Janis Moser homme du match ++ Houston s'incline contre les Lakers

Janis Moser homme du match avec le Lightning, qui égalise Janis " J.J." Moser (Tampa Bay) fête son but décisif contre Montréal. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser a été l'homme du match mardi soir à Montréal.

L'ancien junior biennois a marqué le but décisif en prolongation qui a permis au Lightning de Tampa Bay de s'imposer 3-2 contre les Canadiens et de revenir à 1-1 dans cette série du 1er tour des play-off de NHL.

L'Acte I en Floride s'était déjà déroulé sur le fil du rasoir, avec un succès montréalais 4-3 en "overtime". Janis Moser a remis les pendules à l'heure mardi en inscrivant le premier but de sa carrière en play-off. Le défenseur de 25 ans a été désigné meilleur joueur du match. Une belle distinction pour celui qui présente l'un des meilleurs bilans +/- de la ligue.

Les Golden Knights de Vegas se sont inclinés 3-2 contre l'Utah Mammoth, qui égalise à 1-1 dans la série. Vegas a évolué sans son gardien bernois Akira Schmid, qui n'avait déjà pas été retenu pour le premier match.

Les Los Angeles Kings de Kevin Fiala (convalescent et toujours absent) ont perdu 2-1 après prolongation contre Colorado, qui mène 2-0 dans la série.



Houston s'incline encore contre les Lakers Victor Wembanyama a lourdement chuté et a subi une commotion lors de l'Acte II du 1er tour des play-off entre son équipe de San Antonio et Portland. Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les Houston Rockets de Clint Capela ont subi une deuxième défaite (101-94) en deux matches face aux Los Angeles Lakers au 1er tour des play-off de NBA.

A domicile, LeBron James a mené les Californiens à la victoire avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes.

James a fait rugir le public avec ses dunks, l'un spectaculaire dos au panier puis un dernier pour assurer le succès à 55 secondes de la sirène. Marcus Smart (25 points) et Luke Kennard (23 points) ont bien assisté le "King", toujours au niveau à 41 ans.

Capela a foulé le parquet pendant un peu plus de 4 minutes, captant 2 rebonds, sans inscrire de point. Son équipe a enregistré le retour de Kevin Durant, qui avait manqué l'Acte I en raison d'une blessure à un genou. Les 23 points de la star n'ont pas suffi, même si Houston a longtemps fait jeu égal. De leur côté, les Lakers ont évolué sans Luka Doncic ni Austin Reaves.

Wembanyama commotionné A domicile, les San Antonio Spurs ont passé une mauvaise soirée. Ils ont rapidement vu sortir Victor Wembanyama sur protocole commotion avant de perdre sur le fil 106-103 face aux Portland Trail Blazers.

Portland égalise ainsi à 1-1 dans cette série avant d'accueillir la prochaine rencontre vendredi, pour laquelle la présence de Wembanyama est incertaine.

Après la fête du premier match victorieux et des 35 points de Victor Wembanyama pour le premier match dimanche, l'atmosphère s'est grandement refroidie dans le Texas à l'occasion du match 2.

Dans le deuxième quart-temps, le Français de 22 ans, balle en main, a subi une faute de Jrue Holiday lui faisant perdre l'équilibre et chuter lourdement vers l'avant, subissant un gros choc la tête face au parquet.

"Wemby" est resté quelques instants face contre terre, semblant sonné, a fini par se retourner, puis par se lever seul avant de filer au vestiaire au pas de course.

Les Spurs ont annoncé avant la pause que leur phénomène, alors auteur de 5 points et 4 rebonds, ne reviendrait pas sur le parquet mardi en raison du "protocole commotion".

D'après le règlement de la NBA, un joueur ne doit pas revenir en jeu s'il est "suspecté d'avoir subi une commotion" ou s'il "présente les symptômes d'une commotion".

L'entraîneur Mitch Johnson a confirmé après la rencontre que Wembanyama avait bien subi une commotion cérébrale, et qu'il allait "suivre la procédure" prévue.

Le Français devra observer au moins 48 heures de repos. Il pourrait ainsi être disponible pour le troisième match à Portland vendredi, en cas d'examen rassurant, ou subir une absence prolongée.



Fribourg peut-il refaire le coup à Davos en finale des play-off ? Fribourg est à Davos mercredi pour l'acte III de la finale des play-off de National League. Battus lundi à domicile (3-1), les Dragons peuvent-ils refaire le coup de l'acte I dans les Grisons ?

On en est à 1-1 dans cette finale au meilleur des sept matches qui reste encore très indécise. Après avoir perdu l'avantage de la glace, Gottéron doit désormais s'imposer au moins une fois de plus à Davos pour décrocher son premier titre de champion de Suisse.

Pour gagner à nouveau sur la glace des Davosiens, les Dragons devront surtout bien mieux négocier leur entame de match. Lundi, ils ont gâché une occasion de faire le break dans cette finale en raison d'un premier tiers raté, remporté 3-1 par le HCD (score final).

Les Fribourgeois doivent également trouver des solutions pour marquer des buts à 5 contre 4. Le power-play des hommes de Roger Rönnberg est en panne depuis le début des play-off et un déclic sera nécessaire pour aller chercher ce premier titre tant attendu.



L'Inter Milan renverse Côme et file en finale de la Coupe d'Italie Hakan Calhanoglu marque le 2-2 de la tête. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan jouera la finale de la Coupe d'Italie le 13 mai contre l'Atalanta ou la Lazio. Les Nerazzurri ont obtenu leur ticket en renversant Côme mardi en demi-finale retour (3-2, 0-0 à l'aller).

Cette qualification porte indéniablement la marque d'Hakan Calhanoglu. Le maître à jouer turc de l'Inter a inscrit un joli doublé (69e/86e) - une frappe de l'extérieur de la surface et une tête de pur avant-centre - avant d'offrir le but du 3-2 au Croate Petar Sucic (89e).

Avec Manuel Akanji mais sans Yann Sommer (remplaçant), l'Inter bien réagi après 50 premières minutes complètement en faveur des joueurs de Cesc Fabregas. Côme a ainsi ouvert le score à la 32e par Martin Baturina avant le 2-0 signé Lucas Da Cunha au retour des vestiaires (48e).

Pratiquement assuré de remporter un 21e scudetto, l'Inter pourrait donc bien faire le doublé Coupe-Championnat. Il s'agira pour cela de battre en finale la Lazio Rome ou l'Atalanta Bergame, qui se disputent mercredi le deuxième billet (2-2 à l'aller).



Union Neuchâtel et Fribourg font le break en quart de finale Justin Hill, ici au duel avec l'ex-joueur d'Union Yoan Granvorka, a marqué 21 points pour les Neuchâtelois. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Union Neuchâtel et Fribourg Olympic mènent 2-0 en quart de finale des play-off de SB League. Mardi, les Unionistes ont battu Pully-Lausanne 94-78 et les Fribourgeois ont écrasé Monthey (127-66).

Déjà vainqueur à la Riveraine samedi (93-76), Union a récidivé devant ses supporters. Les Neuchâtelois ont fait la différence lors du troisième quart-temps (23-10) et n'ont plus lâché leur avance.

Dans le camp unioniste, le meneur américain Justin Hill a terminé meilleur marqueur avec 21 points, alors que le jeune international suisse Lukas Keredzin en a inscrit 20. Les joueurs de Chad Timberlake tenteront de classer l'affaire samedi sur le parquet des Foxes.

Grand favori au titre, Fribourg Olympic poursuit sa promenade de santé contre Monthey. Après avoir battu les Sangliers 121-58 samedi, les Fribourgeois sont allés encore plus loin en marquant 127 points.

Avec huit joueurs au-dessus des 10 points marqués (Offurum, Colon, Kazadi, Cotture, Jurkovitz, Dell'acqua, Ballard et Williams), Olympic a vraiment fait parler la force de son effectif. Les joueurs de Thibaut Petit seront très durs à arrêter dans ces séries.



Débordements à la Pontaise: le SLO dépose une plainte pénale Les fans zurichois ont lancé de nombreux fumigènes sur la pelouse à la fin du match. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Stade Lausanne-Ouchy ne laisse pas passer les débordements des fans de Grasshopper à la Pontaise lors de la demi-finale de Coupe de Suisse. Le club a annoncé mardi avoir déposé une plainte pénale.

"Il est essentiel que toute la lumière soit faite sur les agissements de certains groupes. De tels individus n'ont pas leur place dans un stade et sont incompatibles avec les valeurs du football", écrit le SLO dans un communiqué.

Des incidents ont éclaté samedi après la défaite de GC contre le pensionnaire de Challenge League (2-0). Le lendemain, le SLO listait les déprédations: "mise en danger de spectateurs, tentatives d'intrusion, dégradations matérielles importantes, bâches incendiées, sièges brûlés et détruits ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes."

De son côté, Grasshopper avait également réagi dimanche en condamnant ces agissements. "Nous comprenons la déception de nos supporters. Mais un petit groupe a dépassé toutes les limites. Nous sommes en contact avec les autorités pour étudier la possibilité d’engager des procédures judiciaires contre les fautifs", avait écrit le club.



Heinz Ehlers ne sera pas reconduit par Berne Heinz Ehlers n'entraînera plus le CP Berne la saison prochaine. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après avoir raté les play-off de National League, Berne fait le grand ménage. Le contrat d'Heinz Ehlers ne sera pas prolongé et plusieurs joueurs, dont le capitaine Ramon Untersander, doivent partir.

"Nous avons clairement manqué nos objectifs la saison dernière et nous sommes conscients que des ajustements s'imposent. Nous avons procédé aux premiers changements, mais d'autres suivront", a annoncé le directeur sportif Martin Plüss mardi dans un communiqué.

Arrivé en cours de saison suite au licenciement du Finlandais Jussi Tapola, Heinz Ehlers ne sera pas reconduit pour le prochain exercice. Les Ours devraient connaître l'identité de leur nouveau coach au plus tard à la mi-mai, a fait savoir le club bernois.

Un grand remaniement devrait également avoir lieu en défense. Ramon Untersander, capitaine lors des deux dernières saisons, Joël Vermin et le Suédois Hardy Häman Aktell ne seront pas conservés malgré des contrats encore valables. Une solution à l'amiable est actuellement recherchée avec ces joueurs, indique le CP Berne.

Au rayon des arrivées, le club a annoncé celle du défenseur canadien Ian Mitchell. Âgé de 27 ans, il évoluait dernièrement en AHL, au Crunch de Syracuse, le club ferme du Tampa Bay Lightning et a signé un contrat portant sur deux saisons avec Berne.



Viktorija Golubic éliminée dès le premier tour à Madrid Viktorija Golubic a manqué son affaire au premier tour du WTA 1000 de Madrid (archives). Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Viktorija Golubic (WTA 81) a pris la porte d'entrée au tournoi WTA 1000 de Madrid. La Suissesse s'est inclinée 6-3 6-2 devant la Hongroise Anna Bondar (WTA 63) lundi sur la terre battue espagnole.

En grande difficulté sur son propre service, Golubic a concédé quatre breaks consécutifs dans la première manche. La Zurichoise avait pourtant idéalement entamé la partie en enlevant d'entrée le service d'une adversaire qu'elle n'avait encore jamais affrontée.

Le deuxième set a été davantage disputé, mais Golubic n'a pas su convertir ses nombreuses balles de break (7), avant de céder sa mise en jeu à 4-3. Bondar a ensuite pu servir pour le match et ainsi rallier les 32es de finale.

Deux autres Suissesses seront en lice dans le tableau principal du tournoi madrilène. Exemptée de 1er tour, Belinda Bencic (WTA 12) affrontera la Croate Petra Marcinko (WTA 74). La Grisonne Simona Waltert (WTA 97) s'est quant à elle extraite des qualifications mardi matin, mais elle attend encore l'identité de sa premier adversaire.



De grandes inquiétudes autour de Miro Muheim Miro Muheim sera-t-il rétabli pour la Coupe du monde ? Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Miro Muheim pourra-t-il disputer la Coupe du monde ? Le doute est permis après la blessure à la cheville droite dont a été victime l'international suisse du SV Hambourg.

Selon son club, Miro Muheim ne jouera plus cette saison en Bundesliga. Joueur de champ le plus utilisé toutes compétitions confondues dans les rangs du néo-promu, le défenseur de 28 ans s'est blessé samedi contre le Werder Brême.

Miro Muheim était pratiquement assuré de figurer dans la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde comme doublure de Ricardo Rodriguez. La question désormais est de savoir s'il aura le temps de soigner cette blessure avant le premier match de la Coupe du monde qui opposera la Suisse au Qatar le 13 juin à San Francisco.



Un nouveau bail de 3 ans pour Didier Tholot à la tête du FC Sion Didier Tholot, Christian Constantin et Barthélémy Constantin: trois hommes pour mener le FC Sion vers les sommets. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le mariage entre le FC Sion et Didier Tholot s’inscrit vraiment dans la durée. En place depuis l’été 2023, l’entraîneur bordelais a signé un nouveau contrat de trois ans avec le club sédunois.

Cette prolongation, annoncée lors d’une conférence de presse tenue à Tourbillon, n’a rien d’une surprise. Depuis son retour aux affaires, Didier Tholot a rempli les objectifs fixés : la promotion en 2024, le maintien en 2025 et le top-6 en 2026. Il méritait amplement de rester en place. "Un entraîneur du FC Sion qui est là depuis trois ans et qui prolonge pour trois ans de plus; c'est presque de l'utopie, sourit Didier Tholot (62 ans). Mais j’ai encore de l’énergie. Celle qu’il faut pour prendre des grandes décisions. Signer un an, cela aurait été un comme du bricolage. Ce nouveau projet sur trois ans me convient parfaitement. »

Le Bordelais n’oublie toutefois pas le présent. "Nous avons une fin de saison fantastique à jouer", lâche-t-il. A commencer par ce match à Bâle dimanche qui peut permettre au FC Sion de s’emparer de la quatrième place du classement, vraisemblablement synonyme d’une qualification pour le tour préliminaire de la Conference League. A plus long terme, Didier Tholot nourrit l’ambition de voir le "FC Sion repousser ses limites dans les années qui viennent."

Didier Tholot incarnera ainsi toujours cette nouvelle politique du FC Sion, tournée essentiellement vers les joueurs formés en Suisse. "20 de nos 26 joueurs actuels l’ont été, glisse le directeur sportif Barthélémy Constantin. Notre ligne de conduite va rester la même."

Animateur de cette conférence de presse, Christian Constantin a, pour sa part, évoqué le nouveau stade. Il demeure confiant quant à la réalisation d’un projet "qui va surprendre". "Un accord foncier a été trouvé avec la Ville, dit-il. Il s’agit désormais de préparer l’enquête préalable. Nous ferons des annonces en septembre. Je rappelle que nous viserons une affluence d’un million de visiteurs par année. Entre 350'000 et 400'000 viendront pour le football. Les autres pour d’autres offres." Pour le président, l’inauguration de ce nouveau stade est espérée pour la fin de la saison 2030/2031.



Le Tour de Romandie s'apprête à accueillir Tadej Pogacar Tadej Pogacar va découvrir le Tour de Romandie la semaine prochaine. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Les organisateurs du Tour de Romandie ont détaillé mardi le parcours de la 79e édition, à J-7 du départ. Un tracé "innovant" pour accueillir Tadej Pogacar, qui sera de la partie pour la première fois.

Le champion du monde slovène, quadruple vainqueur du Tour de France, sera l'attraction principale de la boucle romande. Jamais rassasié, le grand dominateur du cyclisme veut inscrire son nom au palmarès de chaque épreuve du World Tour et s'alignera d'ailleurs aussi sur le Tour de Suisse (17-21 juin).

Sa mission commencera mardi 28 avril à Villars-sur-Glâne, où le départ sera donné avec un traditionnel prologue. La suite du parcours s'annonce plus "innovante" selon Pascal Bärtschi, directeur technique du TdR, qui s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse dans la commune fribourgeoise.

Principale nouveauté: l'absence d'un contre-la-montre, qui donnera lieu à deux étapes de montagne lors du week-end final. Le samedi, le peloton gravira trois fois le col du Jaun, une étape "terrible", mais qui devrait être "magnifique pour le spectacle", avant l'ascension finale vers Leysin le dimanche.

Une "grosse équipe UAE" Tadej Pogacar en sera le favori naturel, d'autant plus qu'il se présentera avec des coéquipiers aguerris à en croire la liste de départ provisoire (Bjerg, Oliveira, Sivakov, Grosschartner). "Pogacar vient pour gagner, avec la grosse équipe UAE", annonce Richard Chassot, le directeur du Tour de Romandie.

Mais cette 79e édition du TdR ne se résumera pas à la seule présence de l'ogre slovène. L'équipe Red Bull devrait se présenter avec Primoz Roglic (vainqueur de l'épreuve en 2018 et 2019) et Florian Lipowitz (3e du dernier Tour de France), de quoi promettre un joli spectacle sur les routes romandes.



Le carré d'as de l'athlétisme suisse présent à la Pontaise Audrey Werro dans ses oeuvres l'an dernier à la Pontaise. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le carré d’as de l’athlétisme suisse tiendra bien sûr l'affiche à Athletissima le 21 août prochain. Audrey Werro, Simon Ehammer, Ditaji Kambundji et Angelica Moser seront présents à la Pontaise.

Audrey Werro disputera le 800 m, Simon Ehammer le concours de la longueur, Ditaji Kambundji le 100 m haies dont elle est la Championne du monde en titre et Angelica Moser le concours de la perche qui se déroulera à la Pontaise contrairement à l’épreuve masculine organisée la veille en City Event. Ces quatre athlètes endossent le rôle d’ambassadeurs de la manifestation.

Les organisateurs annoncent également les venues d’autres athlètes suisses de tout premier plan. Jason Joseph, le Champion d’Europe du 200 m Timothé Mumenthaler, Léonie Pointet, Emma Van Camp, Sarah Atcho-Jaquier et Ajla Dell Ponte dont le retour progressif au premier plan sera particulièrement scruté seront ainsi également de la partie.



Learner Tien et Arthur Rinderknech en renfort L’ATP a dévoilé le nom des 18 joueurs admis directement dans le tableau principal du Geneva Open (16 au 23 mai). On y trouve 6 joueurs du top 30 avant la délivrance des deux dernières wild cards.

Avec Taylor Fritz (ATP 7), Alexander Bublik (ATP 11) et Casper Ruud (ATP 15), dont les présences avaient déjà été officialisées comme celle bien sûr de Stan Wawrinka (ATP 106), Learner Tien (ATP 21), quart de finaliste de l’Open d’Australie, Cameron Norrie (ATP 23), demi-finaliste du tournoi l’an dernier face à Novak Djokovic, et Arthur Rinderknech, le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghaï, seront également de la partie. Victorieux des Swiss Indoors en 2024, Giovanni Mpetshi Perricard foulera, quant à lui, pour la première fois la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Le cut se situe cette à la 56e place du classement ATP au 20 avril. Elle est occupée par l’Australien Alex Popyrin. Trois joueurs "special exempts", quatre issus des qualifications et deux enfin au bénéfice d’une wild card complèteront ce tableau de 28 joueurs.

Entry list du Geneva Open 2026:

Taylor Fritz (USA/ATP 7). 2. Alexander Bublik (KAZ/ATP 11). 3. Casper Ruud (NOR/ATP 15). 4. Learner Tien (USA/ATP 21). 5. Cameron Norrie (GB/ATP 21). 6. Arthur Rinderknech (FRA/ATP 26). 7. Gabriel Diallo (CAN/ATP 36). 8. Alex Michelsen (USA/ATP 37). 9. Jaume Munar (ESP/ATP 38). 10. Alejandro Tabilo (CHI/ATP 43). 11. Mariano Navone (ARG/ATP 45). 12. Adrian Mannarino (FRA/ATP 46). 13. Nuno Borges (POR/ATP 49). 14. Fabian Maroszan (HUN/ATP 50).15. Botic van de Zandschulp (NED/ATP 52). 16. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/ATP 53). 17. Marton Fucsovics (HUN/ATP 54). 18. Alexei Popyrin (AUS/ATP 56). 19. Stan Wawrinka (SUI/ATP 106).



Un premier succès pour Lian Bichsel dans ces séries finales Lian Bichsel (no 6) sur la glace lors du premier but de Wyatt Johnston. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Lian Bichsel et Dallas n'ont pas failli. Fessés 6-1 lors du premier match, les Stars ont battu Minnesota 4-2 pour égaliser à 1-1 dans la série.

Auteur de 28 arrêts pour obtenir la première étoile, Jake Oettinger a été le grand artisan de cette victoire. Avec son doublé, Wyatt Johnston s'est montré également décisif. Aligné durant 14'17'', Lian Bichsel a, pour sa part, été crédité d'un bilan de +1.

Le défenseur soleurois et ses coéquipiers doivent désormais gagner l'une des prochaines rencontres à Minnesota pour reprendre l'avantage de la glace. L'acte III aura lieu mercredi.

