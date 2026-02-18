ciel couvert-1°
Sport
Hockey sur glace

JO 2026: Leon Draisaitl prend de la moutarde contre les crampes

Leon Draisaitl a une drôle d'habitude sur le banc.
Leon Draisaitl a une drôle d'habitude sur le banc. image: keystone/x

La star du hockey allemand a un curieux remède

Leon Draisaitl, le capitaine de l'Allemagne – qui défie la Slovaquie ce mercredi (12h10) en quart de finale aux JO – consomme un produit inattendu pour se remettre d'aplomb.
18.02.2026, 07:5618.02.2026, 07:56
Un article de
t-online

Leon Draisaitl, la star du hockey sur glace allemand, a été vu en train de sucer un étrange sachet jaune en plastique sur le banc, dimanche aux Jeux olympiques, lors de la défaite contre les Etats-Unis (5-1). Malgré l'apparence semblable, il ne s'agit pas d'un gel énergétique, contrairement à beaucoup d'autres sportifs pros.

Non, Draisaitl suit un remède de grand-mère: il avale de la... moutarde. L'attaquant de l'Allemagne et des Edmonton Oilers, en NHL, a expliqué la raison de cette consommation insolite à Eurosport:

«La moutarde est excellente contre les crampes»
Leon Draisaitl et son fameux sachet de moutarde, ce dimanche aux Jeux olympiques.
Leon Draisaitl et son fameux sachet de moutarde, ce dimanche aux Jeux olympiques. image: capture d'écran x

Le capitaine de la sélection allemande a détaillé:

«Quand j'ai des crampes, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Quand je sens que ça va arriver, je prends parfois les devants et j'avale une cuillère de moutarde.»

Peu de preuves scientifiques

Mais quelle est l'efficacité réelle de ce condiment? L'acide acétique contenu dans la moutarde est censé stimuler la circulation sanguine dans les muscles sollicités, jouant ainsi un rôle préventif. Toutefois, les preuves scientifiques restent minces. Dans un article spécialisé de la revue Journal of Athletic Training publié en 2022, les auteurs indiquaient qu'il n'existait jusqu'à présent que des preuves anecdotiques de l'efficacité de la moutarde contre les crampes.

Comme l'Allemagne, la Suisse dispute les quarts de finale👇

La Nati a une faiblesse cachée

Cela ne signifie pas pour autant que la moutarde n'aide pas Leon Draisaitl et les autres consommateurs. C'est pareil pour le magnésium, par exemple, sur lequel de très nombreuses personnes jurent pour prévenir les problèmes musculaires, explique le chirurgien orthopédiste Christian Sturm de l'Ecole de médecine de Hanovre. Sans oublier le célèbre effet placebo, qui peut booster mentalement un athlète.

Emmenée par Draisaitl, auteur de l'ouverture du score mardi en barrage contre la France (victoire 5-1), l'équipe d'Allemagne défie la Slovaquie mercredi (12h10) en quart de finale.

Le capitaine de la sélection à l'aigle noir souhaite «que tout le pays soit derrière nous maintenant que les matchs vraiment importants commencent». Lui, en tout cas, est prêt à envoyer la sauce.

Adaptation en français: Yoann Graber

Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Un drapeau suscite l'émoi dans les tribunes des JO
Des fans ont profité du match de hockey entre les États-Unis et le Danemark (6-2) samedi pour faire passer un message politique.
Lors de la victoire américaine face au Danemark (6-3), deux fans lettons de curling ont brandi un drapeau du Groenland. Le couple a levé la bannière rouge et blanche à plusieurs reprises durant le match, si bien que celle-ci est brièvement apparue à l’écran lors de la retransmission télévisée.
L’article