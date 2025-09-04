Ronaldinho en juin dernier lors d'un match contre des légendes polonaises. Image: getty

Un génie du foot vient jouer en Suisse

Lionel Messi avait deux idoles: Maradona et Ronaldinho. Aujourd’hui âgé de 45 ans, le Brésilien sera à Lucerne le 9 novembre. Il affrontera, avec ses amis de la Seleção, une sélection de légendes suisses.

Daniel Wyrsch

Près de 20 ans plus tard, Ronaldinho revient à Lucerne. Inoubliable souvenir que celui du stage de préparation de l’équipe du Brésil à Weggis, sur les rives du lac des Quatre-Cantons, en amont de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. A l’époque, des milliers de fans s’étaient rassemblés dans cette petite ville idyllique. Ronaldinho et ses coéquipiers avaient même vu leur entraînement interrompu par des admiratrices en délire venues les embrasser.

Ce genre de scène ne devrait pas se reproduire le dimanche 9 novembre à 18h, lors du match prévu à la Swisspor Arena. Cela ne signifie pas pour autant que le champion du monde 2002 et double Ballon d’Or en 2004 et 2005 ne suscite plus l’enthousiasme des passionnés de football. L’homme est toujours très demandé et viendra en Suisse pour une rencontre non officielle, disputée dans le cadre de la série «Jogo dos Famosos», dédiée aux légendes du football.

Ronaldinho lors d’un entraînement à la Thermoplan Arena de Weggis. image: Fernando Llano

Contre des légendes suisses emmenées par Hakan Yakin

Selon les organisateurs, l’événement s’annonce comme bien plus qu’un simple match. Il promet un véritable voyage dans le temps, à l’époque où Ronaldinho faisait rêver les stades du monde entier avec son style joyeux, créatif et spectaculaire. A Lucerne, il retrouvera ses anciens coéquipiers de la Seleção pour affronter une sélection de légendes suisses, parmi lesquelles figurent Hakan Yakin, Johan Djourou, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok et Valon Behrami. Alex Frei a déclaré:

«J’aimerais tellement être de la partie, mais ma guérison après la rupture des ligaments croisés risque d’être un peu trop juste» Alex Frei

Ronaldinho (à gauche) et Roberto Carlos lors d’un match amical entre le Brésil et les U20 de Fluminense à Weggis. image: Michael Buholzer

Souriant en toutes circonstances, Ronaldinho a marqué son époque par ses dribbles à toute vitesse, ses passes précises et son sens du but. Si Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, cite «Ronnie», son ancien coéquipier au FC Barcelone, comme l’une de ses deux idoles (avec Diego Maradona), cela en dit long sur le statut du Brésilien dans le monde du football. Ensemble, Messi et Ronaldinho ont remporté la Ligue des champions avec le Barça en 2006.

Les billets pour le «Jogo Dos Famosos» du 9 novembre à la Swisspor Arena de Lucerne, opposant Ronaldinho et ses amis brésiliens à une sélection de légendes suisses, sont disponibles sur ticketcorner.ch.