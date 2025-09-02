assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Course à pied

Trail: Indignation au passage de l'UTMB en Suisse

Indignation au passage de l'UTMB en Suisse

Engagés dans une course satellite de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, plusieurs coureurs ont délibérément franchi un passage à niveau fermé à l’entrée de Martigny, suscitant de nombreuses réactions.
02.09.2025, 05:3202.09.2025, 05:32
Plus de «Sport»

Il a été question de «barrière» ce week-end, à l'occasion de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc: les fameuses barrières horaires, redoutées par les coureurs qui ferment la marche, tant elles sont difficiles à respecter.

Mais d’autres barrières ont également alimenté les échanges: celles qui délimitent un passage à niveau et que plusieurs coureurs ont bravées malgré leur fermeture, comme en témoignent au moins deux vidéos filmées à des moments différents, puis publiées sur Instagram.

Vidéo: instagram

A la vue du cadre, du passage d’un train RegionAlps aux couleurs du Valais et de la carte du parcours, il apparaît très clairement que ce passage à niveau est situé à proximité immédiate de la gare de Martigny-Croix, sur la ligne Martigny–Le Châble/Orsières.

Si le parcours de l’UTMB traverse bien la Cité d’Octodure, les traileurs ralentis ou ayant forcé le passage dans les séquences mentionnées précédemment sont ceux de l’OCC: une course satellite de 61 kilomètres reliant Orsières à Chamonix via Champex, finale de la catégorie 50K des UTMB World Series.

La première vidéo montre le Polonais Andrzej Witek, visiblement agacé d’avoir dû s’arrêter, en train de parlementer avec un membre de l'organisation. Il reprend sa course en direction du ravitaillement de Martigny, situé à quelques hectomètres, entre le passage du train et la réouverture des barrières, encouragé par les nombreux «Go» lancés par les spectateurs. La seconde dévoile plusieurs traileurs contraints de patienter, dont une femme qui traverse les rails à peine la rame passée.

Vidéo: instagram

Ces images ont vivement fait réagir la communauté du trail. Si certains ont pris la défense des coureurs incriminés, soulignant qu’il s’agissait d’une course prestigieuse pour laquelle ils se sont durement entraînés, que le train était déjà passé et qu’il n’y avait qu’une seule voie à traverser, beaucoup se sont montrés indignés par ce qu'ils ont vu. Ils ne comprennent pas que l’on puisse agir ainsi pour un gain de quelques secondes, sur une épreuve que le vainqueur, Jim Walmsley, a remportée en cinq heures. Ils s’inquiètent aussi du message envoyé aux enfants massés le long du parcours.

Parmi les commentaires, une revendication revient régulièrement: la disqualification des coureurs n’ayant pas respecté la signalétique, comme cela peut se produire en cyclisme. Exemple en 2018, lorsque 35 coureurs, dont Arnaud Démare et Dylan Groenewegen, avaient été mis hors course lors du Grand Prix de l’Escaut pour avoir forcé le passage.

Comprenez-vous l’attitude des traileurs?
Au total, 285 personnes ont participé à ce sondage.

Si le règlement de l’UTMB, lui, ne mentionne pas explicitement le franchissement des passages à niveau, il précise que toute «attitude dangereuse avérée» est pénalisée par une pénalité de 15 minutes. Par ailleurs, le «refus d’obtempérer à un ordre de la direction de la course, d’un commissaire, d’un chef de poste, d’un médecin ou d’un secouriste» entraîne une disqualification.

Troisième de l’OCC à trois minutes du vainqueur, Andrzej Witek n’a toutefois pas été sanctionné.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Une bagarre éclate entre sénateurs au Mexique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
«Je ne suis pas raciste»: vive altercation à l'US Open
Un échange tendu a opposé Taylor Townsend à Jelena Ostapenko après leur match du deuxième tour, jeudi à l'US Open. La séquence a tellement fait réagir que la Lettonne a dû se défendre d'accusations de racisme.
Taylor Townsend a exulté jeudi sur le court n°11 de l'US Open. Et pour cause: elle s’est imposée en deux sets (7-5, 6-1) face à la tête de série n°25, Jelena Ostapenko, se qualifiant pour le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis deux ans.
L’article