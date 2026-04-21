Une trouvaille va rendre ce Tour de Romandie spectaculaire
La date du samedi 2 mai 2026 est inscrite en lettres d'or dans l'agenda de nombreux fans de cyclisme en Suisse, et peut-être aussi dans celui de Tadej Pogacar. C'est ce jour-là que le Slovène et ses adversaires du Tour de Romandie disputeront l'étape reine de l'édition 2026 entre Broc et Charmey. Une boucle de 149,6 km et 3175m de dénivelé positif avec pour particularité la triple ascension du col de Jaun, emprunté chaque fois par une route différente.
Cet enchaînement totalement inédit dans l'histoire récente du «TdR» est une affaire de famille. Lorsqu'il dessinait le tracé du Tour de Romandie, Bernard Bärtschi rêvait de ce parcours dans la région de Charmey, mais n'a jamais trouvé l'itinéraire idéal.
Le profil de la 4e étape
Puis il a transmis la casquette de directeur technique à son fils Pascal et c'est lui qui a trouvé la façon de tracer une étape-reine dans le district de la Gruyère. Contacté par watson, il explique:
Grâce à cette ascension supplémentaire du Jaun depuis Garstatt, Pascal Bärtschi a pu dessiner une superbe étape et résoudre le casse-tête proposé à son père.
Les trois ascensions du Jaun:
Cette trouvaille illustre bien la façon dont un concepteur de parcours cycliste procède. Il explore d'abord les différents itinéraires sur la carte avant de se rendre sur place pour connaître l'état de la route qu'il a repérée.
«Sur la carte, l’ascension depuis Garstatt apparaissait sous la forme d’un trait plus fin qu’une route cantonale, se rappelle Pascal Bärtschi. Il fallait donc vérifier sur place qu’il ne s’agissait pas simplement d’un chemin agricole dégradé, rempli de nids-de-poule. Au final, nous avons découvert une route en excellent état. Aucun travaux n’ont d’ailleurs été nécessaires pour permettre aux coureurs du Tour de Romandie de l’emprunter.»
Pascal Bärtschi a effectué les trois ascensions du Jaun. Sa préférée est forcément celle qu'il vient de trouver:
Le Broyard s'attend à une étape-reine mémorable, dans tous les sens du terme.