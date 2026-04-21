Pascal Bärtschi a tracé un parcours attractif autour du Jaun.

Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire

Le concepteur du tracé a déniché la route que cherchait son père et qui permettra au peloton d'escalader trois fois le col du Jaun cette année. Il raconte.

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La date du samedi 2 mai 2026 est inscrite en lettres d'or dans l'agenda de nombreux fans de cyclisme en Suisse, et peut-être aussi dans celui de Tadej Pogacar. C'est ce jour-là que le Slovène et ses adversaires du Tour de Romandie disputeront l'étape reine de l'édition 2026 entre Broc et Charmey. Une boucle de 149,6 km et 3175m de dénivelé positif avec pour particularité la triple ascension du col de Jaun, emprunté chaque fois par une route différente.

Cet enchaînement totalement inédit dans l'histoire récente du «TdR» est une affaire de famille. Lorsqu'il dessinait le tracé du Tour de Romandie, Bernard Bärtschi rêvait de ce parcours dans la région de Charmey, mais n'a jamais trouvé l'itinéraire idéal.

Le profil de la 4e étape Image: tour de romandie

Puis il a transmis la casquette de directeur technique à son fils Pascal et c'est lui qui a trouvé la façon de tracer une étape-reine dans le district de la Gruyère. Contacté par watson, il explique:

«Le comité d'organisation de Charmey souhaitait depuis plusieurs années une arrivée avec plusieurs passages sur la ligne. Il fallait donc trouver de quoi tourner autour du Jaun. En explorant les cartes, mon père avait repéré une troisième route permettant d'atteindre le sommet du col, sans savoir si elle pouvait être empruntée par le peloton. Pour en avoir le coeur net, j'ai décidé d'aller sur place un jour, en rentrant de mes vacances en famille au lac d'Arnon. Je me suis rendu compte que même si la route n'était pas large, un peloton pouvait y passer.»

Grâce à cette ascension supplémentaire du Jaun depuis Garstatt, Pascal Bärtschi a pu dessiner une superbe étape et résoudre le casse-tête proposé à son père.

Les trois ascensions du Jaun: Samedi 2 mai, les coureurs escaladeront le col depuis Charmey, depuis Garstatt et enfin depuis Reidenbach, soit la montée classique du Jaun depuis le canton de Berne. Image: tour de romandie

Cette trouvaille illustre bien la façon dont un concepteur de parcours cycliste procède. Il explore d'abord les différents itinéraires sur la carte avant de se rendre sur place pour connaître l'état de la route qu'il a repérée.

Pascal et son père Bernard sur le «TdR» 2023. Image: KEYSTONE

«Sur la carte, l’ascension depuis Garstatt apparaissait sous la forme d’un trait plus fin qu’une route cantonale, se rappelle Pascal Bärtschi. Il fallait donc vérifier sur place qu’il ne s’agissait pas simplement d’un chemin agricole dégradé, rempli de nids-de-poule. Au final, nous avons découvert une route en excellent état. Aucun travaux n’ont d’ailleurs été nécessaires pour permettre aux coureurs du Tour de Romandie de l’emprunter.»

Pascal Bärtschi a effectué les trois ascensions du Jaun. Sa préférée est forcément celle qu'il vient de trouver:

«Elle est impressionnante. Elle est un peu plus raide que les deux autres ascensions car elle est plus courte»

Le Broyard s'attend à une étape-reine mémorable, dans tous les sens du terme.