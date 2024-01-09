L'Ecosse renversante ++ Couac helvétique au Luxembourg

Mondial 2026: Embolo et la Suisse iront "le plus loin possible" Breel Embolo et l'équipe de Suisse iront en Amérique du Nord avec beaucoup d'ambition. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Sky's the Limit" ! Tel sera le mantra de l'équipe de Suisse en Amérique du Nord, où elle disputera une sixième Coupe du monde consécutive après avoir obtenu son billet mardi au Kosovo (1-1).

Breel Embolo et la Suisse iront aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada avec l'ambition d'aller "le plus loin possible", comme l'a affirmé l'attaquant bâlois mardi dans les travées du Stade Fadil-Vokrri. L'excellente campagne livrée par la troupe de Murat Yakin cet automne permet en effet d'aborder l'année 2026 avec de belles perspectives.

A Pristina, elle a assuré l'essentiel lors d'un duel toujours particulier entre Suisses et Kosovars. "De nombreux joueurs de notre groupe ont des origines ici. On voulait gagner, mais on ne voulait surtout pas perdre, car il y avait aussi un petit record à aller chercher (réd: la Suisse n'avait plus terminé une année civile invaincue depuis 1945)."

L'avant-centre de Rennes, qui a vécu sa plus belle année avec la Suisse sur le plan statistique (7 buts en 10 matches), n'a pas hésité à parler de "match nul parfait". "Personne s'est blessé, on est qualifiés et on n'a pas trop énervé les Kosovars", a-t-il plaisanté.

Euphorie légère Au coup de sifflet final, tous les membres de la délégation suisse ont enfilé un t-shirt spécial pour fêter la qualification avant de célébrer devant les supporters helvétiques ayant fait le déplacement. Mais à en croire Breel Embolo, l'euphorie est restée mesurée.

"Le match à Genève (réd: victoire 4-1 face à la Suède) a pas mal changé les choses au niveau des émotions. La qualification était pratiquement actée, même si ce n'était pas évident ce soir avec la pluie qui est tombée toute la journée", a repris le Bâlois.

"Les Kosovars ont bien défendu à cinq, ils ne voulaient rien nous donner, mais de notre côté, on se devait de faire le job, rien que pour respecter les gens qui ont fait le voyage jusqu'ici pour nous soutenir", a conclu Embolo.



L'Espagne et la Belgique assurent, l'Ecosse renversante L'Espagne n'a pas tremblé pour valider son ticket pour le Mondial Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Les douze pays européens directement qualifiés pour le Mondial 2026 sont désormais connus.

L'Espagne, la Belgique et l'Autriche ont imité la Suisse en conservant la 1re place de leur groupe respectif mardi lors de l'ultime soirée de ces éliminatoires, alors que l'Ecosse a renversé le Danemark dans les arrêts de jeu.

L'Espagne, qui pouvait se permettre de s'incliner par six buts d'écart face à la Turquie mardi, n'a pas eu à forcer son talent à Séville. La Roja s'est contentée d'un nul 2-2 face aux Turcs, conservant ainsi trois longueurs d'avance sur ses adversaires du jour dans la poule E.

Soirée tranquille également pour la Belgique, qui était sous la menace de la Macédoine du Nord et du Pays de Galles dans le groupe J. Les Diables Rouges ont écrasé le Liechtenstein 7-0 avec notamment des doublés de Doku et de De Ketelaere. Ils disputeront leur 15e Coupe du monde, la quatrième d'affilée.

Le suspense fut en revanche de mise dans les groupes C et H. L'Ecosse a arraché son ticket dans les arrêts de jeu à Glasgow dans la finale du groupe C, battant 4-2 le Danemark qui pointait en tête avant cette soirée. Kieran Tierney a envoyé les Ecossais en phase finale pour la première fois depuis 1998 en marquant le 3-2 à la 93e. Kenny McLean a scellé le score à la 98e.

En tête de la poule H avec une marge de deux unités sur la Bosnie-Herzégovine, l'Autriche s'est pour sa part retrouvée menée dès la 12e par les Bosniens à Vienne après une réussite du natif de Granges Haris Tabakovic (ex-YB et GC). Les Autrichiens ont arraché le nul sur un but de Michael Gregoritsch à la 77e, s'offrant également une première phase finale depuis 1998.



Le billet est composté, la Suisse ira en Amérique du Nord La joie des joueurs suisses, qui ont composté leur billet pour le Mondial 2026 mardi à Pristina Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse ira bien en Amérique du Nord ! La sélection de Murat Yakin a obtenu son billet pour la Coupe du monde 2026 malgré le match nul concédé face au Kosovo mardi à Pristina (1-1).

Aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le sélectionneur bâlois vivra donc un deuxième Mondial à la tête de l'équipe de Suisse, après celui du Qatar. Nul doute qu'il voudra faire oublier la funeste élimination concédée en 8es de finale à Doha, ce naufrage collectif vécu face au Portugal (6-1).

Naufrage il n'y a pas eu mardi, où le bateau helvétique a solidement résisté au déluge de pluie qui s'est abattu toute la journée sur la capitale kosovare. Tout le monde a vite compris que la défaite par six buts d'écart qui aurait contraint les Helvètes à passer par les barrages n'avait aucune chance de se produire.

Le peu de doute restant s'est d'ailleurs évaporé dès l'annonce de la composition des équipes. Le sélectionneur allemand du Kosovo avait fait le choix de se priver d'Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. Les deux anciens espoirs suisses étaient sous le coup d'une suspension et auraient pu manquer les barrages du mois de mars.

Feu d'artifice Les Dardanët peuvent nourrir des espoirs légitimes de traverser eux aussi l'Atlantique l'été prochain, car ils ont su tenir tête à la Suisse mardi devant leur bouillant public. La fin de match largement à leur avantage a prouvé qu'ils pouvaient régater avec les meilleures nations européennes.

Leur première mi-temps restera en revanche moins dans les annales que pour le jeu proposé que pour le feu d'artifice organisé par certains de leurs supporters. Le coup d'envoi a ainsi été lancé sous le boucan des fusées lancées depuis l'extérieur du stade Fadil Vokrri.

Solide sans être géniale, la Suisse a assuré l'essentiel jusqu'à la mi-temps, même si elle aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute. Mais le ballon piqué de Michel Aebischer, bien lancé par Breel Embolo, n'a pas surpris le gardien kosovar Arijanet Muric.

Vargas met fin au suspense Les hommes de Murat Yakin se sont toutefois appliqués à mettre fin à tout suspense au retour des vestiaires. Ruben Vargas, qui n'avait pas encore marqué dans ces qualifications, a su exploiter une passe géniale de Djibril Sow (47e).

Murat Yakin et ses hommes auraient sans doute pu terminer l'année sur une nouvelle victoire, mais Johan Manzambi, titularisé à la place d'un Dan Ndoye laissé au repos, a manqué la balle du 2-0 après un dribble remarquable dans la surface kosovare. Les joueurs de Franco Foda en ont alors profité pour faire vibrer le public dans la dernière demi-heure, Florent Muslija égalisant d'une jolie frappe enroulée qui a surpris Gregor Kobel (74e).

L'équipe de Suisse saura malgré tout se contenter d'un match nul qui lui permet de terminer l'année civile invaincue, une première depuis... 1945! Et de se qualifier directement pour une sixième Coupe du monde consécutive après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.



Euro M21: Couac helvétique au Luxembourg Les M21 de Sascha Stauch ont subi un échec cuisant mardi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse M21 a subi un véritable camouflet mardi dans les éliminatoires de l'Euro 2027.

Les joueurs de Sascha Stauch se sont inclinés 2-1 sur la pelouse du Luxembourg pour subir leur première défaite dans ce groupe C.

Quatre jours après avoir obtenu un nul probant (1-1) à Lausanne face aux favoris français, les espoirs helvétiques ont affiché un bien triste visage à Esch-sur-Alzette face à une équipe qui n'avait glané qu'un point dans ses quatre premières sorties. Le succès luxembourgeois est même largement mérité.

La Suisse a pourtant ouvert la marque à la 66e minute sur une réussite d'Ethan Meichtry, qui était entré en jeu trois minutes plus tôt. Mais cet avantage fut de courte durée, le défenseur central Helver Tavares Helleno égalisant de la tête à la 70e en profitant de l'apathie de la défense helvétique.

Le Luxembourg, qui a adressé 19 tirs en direction du but helvétique (contre seulement 6 tirs pour la Suisse), a forcé la décision à la 86e. C'est un autogoal du défenseur de St-Gall Cyrill May, dont le dégagement dévissé a trompé le gardien Silas Huber, qui a permis aux espoirs du Grand-Duché de décrocher un succès inespéré.

Rien n'est perdu pour la Suisse M21, 3e de ce groupe avec deux longueurs de retard sur la France (1re, mais avec un match en moins). Mais elle devra considérablement élever son niveau de jeu lors des cinq derniers matches pour atteindre la phase finale: seuls les vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième se qualifieront directement, les autres deuxièmes devant disputer des barrages.



La Suisse nettement battue par l'Autriche Nancy Fora (à gauche) et les Suissesses ont subi la loi de l'Autriche mardi Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse dames a subi une deuxième défaite en trois matches dans le 1er tour des qualifications de l'Euro 2027.

Les joueuses du coach François Gomez se sont inclinées 97-78 face à l'Autriche mardi à St-Gall.

Les Suissesses voient s'éloigner les deux premières places de ce groupe D, qui assureront un ticket pour le 2e tour qualificatif. Déjà lourdement battues (85-64) en Grande Bretagne lors de la 1re journée, elles affichent une différence entre points inscrits et points encaissés (-2) bien moins flatteuse que leurs rivales.

Victorieuse de ses trois premières parties, l'Autriche possède une différence de points de +38. Deuxième de ce groupe, la Grande-Bretagne affiche un solide +60 après s'être imposé de 43 points en Norvège mardi. Le prochain match, le 11 mars 2026 face aux Britanniques, sera crucial pour la Suisse.

La sélection helvétique, qui a écrasé la Norvège 71-33 samedi à Fribourg, a manqué son affaire mardi soir. Le début de partie fut même cauchemardesque: François Gomez a d'ailleurs pris un temps-mort après 73 secondes de jeu seulement, alors que l'Autriche menait 6-0. L'écart a atteint les 14 points dès la 8e minute (21-7).

Espoir de courte durée Les Suissesses ont pu brièvement y croire au début du deuxième quart-temps, recollant à 6 longueurs à la 14e (27-21). Mais l'espoir fut de courte durée, et l'Autriche a repris le large pour atteindre la mi-temps avec une marge de 22 points grâce à un panier primé d'Alexia Allesch (26 points, 15 rebonds mardi) au "buzzer" (53-31).

Pas en réussite au tir (35% à 2 points), les Suissesses n'ont pas non plus montré leur meilleur visage après la pause. Si la 3e place de la poule leur semble promise, elles devront sortir le grand jeu au printemps pour arracher l'un des deux premiers rangs et même pour obtenir l'un des trois tickets réservés aux troisièmes de groupe.



L'Irak peut toujours y croire Amir Al-Ammari (à droite) a inscrit un but décisif pour l'Irak mardi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER L'Irak peut toujours espérer disputer une deuxième phase finale de Coupe du monde après celle de 1986. Les Irakiens disputeront le tournoi de barrage intercontinental qui réunira six équipes.

Opposé aux Emirats arabes unis dans le 5e tour de la zone Asie, l'Irak a arraché la qualification en s'imposant 2-1 mardi au match retour à Basra (1-1 à l'aller). Al-Ammari a inscrit le but de la victoire après... 17 minutes de temps additionnel sur un penalty accordé par la VAR !

La RD Congo de Timothy Fayulu, la Nouvelle-Calédonie et la Bolivie sont également qualifiées pour le tournoi de barrage intercontinental prévu en mars 2026 au Mexique, auquel deux équipes d'Amérique centrale prendront aussi part. Deux tickets pour la phase finale seront attribués.



Kosovo - Suisse: Johan Manzambi aligné d'entrée Johan Manzambi aura l'occasion de briller sous la pluie de Pristina (archives). Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Murat Yakin a procédé à deux changements par rapport à l'équipe qui a battu la Suède samedi à Genève (4-1). Johan Manzambi et Djibril Sow sont alignés d'entrée face au Kosovo mardi à Pristina (20h45).

Le Genevois de 20 ans est récompensé pour ses entrées régulièrement décisives dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Il fêtera ainsi sa première titularisation en match officiel, après avoir marqué les esprits en amical face aux Etats-Unis en juin.

Manzambi remplace numériquement le Vaudois Dan Ndoye, laissé au repos pour cette partie qui ne devrait pas changer l'issue de ce groupe B. La Suisse doit "simplement" éviter une défaite par six buts d'écart au Stade Fadil Vokrri pour assurer sa qualification.

Djibril Sow relaie quant à lui Fabian Rieder au milieu du terrain, comme il l'avait fait en Slovénie en octobre. Le demi du FC Séville accompagnera le capitaine Granit Xhaka et le Fribourgeois Michel Aebischer, reconduit en tant que doublure de Remo Freuler.

Le Kosovo évoluera de son côté sans Albian Hajdari (défenseur) et Leon Avdullahu (milieu). Les deux anciens espoirs suisses risquaient en effet d'être suspendus pour les barrages de mars en cas de carton jaune mardi. Leur sélectionneur Franco Foda a préféré ne prendre aucun risque en ne les incluant même pas sur la feuille de match.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Sow; Manzambi, Embolo, Vargas.

La composition kosovare: Muric; Dellova, Am. Rrahmani, Aliti; Vojvoda, Rexhbecaj, Hodza, Gallapeni; Muslija; Muriqi, Asllani.



La Suisse se hisse en quarts de finale au Qatar L'attaquant de Sion Adrien Llukes (à gauche) a inscrit le premier but de la Suisse M17 face à l'Irlande Image: KEYSTONE/HUSSEIN SAYED L'aventure continue pour l'équipe de Suisse M17 à la Coupe du monde au Qatar. Les jeunes Helvètes se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'Irlande 3-1 mardi à Doha.

La troupe du coach Luigi Pisino, qui a dominé les débats, a forcé la décision avec un peu de chance. Parfaitement décalé par Jill Stiel à la 57e, l'attaquant du FC Sion Adrien Llukes a ainsi vu sa frappe enroulée du pied droit être déviée par l'Irlandais Victor Ozhianvuna qui a pris son gardien à contre-pied pour l'ouverture du score.

Les Suisses ont également bénéficié d'une certaine réussite sur le 2-0, à la 69e. Un tir dévissé d'Ethan Bruchez s'est transformé en passe décisive pour Sandro Wyss, dont l'entrée en jeu à la mi-temps a changé la donne. La réussite de l'attaquant de Lucerne, auteur d'un superbe tir du gauche, fut en revanche somptueuse.

La sélection helvétique a joué à se faire peur en fin de match. Deux minutes après qu'un tir de Giacomo Koloto avait été dégagé sur la ligne de but par un défenseur, l'Irlande a réduit la marque (82e). Mais Mladen Mijajlovic a éteint la flamme irlandaise à la 86e en signant sa troisième réussite dans ce tournoi pour le 3-1.

Cette équipe de Suisse M17 peut donc toujours espérer imiter sa devancière de 2009, qui avait conquis le titre mondial avec notamment Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez dans ses rangs. Mais sa tâche s'annonce délicate vendredi en quart de finale: elle défiera le Portugal, facile vainqueur 5-0 du Mexique mardi en 8e de finale.



Markus Granlund fidèle à Genève Markus Granlund va rester deux ans de plus à Genève Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Markus Granlund et Genève-Servette se sont mis d'accord pour prolonger l'aventure ensemble. Le top scorer des Aigles a prolongé son contrat de deux ans.

Agé de 32 ans, le Finlandais a débarqué en 2024 dans la Cité de Calvin. La saison passée, il avait inscrit 47 points en 39 matches. Cette année, il en est à 24 points (12 buts) en 21 parties.

Passé par la NHL, la KHL et Lugano, Granlund a remporté l'or olympique à Pékin en 2022.



Grosse désillusion pour les soeurs Vergé-Dépré Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en huitièmes de finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le rêve d'une première médaille suisse féminine aux Mondiaux de beachvolley s'est envolé. Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées à Adélaïde en huitièmes de finale.

Grosse désillusion pour les sœurs Vergé-Dépré. Vainqueurs de leur groupe lors du tour préliminaire, les deux Bernoises se sont inclinées en un peu moins d'une heure 16-21 21-16 15-11 face aux Américaines Julia Donlin/Lexy Denaburg. Le duo suisse n'avait encore jamais perdu contre les Américaines et n'avait concédé aucun set lors de leurs deux premiers duels.

Mais après un début prometteur (21-16 7-6), le match a échappé aux Suissesses. L'équipe américaine a haussé le ton et les Bernoises n'ont pas trouvé la parade. Lors du tie-break, Anouk et Zoé Vergé-Dépré n'ont jamais mené.

C'est ainsi que s'est terminée tard dans la nuit une journée frustrante pour la délégation helvétique. Au début de la phase à élimination directe, les quatre équipes engagées ont perdu. Leona Kernen et Annique Niederhauser, vice-championnes du monde M21 en 2023, ont été éliminées par les Espagnoles Daniela Alvarez/Tania Morena sur le même score que les sœurs Vergé-Dépré, 16-21 21-16 15-11.

Une seule paire restante Les équipes masculines n'ont pas non plus eu de chance en compétition. Adrian Heidrich et Jonathan Jordan ont été les premiers à être éliminés en barrages. Ils menaient contre les Autrichiens Timo Hammarberg et Tim Berger dans les deux sets (4-0 dans le premier et 9-5 dans le deuxième), mais ont finalement perdu 21-15 21-17.

Yves Haussener et Julian Friedli ont également été éliminés en seizièmes de finale. Ils se sont inclinés face aux Français Rémi Bassereau/Calvin Aye 21-11 18-21 15-9. Dans le tie-break, Haussener/Friedli ont lâché prise en perdant quatre points de suite (de 3-3 à 7-3).

Dernier binôme en lice, Marco Krattiger et Leo Dillier disputeront eux leur seizième de finale dans la nuit de mardi à mercredi contre les Néerlandais Stefan Boermans/Yorick de Groot.



Almeida, le principal lieutenant de Pogacar, prolonge avec UAE Joao Almeida va rester chez UAE Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Le Portugais Joao Almeida, principal lieutenant de Tadej Pogacar chez UAE, a prolongé son contrat avec la meilleure équipe du monde jusqu'à fin 2028. La formation émiratie l'a annoncé mardi.

A 27 ans, ce rouleur-grimpeur est l'un des meilleurs coureurs de classement général du monde, vainqueur en 2025 de trois courses d'une semaine, le Tour du Pays basque, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Il a également pris la deuxième place du Tour d'Espagne en septembre derrière Jonas Vingegaard.

Chez UAE, qu'il avait rejoint en 2022, Almeida est aussi le premier lieutenant en montagne de Pogacar sur le Tour de France, où il avait lui-même pris la quatrième place en 2024 à sa première participation, avant d'abandonner cette année après une chute.

"Ces dernières saisons on a réussi de grandes choses ensemble, mais je sens que le meilleur est encore à venir", a-t-il déclaré dans le communiqué annonçant la prolongation de son contrat.



Le no 1 mondial Carlos Alcaraz blessé et forfait Blessé à la jambe droite, Carlos Alcaraz doit renoncer à la Coupe Davis Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, a déclaré forfait mardi pour la phase finale de Coupe Davis à Bologne. Ceci à deux jours d'un quart relevé pour l'Espagne contre la Tchéquie.

"Je suis vraiment désolé d'annoncer que je ne pourrai pas jouer", a écrit sur son compte X/Twitter la principale tête d'affiche du "Final 8" de la compétition, expliquant souffrir d'un "oedème (...) à la jambe droite" deux jours après la finale du Masters de Turin perdue contre son grand rival Jannik Sinner (2e), durant laquelle il avait contracté cette blessure.



Les Clippers perdent encore, Niederhäuser sur le banc Giannis Antetokounmpo n'a pas fini le match contre Cleveland Image: KEYSTONE/AP/Phil Long Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers se sont inclinés 110-108 face aux 76ers. Il s'agit de leur dixième défaite en 14 parties cette saison.

Les Clippers menaient pourtant de dix points à l'entame du dernier quart. Mais les Sixers ont effectué une belle remontada. Bien que le rookie fribourgeois apparaisse sur la feuille de match, il n'a pas été aligné, et ce pour la sixième fois d'affilée.

Dans les autres matches, Oklahoma City a facilement battu les New Orleans Pelicans pour solidifier sa première place dans la Conférence Ouest, et les Detroit Pistons ont eux remporté leur 10e victoire consécutive en dominant Indiana 127-112, renforçant ainsi leur avance en tête à l'Est.

Le Thunder, champion en titre et leader à l'Ouest, a amélioré son bilan à 14 victoires pour une seule défaite cette saison en allant s'imposer à la Nouvelle-Orléans (126-109). Les 26 points de Chet Holmgren et les 23 points de Shai Gilgeous-Alexander ont été suffisants dans un match qui s'est joué dès le premier quart au cours duquel OKC a inscrit 49 points, un record pour la franchise.

MVP 2025, "SGA" a désormais marqué 20 points ou plus dans 87 matches consécutifs. Seul le grand Wilt Chamberlain, qui mène le classement historique avec des séries de 92 et 126 rencontres à 20 points ou plus, a fait mieux.

Malgré une défaite 130-127 face à Chicago, Nikola Jokic a livré un huitième triple double (36 pts, 18 rebonds, 13 passes) cette saison, mais la superstar serbe a manqué le tir pour arracher l'égalisation à la dernière seconde.

Giannis et Wemby sur la touche A noter également la blessure de Giannis Antetokounmpo, touché à l'aine. Plus tôt, on avait appris celle de Victor Wembanyama. Celui qui a réussi un excellent début de saison avec les San Antonio Spurs, souffre d'une élongation au mollet gauche, a annoncé lundi la franchise texane, la chaîne ESPN estime que l'international français devrait être absent plusieurs semaines.

Le géant français de 21 ans a compilé 26,2 points, 12,9 rebonds, 4 assists et 3,6 contres en moyenne sur ses 12 premiers matches de la saison.



Un assist mais une défaite pour Fiala Kevin Fiala et les Kings se sont inclinés à Washington Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Kevin Fiala et les Los Angeles Kings se sont inclinés 2-1 contre Washington. Le Saint-Gallois a toutefois participé au but d'Anze Kopitar en tant que passeur.

En 20 rencontres, Fiala en est à 15 points (9 buts). Les Capitals avaient avant ça marqué deux buts par Matt Roy et Alex Ovechkin pour son 903e goal en carrière. L'attaquant russe a également battu un record appartenant à Girdie Howe en inscrivant son 442e but dans la même enceinte, à savoir la Capitol One Arena de Washington.

Cette défaite met fin à une série de quatre victoires consécutives des Kings. Los Angeles s'est également préparé à la future retraite de son capitaine slovène Anze Kopitar, seul buteur contre Washington, en offrant un contrat de dix ans valant 85 millions de dollars à son attaquant suédois Adrian Kempe.

