Auger-Aliassime en demi-finale ++ Tour d'Espagne écourté

L'équipe Israel exclut de quitter la Vuelta L'équipe Israel Tech refuse de se retirer de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Tona L'équipe Israel-Premier Tech a exclu mercredi soir de se retirer de la Vuelta.

Le directeur technique de l'épreuve l'avait suggéré après les manifestations pro-palestiniennes qui ont perturbé l'arrivée de la 11e étape à Bilbao.

"Israel-Premier Tech est une équipe cycliste professionnelle et en tant que telle reste déterminée à participer à la Vuelta. Toute autre alternative créerait un précédent dangereux dans le sport cycliste non seulement pour Israel-Premier Tech mais pour toutes les équipes", a affirmé la formation dans un communiqué.

"Israel-Premier Tech a plusieurs fois exprimé son respect pour le droit de chacun à manifester, aussi longtemps que ces protestations restent pacifiques et ne compromettent pas la sécurité du peloton", poursuit l'équipe.

Le directeur technique de la Vuelta, Kiko Garcia, avait précédemment estimé que l'une des solutions pour mettre fin aux manifestations serait que l'équipe Israel-Premier Tech se retire.

"La situation n'est pas facile et ensemble nous pouvons chercher une solution. Pour moi, il n'y en a qu'une pour le moment qui serait que l'équipe Israel elle-même se rende compte que sa présence ici ne facilite pas la sécurité de toutes les autres", a estimé M. Garcia dans un entretien accordé à la chaîne Cadena Ser.

Protection La présence massive de manifestants pro-palestiniens à l'arrivée à Bilbao a conduit mercredi les organisateurs du Tour d'Espagne à écourter la 11e étape, sans désigner de vainqueur, dernier épisode d'une série d'incidents qui émaillent la course depuis plusieurs jours.

"En tant qu'organisateurs, nous ne pouvons pas non plus prendre de décisions parce que le règlement nous oblige à faire courir l'équipe", a souligné M.Garcia. "A ce stade, nous ne nous préoccupons plus seulement de la protection d'Israel, nous sommes soucieux de la protection de tous".

Il a également appelé les manifestants pro-palestiniens à ne pas recourir à des actes de violence mais estimé "qu'en ce moment, nous devons tout mettre dans la balance et nous devons évaluer si nous pouvons mettre en péril un tour comme la Vuelta, une course de trois semaines, l'une des trois grandes, ou si nous préférons continuer à protéger une équipe qui met tout le reste en danger".

L'UCI condamne L'Union cycliste internationale a pour sa part "condamné fermement les actions qui ont conduit à la neutralisation de la 11e étape de La Vuelta", dans un communiqué mercredi.

L'UCI estime que le cyclisme "ne doit en aucun cas être instrumentalisé comme un outil de sanction" et exprime "toute sa solidarité et son soutien aux équipes et à leur personnel ainsi qu'aux coureurs, qui doivent pouvoir exercer leur métier et leur passion dans des conditions de sécurité et de sérénité optimales".



Sinner sans pitié avec Musetti en quart de finale Sinner a réussi une démonstration en quart de finale à NY Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Jannik Sinner (no 1) n'a laissé aucune chance à Lorenzo Musetti (no 10) mercredi en quart de finale de l'US Open.

L'Italien a écrasé son compatriote 6-1 6-4 6-2. Il affrontera Félix Auger-Aliassime (no 25) vendredi pour une place en finale.

Le tenant du titre n'a jamais laissé planer le moindre doute sur l'issue de la rencontre, qu'il a dominée de bout en bout. Aucune double faute, 91% de points gagnés derrière son premier service, seulement 17 fautes directes: il a rendu une copie très propre.

Lorenzo Musetti s'est pourtant procuré plus de balles de break dans cette partie, qui a duré 2h00. Mais le demi-finaliste de Wimbledon de 2024 n'a converti aucune des sept opportunités dont il a bénéficié sur le service adverse...

Il a semblé impuissant face à un Jannik Sinner intouchable depuis qu'il a écarté une balle de double break dans le troisième set de son 3e tour face à Denis Shapovalov, seul joueur à lui avoir pris un set dans ce tournoi.

"On se connaît très bien", a rappelé Jannik Sinner après ce match. "Mais le temps du match, on met notre amitié de côté. Et quand on se sert la main à la fin, tout va bien", a-t-il poursuivi après avoir cueilli sa 26e victoire de suite sur dur en Grand Chelem.

Le no 1 mondial disputera vendredi sa cinquième demi-finale consécutive dans un tournoi Majeur, la huitième au total. Son prochaine adversaire mesure pleinement la difficulté de sa tâche: Felix Auger-Aliassime s'est incliné 6-0 6-2 face à lui le mois dernier à Cincinnati...



Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise Ancien junior du LHC, Iñaki Baragano est de retour dans son club formateur après quatre saisons à Rapperswil.

Dans le canton de Saint-Gall, il a appris la rigueur défensive et il espère bien l'appliquer à Lausanne.

L'adage veut que l'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais parfois, on est contraint de le faire. Le directeur lausannois John Fust a vu quatre de ses défenseurs voguer vers d'autres horizons, alors il a dû recruter de nouveaux éléments. Et parmi eux, Iñaki Baragano, pour quatre saisons.

A l'aube de ses 24 ans (il les fêtera le 4 septembre), le défenseur est parti s'aguerrir avant de revenir à la maison. Après avoir quitté Lausanne en 2019 pour les Kamloops Blazers au Canada en WHL, l'Yverdonnois est rentré en Suisse en 2021. Il avait alors signé à Rapperswil et formait un trio de jeunes défenseurs prometteurs avec Nathan Vouardoux et David Aebischer. Sous la conduite de Stefan Hedlund, Baragano n'a eu de cesse de progresser. De 5 points durant sa première saison en National League, il est passé à 16 lors du dernier exercice.

Les conseils de Noreau "C'était une super aventure et c'était difficile de partir parce que je me suis fait pas mal d'amis là-bas, raconte le Vaudois après un match de préparation gagné au Sentier face à Fribourg. Je voulais voir quelque chose d'autre et Rapperswil c'était parfait. Là-bas, j'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas avec le jeu en box-play. Je suis devenu un joueur "two-way", capable de jouer dans toutes les situations."

Le discours de Baragano est celui d'un garçon qui a travaillé pour arriver là où il est aujourd'hui. Et qui a écouté les conseils. "Le monde pro est très différent des juniors, explique-t-il. Il faut être bon tous les jours. J'ai pu bénéficier de conseils de très grands joueurs comme par exemple Maxim Noreau qui m'a beaucoup aidé. Au début à Rapperswil, je n'étais pas dans l'alignement et j'ai dû me battre aux entraînements pour me faire ma place en étant tous les jours au maximum."

Pas de comparaison Membre du cadre élargi de Patrick Fischer en équipe de Suisse, Iñaki Baragano débarque avec un certain statut et la lourde tâche de remplacer les cadres Lukas Frick (Davos) et Andrea Glauser (Fribourg), dont les départs offrent du temps de jeu à d'autres joueurs. Comme le Singinois, Baragano est droitier, denrée rare et recherchée dans le milieu du hockey. Pas question pour autant de se comparer à qui que ce soit.

"Je n'ai pas pensé que je venais remplacer Glauser ou Frick, avoue-t-il. Je me suis concentré sur moi en me disant que je devais faire ma place. Il y a davantage d'attentes autour de cette équipe qu'à Rapperswil. Mais je suis un nouveau joueur qui doit se faire sa place en travaillant fort."

Un nouveau joueur certes, mais qui débarque dans un contexte familier. Ce qui n'est pas sans induire une certaine pression. "C'est clair qu'en arrivant à Lausanne tu as une pression supplémentaire et l'envie de bien jouer, assène-t-il. Il y a une petite boule au ventre, mais qui est positive."

Avec Sami Niku On parle souvent de l'identité fribourgeoise avec cette propension qu'a Gottéron de faire revenir des anciens juniors du club comme Christoph Bertschy, Andrea Glauser ou encore Ludovic Waeber dès la saison prochaine. Mais ce LHC version 25/26 compte en ses rangs plusieurs joueurs qui faisaient partie de l'équipe M17 en 2016/17. Theo Rochette, Kevin Pasche, Nathan Vouardoux, Benjamin Bougro et Iñaki Baragano sont donc à nouveau coéquipiers, neuf ans après.

A cette époque, Baragano était un défenseur avec un véritable flair offensif. Ses années saint-galloises sous la direction d'un entraîneur suédois lui ont appris la rigueur. En préparation, il a pu goûter un peu au power-play malgré les deux gloutons offensifs que sont Sami Niku et Erik Brännström. "J'ai la chance de jouer le power-play, disait-il au Sentier. Mais je dois retrouver ce côté offensif que j'avais plus jeune. En arrivant en National League, j'ai tout dû mettre sur la défense. Je dois sentir quand me lancer et suivre les rushs."

Il peut aussi s'inspirer de son partenaire de ligne Sami Niku, défenseur finlandais qui a inscrit 30 points en 52 matches la saison passée avec Kloten. "Je dois regarder son jeu, note Baragano. L'important, c'est la première passe. Quand il se porte à l'attaque, je dois rester et l'inverse vaut aussi. C'est un équilibre que l'on doit trouver, mais ça se passe bien pour le moment."



Anisimova prend sa revanche sur Swiatek Amanda Anisimova a pris sa revanche sur Iga Swiatek Image: KEYSTONE/EPA Humiliée 6-0 6-0 par Iga Swiatek (no 2) en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova (no 8) a pris sa revanche mercredi en quart de finale de l'US Open.

L'Américaine, qui a battu la Polonaise 6-4 6-3, affrontera Naomi Osaka (no 23) pour une place en finale.

"C'est vraiment un rêve de pouvoir revenir de cette façon après Wimbledon", a commenté Amanda Anisimova après son succès. "J'ai travaillé vraiment dur pour me remettre sur les rails. Je suis entrée dans le match sans la moindre appréhension", a-t-elle reconnu.

Dès les premiers échanges, l'Américaine a proposé un jeu très appliqué, face à une Iga Swiatek empruntée et trahie par sa mise en jeu (50% de premières balles passées). Sextuple lauréate en Grand Chelem, la Polonaise a aussi péché sur les points importants.

Amanda Anisimova se frottera jeudi soir à Naomi Osaka, laquelle s'est imposée 6-4 7-6 (7/3) devant la Tchèque Karolina Muchova (no 11), La Japonaise jouera sa première demi-finale majeure depuis son quatrième sacre en Grand Chelem, à l'Open d'Australie 2021.

Une statistique montre l'ampleur de la tâche qui attend Amanda Anisimova face à l'ex-no 1 mondial, qui n'a pas conquis de titre depuis sa maternité: Naomi Osaka a remporté à chaque fois le titre lorsqu'elle a dépassé le stade des quarts de finale en Grand Chelem.

"Beaucoup de travail" "Il y a eu beaucoup de travail que vous n'avez pas vu", a expliqué Naomi Osaka au sujet de son retour au plus haut niveau. "C'est comme un rêve devenu réalité", a souligné la lauréate des éditions 2018 et 2020, qui a su faire la différence en fin de premier set.

Entre les deux manches, Karolina Muchova s'est absentée lors d'un temps mort médical, pour revenir avec un imposant bandage sur la cuisse gauche. Même si la Tchèque n'a pas semblé limitée dans ses déplacements par la suite, elle a plusieurs fois grimacé.



Le mercato agité des cadres de Murat Yakin Une bonne partie des cadres de l'équipe de Suisse a changé d'air cet été. Manuel Akanji, Breel Embolo et Fabian Rieder ont même dû attendre les dernières heures du mercato pour connaître leur sort.

A ces trois hommes forts de Murat Yakin s'ajoutent Granit Xhaka (Sunderland), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Milan AC), Michel Aebischer (Pise) ou encore Vincent Sierro (Al-Shabab) et Isaac Schmidt (Werder Brême). Au total, une dizaine de joueurs ayant assumé plus ou moins récemment un statut de titulaire avec la Suisse ont changé d'employeur cet été. Les transferts d'Akanji, Rieder et Embolo, qui ont trouvé un point de chute à quelques heures du gong, sont plutôt prometteurs.

Akanji, la C1 à tout prix Le patron de la défense helvétique, élément majeur du sacre de Manchester City en Ligue des champions en 2023, n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Pep Guardiola. Dias, Stones, Aké, Khusanov, Gvardiol et Akanji: six hommes devaient se battre pour deux places au sein de la défense mancunienne.

"Guardiola m'a ouvertement dit que je ne serais pas convoqué pour certains matches, car cela ne servait à rien d'accumuler les défenseurs sur le banc", explique le Zurichois, deux jours après l'officialisation de son prêt à l'Inter Milan où il retrouvera son ancien coéquipier en équipe de Suisse, Yann Sommer.

A 30 ans - il les a fêtés cet été -, Manuel Akanji voulait à tout prix poursuivre sa carrière dans un grand club européen. "Ce n'est pas facile de trouver un club du niveau de City, mais je pense que j'y suis parvenu avec l'Inter", se réjouit l'homme aux 71 sélections, qui avait déjà connu l'expérience d'un départ en toute fin de mercato en 2022, lorsqu'il avait quitté le Borussia Dortmund pour la Premier League.

Chez le finaliste de la dernière Ligue des champions, un de ses clubs de coeur - "mon premier maillot était celui de Christian Vieri", glisse-t-il -, il devrait rapidement s'imposer dans la défense à trois de Cristian Chivu. L'ex-international roumain a succédé à Simone Inzaghi sur le banc nerazzurro.

L'opportunité d'Embolo Comme son vice-capitaine, Breel Embolo n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. L'AS Monaco voulait absolument vendre l'attaquant bâlois, dont le contrat arrivait à échéance en juin prochain.

Alors que certaines rumeurs l'envoyaient, lui aussi, en Italie, notamment du côté de l'AC Milan, Embolo a finalement fait le choix de rester dans le championnat de France. Il a signé une entente portant sur les quatre prochaines saisons avec le Stade Rennais.

Ce transfert peut être vu comme un pas en arrière pour l'avant-centre numéro 1 de Murat Yakin. Le club breton, toujours ambitieux, sort de deux saisons décevantes bouclées dans le ventre mou de la Ligue 1, alors que Monaco s'apprête à jouer la nouvelle mouture de la C1 pour la deuxième année consécutive.

Mais à Rennes, Embolo fera face à moins de concurrence. Il devrait avoir l'occasion d'enchaîner les matches à la pointe de l'attaque bretonne. Une belle opportunité d'empiler les buts et la confiance au cours d'une saison capitale pour l'équipe de Suisse, laquelle entame vendredi les qualifications pour la Coupe du monde 2026 face au Kosovo (20h45 à Bâle).

De la stabilité pour Rieder L'adaptation au Stade Rennais risque certainement de mieux se passer pour Embolo, parfait bilingue et désormais habitué à la Ligue 1, que pour Fabian Rieder. Deux ans après son arrivée en Bretagne en provenance de Young Boys, le talentueux Bernois a définitivement mis fin à l'aventure.

Son prêt à Stuttgart la saison passée, après un premier exercice compliqué en France, l'a convaincu: c'est en Allemagne qu'il a le plus de chances de briller. "La vie, les gens, la langue et le football en général me conviennent mieux là-bas", assure-t-il, 48 heures après l'officialisation de son transfert à Augsbourg.

"Je souhaitais retrouver de la stabilité", reprend le milieu offensif de 23 ans, qui a signé pour cinq ans avec le club bavarois. "Augsbourg a vraiment montré de l'intérêt et c'était une excellente solution pour moi de rejoindre un tel club, bien établi en Bundesliga depuis 15 ans."

Fabian Rieder a toujours été remuant avec le maillot helvétique, même lorsqu'il ne bénéficiait pas de beaucoup de temps de jeu en club, comme lors de l'Euro 2024. Le fait qu'il ait trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir ne peut donc être que réjouissant pour Murat Yakin et l'équipe de Suisse.



L'Espagne lance sa quête d'une deuxième étoile L'Espagne du prodige Lamine Yamal, championne d'Europe, lance jeudi en Bulgarie sa campagne de qualifications pour le Mondial 2026.

Les regards espagnols sont déjà tournés vers le continent américain, où la Roja tentera de décrocher sa deuxième étoile.

Simple formalité? Le programme des hommes de Luis de la Fuente, qui rêvent d'imiter leurs ainés, les Xavi, Andrés Iniesta ou David Villa, en réalisant le doublé Euro-Coupe du monde (en 2008 et 2010), n'a a priori rien d'un parcours du combattant.

La Bulgarie, d'abord, jeudi à Sofia, puis la Turquie du jeune phénomène madrilène Arda Güler, dimanche à Konya, doivent permettre de tester la solidité de la Roja, quittée en juin dernier sur une défaite aux tirs au but face au Portugal en finale de Ligue des nations.

Grand artisan du sacre à l'Euro 2024, Luis de la Fuente n'a en tout cas pas changé de vision à l'approche de ces rendez-vous, en rappelant ses hommes de confiance, dans leur grande majorité champions d'Europe.

Carvajal et Rodri de retour Après plus d'un an d'absence sur blessures, le capitaine du Real Madrid Dani Carvajal et le Ballon d'Or Rodri (Manchester City) font leur retour en tant que leaders d'un groupe toujours porté par ses jeunes talents (Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri...).

"C'est une grande nouvelle qu'ils soient tous les deux de retour avec nous, à profiter du football, leur passion. Ils sont très importants pour nous, ce sont nos capitaines, on parle des meilleurs joueurs du monde à leurs postes. Ils nous apportent énormément sur et en dehors du terrain", s'est réjoui De la Fuente.

Le sélectionneur a néanmoins souligné l'importance de ne pas se "précipiter", en expliquant que l'enjeu pour Carvajal et Rodri n'était pas de "jouer en septembre" mais d'être "prêts pour le Mondial".

Il a également promis que son équipe allait "travailler dur dans les prochains mois" pour se sentir "capable de lutter pour gagner une Coupe du monde".

Une défense perméable Car la concurrence, entre l'Argentine, championne du monde en titre, ou la France, vice-championne et revancharde, s'annonce rude, l'été prochain, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. "Ensuite, il faut que l'on ait un peu de chance et qu'il n'y ait pas de blessures", a ajouté le sélectionneur espagnol.

Sur ce plan-là, la Roja a perdu pour son début de campagne un élément fondamental de sa reconstruction post-fiasco au Qatar en 2022: le milieu barcelonais Gavi s'est de nouveau blessé au genou droit - celui dont il avait été opéré en 2023 pour une rupture du ligament croisé antérieur avant de manquer près d'un an de compétition.

L'autre problématique pour De la Fuente se situe en défense, où la nouvelle charnière centrale formée par Robin Le Normand et le néo-madrilène Dean Huijsen doit parfaire ses automatismes, après avoir encaissé neuf buts lors de ses trois premières rencontres disputées ensemble comme titulaires.



Felix Auger-Aliassime élimine Alex de Minaur Une deuxième demi-fjnale à New York pour Felix Auger-Aliassime. Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Felix Auger-Aliassime (no 25) disputera vendredi pour la deuxième fois les demi-finales de l’US Open. L’ancien double vainqueur des Swiss Indoors a une fois de plus déjoué les pronostics.

Le Canadien s’est imposé 4-6 7-6 (9/7) 7-5 7-6 (7/4) devant Alex de Minaur (no 8) dans un match long de 4h10 qui fut très loin toutefois de tenir ses promesses. Face à un Australien qui échoue pour la sixième fois à ce stade des quarts de finale dans un Grand Chelem, Felix Auger-Aliassime a témoigné d’une certaine résilience. Après la perte de la première manche, il a, en effet, dû courir derrière le score dans les deuxième et quatrième sets avant de lever les bras.

Il a notamment écarté une balle de deux sets à rien dans le premier tie-break de la rencontre, Dans le second qui lui a permis de conclure, il a su pleinement exploiter une double faute de de Minaur à 4/3 pour forcer la décision. Avec 10 autres doubles fautes et seulement 42 % de réussite en première balle, l’Australien, "tombeur" de Leandro Riedi lundi, n’a guère été aidé par son service dans ce quart de finale qu'il abordait dans la peau du favori.

Vendredi, Felix Auger-Aliassime sera opposé au vainqueur du derby italien entre le no 1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (no 10), En 2021, c’est Daniil Medvedev, le futur vainqueur, qui lui avait barré la route.



Manifestation pro-palestinienne à Bilbao Pas d'arrivée jugée à Bilbao mercredi sur la Vuelta. Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses La 11e étape du Tour d'Espagne a été écourtée mercredi à Bilbao. Elle ne connaîtra pas de vainqueur alors que des manifestants pro-palestiniens étaient massés près de la ligne d'arrivée.

"Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à trois kilomètres de la ligne. Il n'y aura pas de vainqueur d'étape", a indiqué la direction de la Vuelta.

Ces temps à l'arrivée écourtée sont toutefois comptabilisés pour le classement général. Le leader de la course Jonas Vindegaard et le Britannique Tom Pidcock ont passé ensemble la ligne d’arrivée virtuelle avec une poignée de secondes d’avance sur leurs poursuivants.

Lors d'un premier passage du peloton sur la ligne d'arrivée, de nombreux manifestants pro-Palestine, dont certains tentaient de forcer les barrières, étaient massés le long de l'ultime ligne droite, encadrés par les forces de l'ordre.

Cette 80e édition de la Vuelta est émaillée depuis le départ par des manifestations quotidiennes de militants protestant notamment contre la présence de l'équipe israélienne Israel Premier Tech sur le troisième grand Tour de l'année.

Mercredi, avant le départ de l'étape, plusieurs coureurs ont pointé les risques pour leur sécurité au lendemain de la chute de l'un d'eux provoquée lors d'une telle manifestation. Lors du contre-la-montre par équipes de la cinquième étape, des militants portant banderoles et drapeaux palestiniens avaient déjà tenté de bloquer les coureurs de la formation israélienne à Figueras, en Catalogne.

Le directeur de la Vuelta, Javier Guillen, avait indiqué que les organisateurs porteraient plainte auprès de la police, qualifiant cette manifestation d'"acte de violence".

La ministre espagnole de la Jeunesse, Sira Rego, avait dans la foulée jugé "absolument inacceptable" de qualifier de "violente" une "protestation pacifique" contre une équipe soutenue par un État accusé de "violence systématique" dans la bande de Gaza.

Des incidents similaires avaient eu lieu en juillet lors du Tour de France, où un militant pro-palestinien avait perturbé l'arrivée de l'étape à Toulouse, et au Tour d'Italie en mai.



Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026 Michael Fora patinera pour Lausanne dès 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le LHC a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club vaudois a mis sous contrat pour 5 ans dès 2026 le défenseur tessinois de Davos, Michael Fora.

Celui qui aura 30 ans le 30 octobre va quitter les Grisons après quatre saisons. Le défenseur a disputé cinq Championnats du monde, dont les quatre derniers. Droitier, Fora a inscrit 15 points (6 buts) la saison passée avec Davos.



Chris Froome souffre d'une rupture du péricarde Chris Froome est plus sérieusement blessé qu'annoncé au départ Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Chris Froome s'est blessé plus sérieusement que prévu lors de sa chute à l'entraînement il y a quelques jours dans le sud de la France. Le Britannique souffre aussi d'une rupture du péricarde.

Selon un premier diagnostic, le quadruple vainqueur du Tour de France a été victime d'un pneumothorax, de cinq côtes cassées et d'une fracture des vertèbres lombaires. Lors d'une intervention chirurgicale, la déchirure du péricarde, provoquée par un traumatisme thoracique contondant, a été constatée.

"C'est évidemment beaucoup plus grave que quelques fractures. Il va bien, mais la convalescence sera longue et il ne pourra pas faire de vélo pendant un certain temps", comme l'a raconté l'épouse de Froome, Michell, au journal britannique "The Times".

Après l'accident, Froome, 40 ans, avait été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Toulon où il avait été opéré. Le Britannique, né à Nairobi au Kenya, aurait percuté un panneau de signalisation à plus de 45 km/h.

Cette nouvelle chute - Froome avait déjà été gravement blessé il y a six ans juste avant le début du Tour de France - pourrait également signifier la fin de la carrière du Britannique, dont le contrat avec Israel - Premier Tech est encore valable jusqu'à la fin de la saison en cours.



Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall Bastien Toma (à gauche) doit se trouver un nouvel employeur Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bastien Toma doit se chercher un nouvel employeur.

Le contrat liant le milieu de terrain valaisan de 26 ans au FC St-Gall a en effet été rompu d'un commun accord, ont annoncé les Brodeurs mercredi. Le bail portait jusqu'à l'été 2026.

Ancien international junior, Bastien Toma évoluait depuis 2023 à St-Gall après un premier passage durant la deuxième moitié de la saison 2021/22. Formé à Sion, le Sédunois a également joué à Genk et au Paços Ferreira.



Joshua Cheptegei renonce pour "raisons personnelles" Joshua Cheptegei est forfait pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Joshua Cheptegei a renoncé aux championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre).

Le double champion olympique ougandais a pris cette décision pour "raisons personnelles", a annoncé mardi soir la fédération d'Ouganda.

Agé de 28 ans, Cheptegei a remporté le 5000 m des JO de Tokyo en 2021 et le 10'000 m à Paris l'an dernier.

Un autre espoir de médaille ougandais a renoncé pour les mêmes raisons aux Mondiaux: Jacob Kiplimo (24 ans), qui a établi le record du monde du semi-marathon cette année à Barcelone en 56'42.

"Nous respectons les raisons personnelles invoquées par les deux athlètes", a déclaré à l'AFP le président du comité olympique ougandais Don Rukare, estimant ces absences "malheureuses".



Fin de parcours pour la paire Venus Williams/Leylah Fernandez Venus Williams et sa partenaire Leylah Fernandez ont été sorties en quarts Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa L'Américaine Venus Williams et sa partenaire canadienne Leylah Fernandez se sont inclinées mardi en quarts de finale du tournoi de double de l'US Open.

Elles ont logiquement subi la loi des têtes de série no 1 Katerina Siniakova et Taylor Townsend.

La Tchèque et l'Américaine l'ont emporté 6-1 6-2 sur le court Louis-Armstrong, le deuxième dans la hiérarchie new-yorkaise. Eliminée au premier tour du simple, l'aînée des soeurs Williams âgée de 45 ans avait reçu en dernière minute une invitation des organisateurs pour participer au tournoi de double, dans lequel elle est parvenue à remporter trois matches d'affilée au côté de Leylah Fernandez.

Lauréate de quatorze titres du Grand Chelem en double aux côtés de sa soeur cadette Serena, Venus Williams est revenue à la compétition fin juillet au tournoi de Washington, après seize mois loin du circuit WTA. Elle a indiqué après sa défaite en simple à New York que l'US Open serait probablement son dernier tournoi de la saison.



Sabalenka en demi-finale sans jouer Aryna Sabalenka a profit Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith Aryna Sabalenka (no 1) s'est qualifiée mardi sans jouer pour les demi-finales de l'US Open.

La Bélarusse a bénéficié du forfait de son adversaire en quarts, la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 60).

Lauréate de l'édition 2023 de Wimbledon, Marketa Vondrousova "s'est retirée du tableau de simple en raison d'une blessure", ont affirmé dans un communiqué de presse les organisateurs du dernier Grand Chelem de la saison, sans plus de précisions.

Tenante du titre à Flushing Meadows, Aryna Sabalenka affrontera jeudi dans le dernier carré l'Américaine Jessica Pegula, qu'elle avait battue en finale en 2024. Elle reste sur un échec en demi-finale de Grand Chelem, à Wimbledon où elle avait subi la loi d'Amanda Anisimova.

