Le LS ramène un nul de Tchéquie ++ Le GP d'Australie à Adélaïde

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc Karlo Letica (au sol) a multiplié les parades pour permettre au LS d'être en position favorable avant le match retour. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lausanne a ramené un match nul (1-1) inespéré de son déplacement à Olomouc, jeudi en Conference League. Les Vaudois devront remporter le match retour à la Tuilière pour rallier les 8es de finale.

De retour sur la scène européenne, loin de la galère qu'il vit en championnat, le LS peut s'estimer heureux de cette parité obtenue dans l'est de la Tchéquie. Après avoir ouvert le score, les Lausannois ont en effet souffert tout au long de la deuxième mi-temps.

Les joueurs de Peter Zeidler ont marqué sur leur première occasion, un exploit personnel de Nathan Butler-Oyedeji. En contre-attaque, l'attaquant anglais, entre deux défenseurs adverses, a enroulé un ballon hors de portée du gardien tchèque Jan Koutny (22e).

Dès cet avantage acquis, les Lausannois ont commencé à subir. Karlo Letica a d'abord été sauvé par son poteau sur un tir de Peter Barath (24e). Puis le portier croate du LS a dû dire merci à son latéral droit Brandon Soppy, qui l'a suppléé sur un corner du Sigma (37e).

Une erreur de Letica Mais c'est au retour des vestiaires que les Tchèques ont véritablement commencé à aligner les assauts. Entré en jeu, Jachym Sip a forcé Letica à une belle parade (48e), avant que Danijel Sturm ne rate une montagne à la 56e.

Lancé derrière une défense lausannoise bien mal alignée, l'attaquant slovène du Sigma s'est bien rattrapé deux minutes plus tard, en profitant de la seule erreur commise par Letica dans ce match. Le portier du LS n'a pas eu la main assez ferme et a été surpris par un rebond accordé par la pelouse douteuse du Andruv Stadion (58e).

Les Vaudois ont ensuite eu le mérite de tenir face aux multiples occasions tchèques. Letica (75e) puis Karim Sow (78e) ont sauvé deux buts, tandis que Sip (63e) et Sturm (88e) ont manqué de précision pour offrir au Sigma un avantage qui n'aurait pas été usurpé.

A la place, Lausanne se retrouve en position favorable avant le match retour prévu jeudi 26 février à la Tuilière (21h00). Devant son public, là où il a battu la Fiorentina en décembre, le LS devra s'imposer pour espérer poursuivre sa belle aventure européenne.



Ski alpinisme: Marianne Fatton, championne olympique de sincérité Marianne Fatton s'est adjug閑 l'or olympique en ski-alpinisme. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Première championne olympique de ski alpinisme en sprint, Marianne Fatton a eu droit au traitement réservé aux stars. Malgré ses 30 ans, la Neuchâteloise ne s'est pas départie de sa candeur.

Dans les sous-sols de l'hôtel Nevada où la délégation suisse a pris ses quartiers, Marianne Fatton a pu voir l'impact d'une médaille d'or olympique. Pendant que la presse écrite attend sagement son tour, la nouvelle championne olympique répond aux questions de Philippe Revaz pour le "19:30". Une fois l'interview terminée, elle s'assied à une table pour répondre aux questions de SRF. Les radios nationales attendent elles aussi de pouvoir s'entretenir avec celle qui ne se cache pas pour dire "A jamais la première".

Sourire jusqu'aux oreilles, médaille d'or autour du cou, Marianne Fatton donne l'impression d'évoluer dans un rêve. "J'ai un peu réalisé depuis cet après-midi et c'est toujours aussi incroyable qu'avant", glisse-t-elle avec une certaine pudeur. Après le contrôle antidopage, la Gruérienne d'adoption s'est offert un goûter "parce que j'avais faim". Elle a ensuite passé du temps avec ses proches avant une douche et cette nouvelle salve d'interviews.

Le tas de neige après les émotions Quand elle rembobine le film, Marianne Fatton se souvient qu'il y a quatre ans elle avait fait trop d'entraînement. "Les JO, ça m'a vraiment tellement aidé à me remettre en route après cette période, à travailler dur pour arriver en forme au bon moment, livre-t-elle. Et au final, l'histoire est tellement belle. C'est un beau happy end."

Championne d'Europe, du monde et désormais olympique de sprint, Marianne Fatton a fait des grands événements sa spécialité. Mais avant de franchir la ligne, la citoyenne de La Roche a eu un coup de chaud. "J'avais peur qu'une autre concurrente me passe sur la ligne parce qu'elle aurait eu plus de vitesse, se remémore la Vaudruzienne. Je n'ai vraiment levé les bras qu'une fois la ligne franchie et que j'ai vu que j'étais toute seule. Là j'étais vraiment heureuse, mais il y avait trop d'émotions alors je suis allée me un peu me cacher dans mon tas de neige."

Dans un sport de niche, chaque titre olympique ressemble à une bénédiction. Marianne Fatton va peut-être aider le ski alpinisme à entrer dans une nouvelle dimension et attirer d'autres sponsors. "C'est évident que plus il y a de visibilité, plus c'est facile pour les athlètes de trouver des sponsors et je pense que ça peut clairement nous aider", estime la nouvelle championne olympique. Quant à la possible prime qu'elle pourrait recevoir de Swiss Olympic pour son titre, sait-elle déjà comment elle pourrait l'utiliser? "J'ai toujours rêvé de m'acheter un piano, alors je vais peut-être sauter le pas", conclut-elle.

De toute manière, son plus beau concert, Marianne Fatton l'a livré sur la piste.



Alina Müller offre une nouvelle fois le bronze à la Suisse Alina Müller a marqué le 2-1 décisif avant de jeter ses gants pour fêter avec ses coéquipières. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les hockeyeuses suisses ont remporté une magnifique médaille de bronze jeudi aux Jeux olympiques! Comme en 2014, c'est Alina Müller qui est venue à bout de la Suède à Milan, en prolongation (2-1).

La joueuse de Boston a été à l'origine et à la conclusion du but décisif tombée à 50 secondes de la fin de la prolongation. Il y a douze ans à Sotchi, la Zurichoise alors âgée de 15 ans avait déjà offert la victoire à la Suisse en marquant le 4-2 face à ces mêmes Suédoises (score final 4-3).

Comme lors de leur défaite face aux Canadiennes lundi en demi-finale (2-1), les Suissesses ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande qualité défensive. Avec une gardienne en état de grâce, Andrea Brändli, les hockeyeuses à croix blanche ont été chercher cette médaille, la 14e de la délégation suisse dans ces Jeux olympiques.

Ce remake du match pour le bronze des JO 2014, remporté par la Suisse, s'est animé dans le tiers médian après une première période fermée. Après avoir manqué la première vraie occasion helvétique (17e), Ivana Wey s'est procuré un penalty qu'elle n'a pas réussi à transformer à la 27e. La joueuse de Zoug a cherché à placer le puck entre les jambes d'Ebba Svensson, mais la portière suédoise a remporté leur duel.

La Suède menait 1-0 Quelques minutes plus tôt, Andrea Brändli avait elle aussi sorti le grand jeu (21e) pour garder sa cage inviolée, mais la portière de Frölunda n'a rien pu faire à la 32e. Masquée, la gardienne suisse n'a pas vu le départ du tir précis et puissant de Mira Jungaker, qui a mis les Suédoises sur orbite.

Les Suissesses ont eu le mérite de réagir rapidement et ont égalisé cinq minutes plus tard. Après une perte de puck scandinave, Alina Marti a servi Sinja Leemann sur un plateau pour le 1-1 à la 36e.

Dans le troisième tiers-temps, les deux nations ont eu leur chance sur des power-plays, mais le score n'a pas bougé jusqu'à la fin du temps réglementaire. En prolongation, les Suissesses ont tout fait pour s'éviter une séance de tirs au but potentiellement irrespirable. Et elles ont pu compteur sur leur meilleure joueuse, Alina Müller, pour finalement exulter sur la glace milanaise.



Marianne Fatton à jamais la première Marianne Fatton premi鑽e championne olympique de ski alpinisme Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Exceptionnelle Marianne Fatton! La Neuchâteloise de 30 ans s'est parée d'or pour la première du ski alpinisme aux JO en remportant le sprint à Bormio.

La championne du monde en titre a fait la différence sur les transitions qu'elle avait beaucoup travaillées à l'entraînement. Ce sont deux passages clés, surtout au moment d'enlever les peaux, où elle a pu devancer la grande favorite Emily Harrop. La Française a dû se contenter de l'argent. Le bronze est allé à l'Espagnole Ana Alonso Rodriguez.

Marianne Fatton s'est imposée en 2'59''77, soit le meilleur temps de la journée.

La joie de la Gruérienne d'adoption faisait plaisir à voir lorsqu'elle a su qu'elle était officiellement la première championne olympique de l'histoire de son sport aux JO.



Curling: bilan parfait dans le Round Robin pour les Suisses Les Suisses ont réussi un Round Robin parfait Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO La Suisse du skip Yannick Schwaller a bouclé un Round Robin parfait aux JO 2026. Elle a signé un neuvième succès en autant de matches en battant l'Italie 9-5.

Les Helvètes sont prêts pour leur demi-finale. Ils seront en lice dès 19h05 contre un adversaire dont l'identité n'est pas encore connue.

Schwaller et ses coéquipiers Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont réussi un exploit rare en traversant le Round Robin sans la moindre défaite aux JO. Un seul précédent existe: il y a 16 ans à Vancouver, les Canadiens avaient fait de même.

Terminer en tête constitue un plus pour le CC Genève. Les Suisses sont ainsi assurés d'avoir le bénéfice de la dernière pierre lors du premier end tant en demi-finale que lors d'une éventuelle finale.



Adelaide accueillera le GP d'Australie dès 2027 Les MotoGP rouleront à Adelaide dès 2027 Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Le Grand Prix d'Australie de MotoGP va déménager du circuit de Phillip Island, où il se court depuis 1997, pour les rues d'Adelaide. Le changement sera effectif à partir de 2027.

"La possibilité de dessiner un circuit spécialement conçu dans les rues de la ville est quelque chose de vraiment unique dans notre sport", s'est réjoui un responsable du MotoGP, Carlos Ezpeleta. Adelaide sera en effet le premier GP moto à se courir en centre ville. "Faire venir le MotoGP à Adelaide marque une étape majeure dans l'évolution de notre championnat", a-t-il souligné.

Le contrat avec le circuit de Phillip Island tracé au bord de l'océan Pacifique à deux heures de Melbourne expire cette année. Le promoteur MotoGP Sports Entertainment -anciennement Dorna - voulait dans un premier temps organiser la course ur le circuit qui accueille le GP de Formule 1 dans l'Albert Park de Melbourne.

Mais le gouvernement de l'état de Victoria préférait que la moto reste sur le site "iconique et très apprécié" de Phillip Island, où le GP dope l'économie locale. L'an dernier, plus de 90'000 spectateurs s'y étaient pressés.

C'est donc finalement Adelaide qui accueillera la moto pour six années à partir de 2027. Adelaide a accueilli le Grand Prix d'Australie de Formule 1 de 1985 à 1995 compris avant que Melbourne ne prenne le relais à partir de 1996.



Kyrie Irving ne jouera pas de la saison Kyrie Irving ne jouera pas de la saison Image: KEYSTONE/AP/RICK BOWMER Star des Mavericks, Kyrie Irving ne jouera pas cette saison, a annoncé son équipe mercredi. Il continue sa rééducation après une rupture des ligaments croisés du genou gauche survenue en mars 2025.

"La décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne", a dit le meneur de 33 ans, neuf fois All-Star et champion en 2016, cité dans un communiqué de la franchise de Dallas.

Finalistes en 2024, les Mavericks sont douzièmes de la Conférence Ouest (19 victoires-35 défaites) à deux mois de la fin de la saison régulière, hors des places menant aux phases finales.

Les Texans ont entamé une courte reconstruction autour de leur nouvelle étoile, le no 1 de la draft 2025 Cooper Flagg. Ils se sont séparés au début du mois d'Anthony Davis, transféré à Washington un an après être arrivé à Dallas en échange de Luka Doncic.



CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque.

Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.



Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze La journée de jeudi devrait permettre à la Suisse d'augmenter son total de médailles.

L'équipe féminine de hockey sur glace affronte ainsi la Suède dans le match pour la 3e place, alors que Noé Roth et Pirmin Werner espèrent jouer les premiers rôles en aerials.

Douze ans après l'exploit de Sotchi 2014, l'équipe de Suisse dames de hockey sur glace peut donc rêver d'une nouvelle médaille de bronze olympique. Brillante jusqu'ici devant le filet helvétique, la gardienne Andrea Brändli détient peut-être les clés de cette rencontre.

Cette partie s'annonce équilibrée. Les Suissesses ont certes offert une superbe résistance face au Canada en demi-finale (2-1), mais elles y ont peut-être laissé des forces. Les joueuses de Colin Muller peuvent en tout cas aborder avec confiance ce match décisif, elles qui restent sur trois victoires d'affilée face à la Suède.

En ski freestyle, les spécialistes d'aerials abattront leur première carte, avant le concours par équipe mixte prévu samedi. Le champion du monde en titre Noé Roth et son compère Pirmin Werner font partie des principaux candidats au podium, même si les Chinois partent favoris. La qualification démarre à 11h, la finale à 14h.

Les grands débuts du ski alpinisme au programme olympique pourraient aussi permettre aux Helvètes de s'illustrer, avec les épreuves de sprint individuel. Tant Marianne Fatton et Caroline Ulrich chez les dames que Jon Kistler et Arno Lietha chez les messieurs peuvent viser le podium. Les finales sont programmées dès 13h55.

Une médaille assurée en curling ? Une médaille pourrait par ailleurs être assurée dès jeudi soir dans le camp helvétique, en curling masculin. Impressionnant dans le Round Robin, le CC3C Genève de Benoît Schwarz-van Berkel disputera dès 19h05 sa demi-finale, face à un adversaire qui sera connu à l'issue du dernier tour de la phase préliminaire (dès 9h05).



Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille Habib Beye a été nommé sur le banc de l'OM mercredi soir. Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Le Sénégalais Habib Beye, ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'OM, a annoncé mercredi soir le club. En tant que joueur, il a porté le brassard de capitaine de l'équipe.

L'OM, qui se déplace vendredi à Brest, était sans entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a une semaine. Samedi dernier, c'est Jacques Abardonado qui avait assuré l'intérim sur le banc lors de la réception de Strasbourg (2-2).

"Son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais constituent des atouts majeurs pour conduire le projet sportif du club dans cette nouvelle étape", a écrit l'OM dans le communiqué confirmant la signature de Beye. Le nouvel entraineur marseillais sera présenté à la presse jeudi à 14h15.

A Marseille, Beye, qui a porté le maillot blanc et bleu entre 2003 et 2007, aura pour mission de remettre en ordre de marche un groupe fortement secoué ces dernières semaines par la fin du mandat De Zerbi et par les soubresauts qui ont conduit au vrai-faux départ du directeur du football Medhi Benatia et au déclassement du président Pablo Longoria.

L'entraineur aura pour mission de décrocher une qualification pour la Ligue des champions tout en menant l'équipe à la victoire en Coupe de France, ce qui serait le premier trophée de l'OM depuis 2012.



Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies Les Candiens ont battu la Tchéquie en prolongation. Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Le Canada est venu à bout de la République Tchèque 4-3 ap. La sélection de Jon Cooper affrontera la Finlande, tandis que les Etats-Unis feront face à la Slovaquie en demi-finale mercredi.

Dans une fin de rencontre tendue, les Canadiens sont parvenus à retourner la situation, eux qui étaient menés 3-2 à quatre minutes du terme. Malgré la défaite, les hommes de Radim Rulik ont présenté un jeu offensif et sans complexe face à l'équipe favorite de ce tournoi olympique, qui vise un titre qui lui échappe depuis deux éditions.

Suzuki sauve les Canadiens Menés 2-1 après un tiers, les joueurs à la feuille d'érable ont vu leur joueur star Sidney Crosby quitter la glace après un contact avec le Tchèque Radko Gudans en début de deuxième période. Nathan MacKinnon a cependant profité d'un "powerplay" pour égaliser à la 33e.

En dernière période, les Tchèques ont trouvé la faille au terme d'une contre-attaque par Ondrej Palat, parfaitement servi par Martin Necas à la 53e. Mais les Canadiens n'ont pas lâché l'affaire et sont revenus à trois partout à la 57e par le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki, qui a dévié le palet au fond des filets du portier Lukas Dostal.

Poussés en prolongation, Connor McDavid et Cie n'ont eu besoin que de 1'22 pour emporter l'enjeu. Mitch Marner est parvenu à prendre la défense tchèque de vitesse pour aller marquer le but décisif.

Les Etats-Unis poussés en prolongation Les Américains ont défait la Suède 2-1 dans le dernier match de la soirée. Il a fallu attendre la 31e pour voir Dylan Larkin débloquer le tableau d'affichage pour les Etats-Unis, son premier but dans ces JO. Longtemps inoffensifs, les Scandinaves ont égalisé par le capitaine des New York Rangers Mika Zibanejad à 1'31 du terme, poussant les hommes de Mike Sullivan à la prolongation. Après 3'27 supplémentaires, Quinn Hughes a permis aux Américains à se hisser en demies.

Plus tôt dans l'après-midi, la Slovaquie a facilement vaincu l'Allemagne 6-2 pour se hisser dans le dernier carré. Thomas Tatar et ses coéquipiers ont fait la différence dans le tiers médian et menaient déjà 4-0 à la demi-heure de jeu.



Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture Hauge jubile après son but Image: KEYSTONE/AP/Thomas Andersen Bodo-Glimt continue d'étonner en Ligue des champions. Les Norvégiens ont battu l'Inter Milan 3-1 en barrage aller. Les Italiens devront sortir le grand jeu au retour pour éviter l'élimination.

Yann Sommer, pas irréprochable sur le deuxième but, et Manuel Akanji ont passé une soirée difficile face au petit poucet norvégien, très redoutable à domicile. Le leader de Serie A, finaliste de la dernière édition, n'a pas justifié son statut même s'il a touché deux fois le poteau adverse.

Fet (20e) a ouvert le score pour Bodo-Glimt, mais Esposito a ramené les nerazzurri à égalité (30e). Les Norvégiens ont réussi le k.-o. en quelques minutes grâce à Hauge (61e) et Waarst Hogh (64e).

Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Des buts d'Alvarez (8e/pen) et Lookman (45e) semblaient avoir mis les Colchoneros sur la voie royale, mais les Belges, meilleurs dans le jeu, ont égalisé de manière méritée par Onyedika (52e) et Tresoldi (60e). Mais un malheureux autogoal d'Ordonez (79e) a redonné l'avantage aux visiteurs avant le 3-3 signé Tzolis (91e).

Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag et ont virtuellement assuré leur place en 8es de finale. Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut attendre sereinement le match retour.

Enfin, un doublé du Tchèque Patrick Schick (60e/63e) a permis au Bayer Leverkusen de l'emporter 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos Pirée.



Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour Un doublé pour Alessandro Vogt Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Saint-Gall se profile comme le premier poursuivant de Thoune en Super League. Les Brodeurs ont gagné 5-1 leur match en retard à Winterthour. Ils reviennent ainsi à 12 points du leader.

Les visiteurs n'ont pas laissé le suspense planer longtemps sur la pelouse de la Schützenwiese rendue grasse par un mélange pluie-neige. Vogt (6e) et Boukhalfa (21e) ont en effet rapidement mis leur équipe sur la bonne voie. Kleine-Bekel (65e), Vogt (67e) et Besio (82e) ont salé l'addition en seconde période.

Winterthour s'est une fois encore retrouvé face à ses limites, malgré le but de l'honneur signé Schneider (90e). Avec une défense trop perméable (72 buts encaissés!), une identité de jeu incertaine et un manque d'efficacité devant, le club de la banlieue zurichoise doit être considéré comme le candidat numéro un à la relégation.



La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande Artturi Lehkonen égalise en toute fin de partie pour la Finlande Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'équipe de Suisse masculine quitte le tournoi olympique au stade des quarts de finale. Les Helvètes se sont inclinés 3-2 après prolongation face à la Finlande à Milan.

Cruel! Comme lors de ses finales mondiales, la Suisse est passée tout pèrs d'un immense exploit. Tout près. A 72 secondes du bonheur. Mais Artturi Lehkonen a pu égaliser alors que la Finlnade jouait à 6 contre 5 puisqu'elle avait sorti son gardien. Et durant la prolongation de dix minutes à 3 contre 3, c'est à nouveau Lehkonen qui a pu envoyer son pays en demi-finales d'un tir en lucarne.

Avant cette fin de rencontre asphyxiante, la troupe de Patrick Fischer avait regardé la Finlande dans les yeux dès les premiers coups de patin, s'inspirant des Slovaques qui avaient surpris les Nordiques 4-1 en entrée de tournoi.

Sur une action assez insignifiante à la base, les Helvètes ont pu ouvrir le score. Une action aux contours lausannois puisque c'est Damien Riat qui a repris une passe de Ken Jäger à la 15e. Le futur joueur de Davos a très bien senti le coup et profité d'une sortie audacieuse de Juuse Saros. Le gardien des Nashville Predators s'est totalement fourvoyé sur le coup.

Il n'a en revanche rien pu faire sur le 2-0 tombé 72 secondes plus tard de la canne de Nino Niederreiter. Le Grison des Winnipeg Jets a parfaitement placé le puck hors de portée du gardien des Leijonat, masqué il est vrai par plusieurs coéquipiers.

Les joueurs de Patrick Fischer auraient pu tripler la mise à la 33e, mais Saros a repoussé l'envoi de Hischier. Au cours de cette période médiane, Leonardo Genoni s'est encore une fois fendu de plusieurs arrêts décisifs, tout en voyant le puck passer tout près de son but à quelques reprises. Les montants sont aussi venus au secours du portier zougois.

Et logiquement, dans les dix dernières minutes, les Finlandais ont poussé. Et le verrou helvétique a fini par céder. Les Finlandais sont tout d'abord parvenus à réduire l'écart à la 54e grâce à Sebastian Aho, avant que Lehkonen ne douche les espoirs helvétiques d'une présence dans le dernier carré. Et dire qu'à la 58e, Genoni avait dévié du biscuit un tir de Granlund sur la transversale...

