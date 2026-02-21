faible pluie
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: Hyppolyt Kempf milite pour sauver le combiné nordique

Hyppolyt Kempf, ancien médaillé olympic de combiné nordic, milite pour maintenir ce sport aux JO.
Le combiné nordique pourrait avoir vécu ses dernières heures lors des JO 2026.Image: imago / montage watson

Ce Suisse milite pour sauver son sport aux JO

Le combiné nordique pourrait disparaître du programme des JO d'hiver dès 2030 après un siècle de présence. Un Lucernois milite toutefois pour sauver cette discipline.
21.02.2026, 11:5921.02.2026, 11:59
Ralf Streule

Cette année, les responsables olympiques observent de près les épreuves de combiné nordique. Cette discipline, qui associe saut à ski et ski de fond, figure au programme depuis les premiers Jeux d’hiver en 1924 à Chamonix, mais les responsables du marketing olympique au CIO voient d'un mauvais œil le manque de diversité des nations et de densité.

Un champion au combat

En Suisse, la discipline est étroitement liée à un nom: Hippolyt Kempf. Le Lucernois de 60 ans a été champion olympique en 1988 à Calgary, et a décroché la même année l’argent olympique par équipes, puis le bronze par équipes en 1994. Voir son sport sur la sellette ne lui plaît évidemment pas. D’une part, parce qu’il en est toujours passionné:

«C'est un mélange passionnant: il faut être léger, tout en étant endurant et athlétique»

A propos du combiné nordique 👇

On a frôlé la catastrophe

D’autre part, parce qu’en tant qu’ancien directeur du ski nordique et actuel économiste du sport à l’Office fédéral du sport, il connaît aussi les mécanismes sous-jacents. Selon lui:

«Si le sport disparaît du calendrier olympique, ce serait fatal»

Le ski nordique en danger?

En tant qu’ambassadeur de la discipline, Hippolyt Kempf s’est rendu la semaine dernière sur les sites de compétition de Predazzo (saut à ski) et Tesero (ski de fond). Il explique avoir présenté l’attrait et la complexité de ce sport aux représentants du Comité international olympique (CIO) et fait passer un message central:

«Si l’on supprime le combiné, on met en danger le ski nordique dans son ensemble»
Hippolyt Kempf auf dem Weg zum Skispringen der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Albertville, aufgenommen am 11. Februar 1992. (KEYSTONE/Str)
Hippolyt Kempf aux JO 1992.Image: KEYSTONE

Son argumentaire: si la discipline est supprimée, les soutiens nationaux disparaîtraient, et, dans de nombreux pays, le sport s'éteindrait purement et simplement. Cela entraînerait une moindre utilisation des infrastructures, plus difficiles à justifier et à financer, notamment dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche, où le combiné a une tradition, et c’est tout le ski nordique qui en souffrirait.

On pourrait bien sûr reprocher au Lucernois de défendre son intérêt personnel, puisque ses fils Noé et Finn évoluent chez les espoirs. Il balaie l’argument en riant:

«Je n’y peux rien si tous les deux n’ont pas pu se décider pour le ski de fond ou le saut à ski»

Pas de Suisses aux JO

Ces derniers mois, la discipline a retrouvé un peu de vie en Suisse. Jürg Capol, le responsable du ski nordique suisse, parle de cinq athlètes qui entrent dans les cadres nationaux.

Elles font du combiné 👇

Ces femmes bannies ont un plan pour participer aux JO d'hiver

Pascal Müller a récemment pris part à la Coupe du monde de façon régulière. Swiss-Ski l'aurait volontiers envoyé aux JO en compagnie de Finn Kempf, mais s'est heurté au refus de Swiss Olympic, faute d'avoir rempli les critères de sélection.

La décision du CIO sur les sports olympiques devrait tomber lors d’un congrès en juin. Pour 2030, le cyclo-cross et le cross-country (athlétisme) sont aussi en discussion. Des disciplines qui n’ont pas besoin d’hiver, mais qui ouvriraient de nouveaux marchés au CIO.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Une patineuse blessée dans un effroyable accident aux JO
Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan
Le hockey aux JO a un effet inattendu à Milan
Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue
Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
Fanny Smith a bénéficié d’un petit coup de pouce pour sa médaille
de Jannik Meyer
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Un détail crucial a changé dans la patinoire olympique
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les matchs de l’équipe nationale de hockey aux JO ont été largement boudés par la SRF, provoquant la colère des supporters. La justification de la chaîne publique alémanique est, qui plus est, déroutante.
«Le nouveau domicile des fans suisses de hockey sur glace se nomme ORF Sport+ (réd: une chaîne publique autrichienne). La piteuse diffusion du tournoi olympique risque-t-elle de se retourner contre la SRF, à l'approche de la votation populaire du 8 mars?», s’interroge sur les réseaux sociaux un fan de la Nati visiblement frustré. Sa colère s’explique par le fait que la SRF n’a pas réussi à retransmettre en intégralité, sur l’un de ses trois canaux, le match Suisse-Tchéquie.
L’article