switzerland react in the finish area during the Women&#039;s Team Sprint Free of the Cross-Country Skiing competitions at the Milan ...
Nadja Kälin (à gauche) et Nadine Fähndrich en argent à Tesero.image: Keystone

La Suisse décroche une superbe médaille en ski de fond

Nadja Kälin et Nadine Fähndrich ont offert à la Suisse sa 11e médaille dans ces JO 2026. Elles ont cueilli l'argent du sprint par équipes, disputé en skating, derrière les favorites suédoises Jonna Sundling et Maja Dahlqvist.
18.02.2026, 12:1818.02.2026, 12:34

Abattue après son élimination subie en quart de finale de l'épreuve individuelle, Nadine Fähndrich tient sa revanche.

Lancée en 5e position pour son dernier relais, à 5 secondes de la Finlande qui venait de se détacher en 2e position, la Lucernoise a réalisé un troisième relais de rêve.

Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond

Triple médaillée mondiale, Fähndrich est passée très vite à l'offensive pour s'emparer de la 2e place. Elle n'a pas relâché son effort pour boucler cette épreuve de 9 kilomètres (6x 1,5 km) sur les talons de Maja Dahlqvist, qui a pu prendre le temps de lever les bras.

Cette médaille revient également à Nadja Kälin, qui a parfaitement tenu le choc lors de ses différents relais. Le pari de Swiss-Ski, qui a misé sur Kaelin plutôt qu'Anja Weber pour faire équipe avec Fähndrich, a donc payé.

Il s’agit seulement de la deuxième médaille de l’histoire pour le ski de fond féminin suisse aux Jeux olympiques. La première avait été glanée par le quatuor Andrea Huber/Laurence Rochat/Brigitte Albrecht Loretan/Natascia Leonardi Cortesi, en bronze en 2002 à Salt Lake City.

(ats/roc)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse

La Suisse
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
