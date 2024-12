Martin Uldal tire plus vite que son ombre. Image: keystone

«Du jamais-vu»: le biathlon tient son nouveau Lucky Luke

Néophyte en Coupe du monde, le Norvégien Martin Uldal fait déjà forte impression. Non seulement il a remporté jeudi le sprint du Grand-Bornand, mais en plus, il tire plus vite que son ombre.

La Norvège a le don de révéler des biathlètes talentueux. Le dernier en date? Un certain Martin Uldal, apparu une première fois en Coupe du monde au printemps 2022. Or le jeune homme de 23 ans n'avait plus été sélectionné depuis, concurrence interne oblige. Mais il a finalement effectué son retour au plus haut niveau à Hochfilzen la semaine dernière, grâce à de bons résultats obtenus sur le circuit secondaire.

Force est de constater que le néophyte n'a pas cédé à la pression pour sa nouvelle venue en équipe A, puisque sa première en Coupe du monde depuis Oslo s'est soldée par une septième place, suivie le lendemain par un Top 5. Uldal a encore franchi un cap ce jeudi en France et a remporté le sprint du Grand-Bornand au nez et à la barbe du maître Johannes Boe. Ce n'était que sa cinquième compétition sur le circuit principal.

Mais plus que ses performances fracassantes, on retient surtout sa vitesse carabine en mains debout.

Complètement libéré et décomplexé, le Norvégien a lâché ses balles en 12"9 samedi dernier lors de l'ultime tir de la poursuite en Autriche. De nombreux observateurs estiment qu'il s'agit ici d'un record et d'une performance jamais vue en compétition. Martin Uldal luttait à cet instant pour la quatrième place en compagnie de Sebastian Samuelsson. Bien qu'installé le premier sur le tapis, le Suédois n'a engagé son tir que lorsque son adversaire a achevé sa prestation supersonique, à montrer dans toutes les écoles malgré un tour de pénalité.

A titre de comparaison, le Français Quentin Fillon Maillet, deuxième biathlète le plus rapide sur ce tir, a eu besoin de près de quatre secondes supplémentaires pour blanchir les cibles. Son enchaînement a duré en tout et pour tout 16"5. Plus flagrant encore, seuls six athlètes sont restés sous les 20 secondes lors de ce passage.

«Je voulais montrer une série comme celle-là. C'est vraiment cool que les gens puissent voir à quelle vitesse je peux tirer. Je vois souvent des biathlètes être félicités quand ils tirent en 19 secondes. Je souhaite établir une nouvelle norme!» Martin Uldal auprès de la NRK

Or ce n'est pas tant le rapide enchaînement des balles qui impressionne ici, car plusieurs biathlètes ont déjà vidé leurs chargeurs à un rythme soutenu lorsqu'ils connaissent l'état de flow et trouvent la cadence. Ce qui est éblouissant, c'est l'installation ultra-rapide de Martin Uldal, en 5"50 quand la majorité des athlètes prend 10 à 15 secondes pour lâcher la première balle.

On voit sur les images de télévision que le Norvégien adopte un rituel différent de celui de son adversaire. Il est le fruit d'un long travail, qui a pour but d'obtenir une gestuelle parfaite et un mouvement aussi fluide qu'efficace. Uldal fait ainsi passer sa carabine sous son bras gauche lorsqu'il s'installe sur le tapis puis il la place directement dans une position proche de celle qu'il adopte durant le tir, pour ensuite la charger.

Droitier, il manie alors le chargeur de la main gauche, l'autre main étant quasiment prête à appuyer sur la détente.

Dans sa quête de perfection, Martin Uldal a fait appel à l'entreprise du frère de l'un des rivaux des biathlètes norvégiens – le Français Emilien Jacquelin – pour construire une arme spécifique. «C’est parti d’un design qu’il avait dessiné avec des caractéristiques de pièces très fines sur l’avant pour minimiser la prise au vent et gagner du temps sur sa manipulation de chargeurs», notait il y a un an Clément Jacquelin, directeur d'Athletics 3D, dans les colonnes de Ski Chrono. Preuve que le Norvégien a toujours cherché à grappiller la moindre seconde.

Martin Uldal lors de l'étape de Coupe du monde à Hochfilzen en Autriche. Image: keystone

Outre l'emplacement particulier des chargeurs, de manière à permettre une bonne préhension de la main gauche, la carabine de Martin Uldal surprend aussi par sa composition. «Elles sont essentiellement en bois sur la Coupe du monde. Mais lui avait vu notre design de carabine 3D et voulait une crosse hybride bois/3D. Son idée était d’avoir deux pièces en une (réd: sur la partie avant en 3D) pour intégrer à la fois le rail de réglage du pommeau et la prise harnais. Ça limite le nombre de pièces et on peut donc aller beaucoup plus loin dans le design», ajoutait le directeur d'Athletics 3D.

Martin Uldal fait donc tout pour dégainer le plus vite possible et il y parvient. Et puisque son pourcentage de réussite est intéressant (87,5% en Coupe du monde cette saison, dont un sans-faute lors de sa victoire jeudi au Grand-Bornand), il se présente indéniablement comme le nouveau Lucky Luke du biathlon mondial.