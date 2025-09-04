pluie modérée15°
DE | FR
burger
Sport
Football

Le génie brésilien Ronaldinho vient jouer en Suisse

Le génie brésilien Ronaldinho vient jouer en Suisse
Ronaldinho en juin dernier lors d'un match contre des légendes polonaises.Image: getty

Un génie du foot vient jouer en Suisse

Lionel Messi avait deux idoles: Maradona et Ronaldinho. Aujourd’hui âgé de 45 ans, le Brésilien sera à Lucerne le 9 novembre. Il affrontera, avec ses amis de la Seleção, une sélection de légendes suisses.
04.09.2025, 11:4604.09.2025, 11:46
Daniel Wyrsch
Plus de «Sport»

Près de 20 ans plus tard, Ronaldinho revient à Lucerne. Inoubliable souvenir que celui du stage de préparation de l’équipe du Brésil à Weggis, sur les rives du lac des Quatre-Cantons, en amont de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. A l’époque, des milliers de fans s’étaient rassemblés dans cette petite ville idyllique. Ronaldinho et ses coéquipiers avaient même vu leur entraînement interrompu par des admiratrices en délire venues les embrasser.

Ce genre de scène ne devrait pas se reproduire le dimanche 9 novembre à 18h, lors du match prévu à la Swisspor Arena. Cela ne signifie pas pour autant que le champion du monde 2002 et double Ballon d’Or en 2004 et 2005 ne suscite plus l’enthousiasme des passionnés de football. L’homme est toujours très demandé et viendra en Suisse pour une rencontre non officielle, disputée dans le cadre de la série «Jogo dos Famosos», dédiée aux légendes du football.

Ronaldinho lors d’un entraînement à la Thermoplan Arena de Weggis.
Ronaldinho lors d’un entraînement à la Thermoplan Arena de Weggis.image: Fernando Llano

Contre des légendes suisses emmenées par Hakan Yakin

Selon les organisateurs, l’événement s’annonce comme bien plus qu’un simple match. Il promet un véritable voyage dans le temps, à l’époque où Ronaldinho faisait rêver les stades du monde entier avec son style joyeux, créatif et spectaculaire. A Lucerne, il retrouvera ses anciens coéquipiers de la Seleção pour affronter une sélection de légendes suisses, parmi lesquelles figurent Hakan Yakin, Johan Djourou, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok et Valon Behrami. Alex Frei a déclaré:

«J’aimerais tellement être de la partie, mais ma guérison après la rupture des ligaments croisés risque d’être un peu trop juste»
Alex Frei
Ronaldinho (à gauche) et Roberto Carlos lors d’un match amical entre le Brésil et les U20 de Fluminense à Weggis.
Ronaldinho (à gauche) et Roberto Carlos lors d’un match amical entre le Brésil et les U20 de Fluminense à Weggis.image: Michael Buholzer

Souriant en toutes circonstances, Ronaldinho a marqué son époque par ses dribbles à toute vitesse, ses passes précises et son sens du but. Si Lionel Messi, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire, cite «Ronnie», son ancien coéquipier au FC Barcelone, comme l’une de ses deux idoles (avec Diego Maradona), cela en dit long sur le statut du Brésilien dans le monde du football. Ensemble, Messi et Ronaldinho ont remporté la Ligue des champions avec le Barça en 2006.

Les billets pour le «Jogo Dos Famosos» du 9 novembre à la Swisspor Arena de Lucerne, opposant Ronaldinho et ses amis brésiliens à une sélection de légendes suisses, sont disponibles sur ticketcorner.ch.

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Ce film revient sur la prouesse «inhumaine» du roi du marathon
Fraîchement disponible sur le Play RTS, un documentaire épique et inspirant revient sur la tentative d'Eliud Kipchoge, l'un des meilleurs coureurs de tous les temps, de passer sous la barrière symbolique des deux heures au marathon, en 2019, à Vienne.
Lorsqu'il vient au monde, le 5 novembre 1984 à Kapsisiywa, rien ne prédestine Eliud Kipchog à devenir l'un des plus grands marathoniens de l'histoire du sport. Rien... ou presque. Car le petit Eliud, orphelin de père, grandit sous le regard sévère d'une maman enseignante «très stricte» - et, surtout, dans le pays de la course à pied. Le Kenya. Terreau des plus grands champions, d’Et Keino à Bernard Lagat.
L’article