Belayneh a remporté le 3000 mètres de Zurich en courant sous une autre identité. image: getty

Imbroglio au meeting international de Zurich

Deux demi-fondeuses ont été confondues lors du 3000 mètres des finales de la Diamond League à Zurich. Il aura fallu 45 minutes aux organisateurs pour corriger l’identité de la gagnante.

Plus de «Sport»

Zurich a accueilli la semaine dernière son traditionnel Weltklasse, un meeting très attendu cette année. Non seulement il accueillait les finales de la Diamond League, après les avoir cédées à Bruxelles en 2024, mais il constituait aussi le dernier grand rendez-vous de l’été avant les Championnats du monde de Tokyo, repositionnés en septembre.

Le meeting de Zurich a vu Christian Coleman descendre sous la barre des 10 secondes, tandis que Simon Ehammer a remporté le concours du saut en longueur, grâce à un bond mesuré à 8 mètres 32. L’Appenzellois a enfin dépassé les 8 mètres chez lui en Suisse, comme il l'espérait tant. En outre, la Fribourgeoise Audrey Werro s'est imposée sur le double tour de piste.

Le demi-fond, justement, a connu à Zurich une situation quelque peu rocambolesque, révélée après coup par la plateforme letsrun.com: annoncée partout comme la grande gagnante du 3000 mètres féminin, l’Ethiopienne Aleshign Baweke était en réalité sa compatriote Fantaye Belayneh, initialement classée cinquième.

Une erreur dans l’attribution et le port des dossards a provoqué cette confusion: en fait, Belayneh courait sous l'identité de Belayneh, et inversement.

Les noms erronés affichés sur les dossards des athlètes n’ont pas été les seuls facteurs qui ont trompé à la fois le speaker du Letzigrund, les spectateurs présents à Zurich et les commentateurs des diverses chaînes internationales couvrant l'événement.

La puce de chronométrage étant liée au dossard, le classement final a longtemps désigné Aleshign Baweke comme lauréate de la finale, et donc de la Diamond League. Ce n’est que 45 minutes après l’arrivée qu'une correction a été apportée, et que les noms ont été interchangés.

Les circonstances de cet échange restent floues. Ni la Fédération éthiopienne d’athlétisme, ni Aleshign Baweke, ni Fantaye Belayneh n’ont fourni d’explications à ce sujet.

Un tel incident aurait pu déboucher sur une disqualification des deux concurrentes. Mais il n’en a rien été, pour le plus grand bonheur de Belayneh. Sa victoire en finale de la Diamond League lui offre en effet une wild-card pour le 5000 mètres des Championnats du monde de Tokyo. Une aubaine, puisqu'elle n'avait pas été initialement sélectionnée par sa fédération.