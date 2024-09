Golubic est éliminée ++ Kopecky conserve son maillot

Toujours une longueur d'avance pour le Servette FC A l'image de Yoan Severin (à droite), Servette ne s'est pas fait avoir par le LS de Kaly Sène samedi à Genève. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le derby du Lac a rappelé une vérité implacable: malgré ses limites actuelles, le Servette FC possède toujours une belle longueur d’avance sur le Lausanne-Sport. Au Stade de Genève devant 12'185 spectateurs, les Grenat se sont imposés 1-0 pour retrouver avant les rencontres de dimanche son fauteuil de leader. Ce succès a été acquis sur une réussite de Dereck Kutesa à la 32e minute. L’international a surgi au second poteau pour exploiter une déviation d’Alexis Antunes sur un corner botté par Julian von Moos. Malgré ses 2m01, le gardien Karlo Letica a témoigné d'une passivité coupable sur cette action. Un Lausanne bien triste Ce succès ne souffre aucune discussion. Avec Kutesa, Antunes et Timothé Cognat sans oublier le patron de la défense Steve Rouiller, le Servette FC possédait dans ses rangs non seulement quatre excellents footballeurs mais aussi quatre véritables leaders. Des leaders que l’on a vainement cherché dans le camp adverse. Le visage présenté par le Lausanne-Sport dans la rencontre le plus attendue par ses supporters depuis le début de la saison fut aussi triste qu’un hiver sans fin. Après cette rencontre, l’objectif déclaré d’une place dans le top 6 semble bien irréaliste pour les Vaudois. Même avec sa défense dépassée autour du capitaine Noë Dussenne qui a toujours accusé un temps de retard, la formation de Ludovic Magnin a toutefois pu entretenir l’espoir d’une égalisation jusqu’au coup de sifflet final. Les Genevois n’ont, en effet, pas su enfoncer le clou. La faute à un manque d’efficience dans le dernier geste, à la malchance avec une transversale pour Kutesa et à la... VAR qui a annulé une réussite d’Enzo Crivelli sur une action où il avait ridiculisé Dussenne et son compère de l’axe central Karim Sow. Mais face à un adversaire qui n'aura bénéficié que d'une seule chance avec le face-à-face perdu d'Alban Adjini devant Jérémy Frick à la 42e minute, les Grenat n'ont pas nourri de véritables craintes. Samedi, le Lausanne-Sport ne pouvait vraiment faire peur à personne.

Super League: Yverdon s'impose contre Saint-Gall Hugo Komano exulte après son but Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Yverdon a fêté son deuxième succès de la saison en Super League. A domicile, le club du nord vaudois a battu Saint-Gall 1-0 grâce à une réussite de Komano à la 72e. Les Brodeurs ont pourtant nettement dominé en première mi-temps, mais ils ont été incapables de concrétiser. La faute à un manque de précision et de tranchant, ainsi qu'aux arrêts du gardien Bernardoni. Après la pause, les visiteurs ont encore dicté le jeu, mais le but yverdonnois leur a véritablement coupé les jambes. Choqués, jamais ensuite les Saint-Gallois n'ont donné l'impression d'avoir les moyens d'aller égaliser. Yverdon a ainsi pu empocher trois points qui lui font du bien.

Sina Frei s'impose en short-track Sina Frei a fêté son premier succès en Coupe du monde aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sina Frei tient sa première victoire en Coupe du monde. La Zurichoise de 27 ans a remporté le short-track de Lake Placid samedi devant la Suédoise Jenny Rissveds et la Britannique Evie Richards. Frei, dont la saison a été marquée jusqu'ici par des blessures et sa non-sélection pour les Jeux olympiques de Paris, a placé une attaque décisive dans le dernier des huit tours du circuit américain. La médaillée d'argent des JO de Tokyo a franchi la ligne avec trois secondes d'avance sur Rissveds et quatre sur Richards. La médaillée d'argent des JO de Tokyo a eu une pensée pour Muriel Furrer, décédée tragiquement vendredi au lendemain de sa chute aux Mondiaux de Zurich."Cette victoire est pour Muriel Furrer", a-t-elle déclaré. Huitième, Alessandra Keller a quant à elle assuré sa première place au classement du short-track, une semaine avant la finale de Mont-Saint-Anne, au Québec. Nino Schurter cinquième Chez les hommes, le vice-champion olympique Victor Koretzky a remporté sa troisième victoire de la saison en short-track. Meilleur Suisse, Nino Schurter s'est classé cinquième devant Filippo Colombo et Marcel Guerrini (8e).

Viktorija Golubic s'arrête au deuxième tour Viktorija Golubic n'est pas passé loin d'un petit exploit à Pékin. Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Pas de 2e victoire consécutive pour Viktorija Golubic (WTA 96) au tournoi WTA 1000 de Pékin. La Zurichoise s'est inclinée 4-6 7-6 (7/3) 6-4 samedi face à la Croate Donna Vekic (WTA 20) au 2e tour. Golubic menait pourtant d'un set et d'un break dans la deuxième manche au moment où la partie a été interrompue par la pluie. Mais au retour des vestiaires, la gauchère n'a pas été en mesure de conclure. Elle a d'abord perdu son break d'avance avant de le récupérer à 5-5 et ainsi s'offrir le droit de servir pour le gain du match. Un jeu de service complètement raté (0-40) a toutefois donné lieu à un tie-break, bien mieux négocié par Vekic. Dans la troisième manche, Golubic a perdu sa mise en jeu au pire des moments, à 4-4. Son adversaire croate n'a ensuite pas tremblé au moment de conclure. Elle affrontera la Russe Mirra Andreeva au 3e tour.

Chiara Tamburlini remporte le titre à Deauville Chiara Tamburlini réalise une excellente saison sur le Ladies European Tour (archives). Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chiara Tamburlini a apporté un nouveau succès de prestige au golf suisse. La Saint-Galloise de 24 ans a remporté samedi l'Open de France, son deuxième titre de la saison sur le Ladies European Tour. En tête après les deux premiers tours à Deauville, Tamburlini a vu l'Australienne Kirsten Rudgeley revenir à sa hauteur lors de la troisième journée de compétition. La Suissesse a toutefois décroché le titre en battant son adversaire en play-off. La Saint-Galloise consolide ainsi sa première place au classement du Ladies European Tour. Il y a cinq mois, Tamburlini avait déjà triomphé au Joburg Ladies Open en Afrique du Sud. Elle est également montée sur le podium à trois autres reprises cette saison.

Lotte Kopecky conserve son maillot arc-en-ciel Lotte Kopecky a été la plus forte au sprint Image: KEYSTONE/Til Buergy La Belge Lotte Kopecky (28 ans) a remporté sous la pluie à Zurich son deuxième titre mondial consécutif. Côté suisse, Noemi Rüegg a été la meilleure en terminant au 11e rang à trois minutes. Dans des conditions très difficiles, la course a été spectaculaire et pleine de rebondissements causés notamment par la tactique. Au final, six coureuses se sont disputé les médailles dans un sprint dominé par Lotte Kopecky. La Belge - qui est revenue de loin après avoir été lâchée - a devancé l'Américaine Chloé Dygert et l'Italienne Elisa Longo Borghini. La favorite Demi Vollering a dû se contenter de la 5e place. Les Néerlandaises, qui ont beaucoup travaillé et qui avaient encore trois représentantes devant dans le final, ont ainsi été les grandes battues de la journée.

Premier League: nul 1-1 entre Newcastle et Manchester City Anthony Gordon égalise sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le duel entre les défenseurs suisses Fabian Schär et Manuel Akanji n'a pas eu de vainqueur. Newcastle et Manchester City ont fait 1-1 lors de la 6e journée de Premier League. Les Citizens ont ouvert le score par Gvardiol (35e), mais les Magpies ont égalisé grâce à un penalty obtenu et transformé par Gordon (58e). Après quatre succès en autant de matches en début de saison, c'est le deuxième nul consécutif pour les quadruples champions en titre, privés de leur moteur Rodri blessé.

Mondiaux de Zurich: Rigling titrée en C2 Flurina Rigling n'a pas eu de rivale samedi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Flurina Rigling a doublé la mise à Zurich. Après son succès dans le contre-la-montre, la Zurichoise a aussi gagné la course en ligne des Mondiaux dans la catégorie C2 au terme de 56,5 km. Sous une pluie battante, elle a lâché toutes ses rivales lors du 6e des 9 tours au programme pour ainsi conserver le titre acquis l'an dernier. Elle a devancé la Britannique Daphne Schrager de plus de trois minutes. Depuis ses débuts aux Mondiaux en 2021, Rigling (28 ans) a obtenu une médaille lors de chaque course à laquelle elle a participé. Au total, elle a gagné trois fois l'or, trois fois l'argent et deux fois le bronze. En catégorie C4, Franziska Matile-Dörig a pris la 2e place malgré une chute. L'Appenzelloise avait remporté l'or sur le chrono voici quelques jours.

Deux matches de suspension pour Emiliano Martinez Emiliano Martinez: le gardien argentin suscite les controverses Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le gardien Emiliano Martinez a été suspendu deux matches par la FIFA. Il a été puni pour un geste obscène et une gifle à une caméra, ont annoncé la fédération argentine et l'instance mondiale. "La commission de discipline de la FIFA a suspendu pour deux matches Emiliano Martinez pour des violations de l'article 13 du Code de discipline de la FIFA (comportement offensant et violation des principes du fair-play) lors des matches Argentine - Chili le 5 septembre et Argentine - Colombie le 10 septembre", écrit la FIFA. Une sanction acceptée dans un communiqué distinct par la fédération argentine de football (AFA), qui a tenu néanmoins à "manifester son total désaccord". Martinez sera suspendu pour les matches de qualification en zone Amérique du Sud pour le Mondial 2026, contre le Venezuela le 10 octobre et la Bolivie le 16 octobre. Martinez avait, à l'issue du match contre le Chili (victoire 3-0), placé une réplique du trophée de la Copa America, remporté par son pays cet été, de la même manière obscène qu'après la finale contre la France au Mondial 2022. Puis, au coup de sifflet final de la défaite 2-1 contre la Colombie, il avait assené une violente gifle à la caméra qui le suivait sur le terrain. Le gardien d'Aston Villa est devenu une figure extrêmement populaire en Argentine, et symétriquement très impopulaire en France. Il avait notamment participé aux moqueries contre Kylian Mbappé lors des célébrations du titre mondial en Argentine.

L'AMA fait appel dans l'affaire Jannik Sinner Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire, l'AMA souhaitant une suspension d'un à deux ans Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Jannik Sinner n'est pas tiré d'affaire. L'Agence mondiale antidopage (AMA) confirme dans un communiqué avoir fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision prise par un tribunal indépendant de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) de ne pas sanctionner l'Italien. Le no 1 mondial a été blanchi après avoir pourtant été contrôlé positif à deux reprises au clostebol, une substance interdite, en mars 2024. Testé positif le 10 mars durant le tournoi d'Indian Wells et le 18 mars hors compétition, il a simplement perdu les points ATP et les gains du tournoi de Miami. L'AMA estime que "la conclusion d'absence de faute ou de négligence n'est pas correcte au regard des règles applicables", écrit l'instance. Elle demande une période de suspension d'un à deux ans. Elle n'exige en revanche pas d'annulation supplémentaire de résultats. Cette affaire étant en cours devant le TAS, l'AMA ne fera pas d'autre commentaire pour le moment, conclut-elle. Contamination Jannik Sinner s'est défendu en expliquant avoir subi "une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure", selon l'Itia qui a accepté sa défense. L'affaire a éclaté juste avant l'US Open, ses deux contrôles positifs ayant été annoncés en même temps que la décision de ne pas le sanctionner. Cela ne l'avait pas empêché de conquérir à New York son deuxième titre du Grand Chelem de l'année.

Bagnaia remporte la course sprint, Martin hors des points Bagnaia revient à 12 points de Martin au championnat du monde Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA Francesco Bagnaia (Ducati) a réduit de moitié l'écart le séparant du leader du championnat du monde de MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) samedi. L'Italien a remporté la course sprint du GP d'Indonésie, dans laquelle l'Espagnol n'a inscrit aucun point. Victime d'une chute six jours plus tôt dans le GP d'Emilie-Romagne, Francesco Bagnaia a empoché 12 points précieux samedi sur le circuit de Mandalika. Il s'est imposé pour la huitième fois dans un sprint en devançant son compatriote Enea Bastianini (2e à 0''107) et l'Espagnol Marc Marquez (3e à 1''701). Parti en pole position, Jorge Martin a chuté dans le 2e des 13 tours. Reparti au 19e rang, il a terminé 10e à 9''104 de Bagnaia, alors que seuls les neuf premiers marquent des points. Son avance sur l'Italien est ainsi passée de 24 à 12 unités dans un championnat du monde de plus en plus indécis.

Une 121e défaite record pour les White Sox Les fans des White Sox sont en souffrance cette saison Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Les Chicago White Sox ont établi un triste record vendredi soir en MLB. Ils ont concédé face aux Detroit Tigers leur 121e défaite de la saison, un record dans l'ère moderne de la Ligue américaine. Battus 4-1, les White Sox - qui ne comptaient vendredi soir que 39 victoires dans cet exercice 2024 - ont donc fait tomber la marque des New York Mets de 1962 (120 défaites, pour 40 victoires). Mais les Mets avaient une bonne excuse à avancer puisqu'il s'agissait de la saison inaugurale de la franchise à New York. Chicago n'est en revanche pas supposé être en reconstruction. Les White Sox, qui avaient remporté leur division en 2021 en gagnant 93 matches de saison régulière, ont "simplement" vécu un exercice cauchemardesque en tout point. Avec à la clé une série de 21 défaites et deux autres de 14 défaites. Une équipe a fait moins bien que ces White Sox version 2024: les Cleveland Spiders, qui n'avaient gagné que 20 parties - pour 134 défaites. Mais leurs meilleurs joueurs avaient alors tous été transférés aux St. Louis Browns, propriété de deux frères qui possédaient également les Spiders. Un conflit d'intérêts qui est depuis interdit par la Major League Baseball.

Martin partira en pole position en Indonésie Jorge Martin partira en pole position en Indonésie Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI Jorge Martin, leader du championnat de MotoGP, s'élancera en tête de la course sprint puis du Grand Prix d'Indonésie. L'Espagnol a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi matin. Sur le circuit de Mandalika, écrasé de chaleur, le pilote Ducati-Pramac a amélioré le record du circuit. Il partira en première ligne devant Marco Bezzechi (Ducati VR46) et Pedro Acosta (GasGas-Tech3). Son principal rival pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), a signé le 4e temps. Le sextuple champion du monde de Moto GP, l'Espagnol Marc Marquez, ne partira qu'en 12e position après avoir chuté à deux reprises durant ces qualifications.

SBL: tous à la poursuite de Fribourg Olympic Le championnat de SBL reprend ses droits aujourd'hui avec pour l'heure neuf équipes et un grand favori. Comme chaque année, une question s'impose: qui peut battre Fribourg Olympic? Sextuple champion de Suisse en titre, Fribourg Olympic aborde l'exercice 2024-25 avec une certaine marge sur la concurrence. Après avoir réussi le triplé la saison passée, les joueurs de Thibaut Petit repartent pour un tour avec la ferme intention de dominer les compétitions nationales. Bouté de la Ligue des Champions, Olympic va tout de même disputer l'Europe Cup comme lot de consolation. Jouer l'Europe demandera logiquement davantage aux Fribourgeois, mais ceux-ci ont l'habitude de jouer sur plusieurs tableaux. Genève en contradicteur? Agent et fin connaisseur du basketball helvétique, Sevag Keucheyan n'entrevoit pas de faille dans la cuirasse fribourgeoise. Selon lui, il faudra savoir gérer les énergies et bien sûr éviter les blessures. "L'équipe est bien coachée, le club est bien structuré et tout est intelligemment construit", précise-t-il. Si sur la longueur d'une saison, battre Olympic tient de l'exploit, l'agent estime que sur un match, les Fribourgeois sont prenables: "On a vu d'autres équipes gagner la Coupe de Suisse ou la Coupe de la Ligue. Et je pense que des clubs comme Les Lions de Genève, Massagno, Monthey ou Union Neuchâtel peuvent créer la surprise sur un match." Avec leur nouveau coach Patrick Pembelé, ancien de la maison Olympic, Les Lions de Genève vont peut-être avoir un peu de la recette fribourgeoise du succès dans leurs rangs. Ils ont récupéré Isaiah Williams, passé par Lugano, Union Neuchâtel et Massagno lors des quatre dernières saisons. Arrivé en cours de saison la saison passée, Boris Mbala aura sans doute un peu plus d'impact dans le jeu. Jamal George en progression Sevag Keucheyan n'oublie pas non plus de mentionner deux autres clubs lémaniques: Nyon et Pully-Lausanne. "A Nyon, le nouvel entraîneur Maleye N'doye a un bon groupe pour travailler, précise-t-il. Et à Pully-Lausanne, Randoald Dessarzin sait comment coacher. Je trouve l'effectif très bien pensé et construit." Avec Florian Steinmann et surtout Bryan Colon, le club de la capitale olympique peut compter sur deux joueurs qui ont l'habitude du championnat de Suisse. Et avec Jamal George, frère de Kyshawn drafté par les Washington Wizards, c'est un meneur en pleine progression sur lequel l'équipe peut s'appuyer. Même si les Vaudois ont perdu en play-off 3-0 face à Massagno, George a sorti deux gros matches complets de 15 et 17 points. Vevey: l'incertitude Comme mentionné plus haut, le championnat va commencer avec neuf équipes au lieu de dix. Vevey Riviera n'a en effet pas reçu sa licence, tant en première qu'en deuxième instance. Le club des Galeries du Rivage attend maintenant la décision du Tribunal arbitral du sport. Au cas où le TAS accepterait le recours des Veveysans, ceux-ci seraient réintégrés et le championnat se tiendrait avec dix équipes. La ligue a prévu un calendrier au besoin.