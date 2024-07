Quentin Halys en finale ++ C'est la reprise en Super League

Rafael Nadal toujours d'attaque A Bastad, Rafael Nadal s'est qualifié pour une.... 131e finale sur le Circuit, sa première depuis deux ans. A une semaine du tournoi olympique, sa montée en puissance impressionne. Dans la cité suédoise où il avait cueilli le titre il y a... dix-neuf ans, Rafael Nadal (ATP 261) s'est imposé 4-6 6-3 6-4 devant le qualifié croate Duje Ajdukovic (ATP 130). Son adversaire dimanche sera le vainqueur de la rencontre entre l'Argentin Thiago Tirante (ATP 121) et le Portugais Nuno Borges (ATP 51). Au lendemain de son marathon de 4 heures contre l'Argentin Mariano Navvone, Rafael Nadal s'est battu avec les moyens du bord. Au final, sa formidable rage de vaincre lui a permis de s'imposer après avoir accusé un set et un break de retard. A 38 ans, sa haine de la défaite demeure viscérale.

Matteo Berrettini dompte Stefanos Tsitsipas La finale du Swiss Open de Gstaad opposera Matteo Berrettini (ATP 82) au qualifié français Quentin Halys (ATP 192). Elle n’était pas celle attendue. Comme Quentin Halys plus tôt dans la journée face à Jan-Lennard Struff (ATP 37), Matteo Berrettini a déjoué les pronostics. Le Romain s’est imposé 7-6 (8/6) 7-5 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 12) pour s’ouvrir les portes d’une troisième finale dans l’Oberland. Titré en 2018 mais battu il y a deux ans par Casper Ruud, Matteo Berrettini abordera le rendez-vous de dimanche à 11h30 dans la peau du favori. Face à Tsitsipas, il a livré une performance de choix pour rappeler combien les conditions de jeu en altitude pouvaient lui convenir. Matteo Berrettini n’a, ainsi, pas concédé la moindre balle de break face à Stefanos Tsitsipas. Parfaitement protégé par son service, il a su attendre son heure pour forcer la décision. Souvent fort brillant, le Grec a manqué de poigne dans le jeu décisif du premier set et sur son service à 6-5 dans le second. Victorieux désormais de douze des treize matches qu’il a disputés à ce jour à Gstaad, il restera toutefois sur ses gardes face à Quentin Halys qui l’avait battu il y a... neuf ans lors d’un tournoi ITF en Italie. A deux points de l'élimination au premier tour des qualifications, le Français de 27 ans a témoigné d'une très grande maitrise dans sa demi-finale contre Struff. Cette finale n'est pas gagnée d'avance pour l'Italien.

Quentin Halys en finale Une surprise de taille a scellé l’issue de la première demi-finale du Swiss Open. Issu des qualifications, Quentin Halys (ATP 192) s’est imposé 6-3 7-6 (7/2) devant Jan-Lennard Struff (ATP 37). Auteur de 16 aces, le Français a eu l’immense mérite de "sauver" son premier jeu de service. Il fut mené 0-40 avant d’écarter une quatrième balle de break pour ne pas laisser l’Allemand prendre le score. Quentin Halys a signé l’unique break de la rencontre au huitième jeu du premier set. Dans le jeu décisif du second, il a très vite forcé la décision. Dimanche pour sa première finale sur le Circuit, Quentin Halys affrontera le vainqueur du choc entre Stefanos Tsitsipas (ATP 12) et Matteo Berretini (ATP 82). Le Parisien est le premier qualifié à se hisser en finale à Gstaad depuis l’Allemand Yannick Hanfmann en 2017.

Super League: c'est déjà la reprise Six jours seulement après la finale de l'Euro, la Super League reprend déjà ses droits. Trois matches auront en effet lieu dès ce soir. Les premiers à fouler la pelouse seront d'une part les joueurs d'Yverdon et du FC Zurich, et de l'autre ceux de Lugano et de Grasshopper. Ces deux rencontres débuteront à 18h00. La soirée se poursuivra dès 20h30 avec l'affrontement entre Winterthour et Saint-Gall.

Le Chicago Fire invente le "Messi ou remboursé" Le public de Chicago sera partiellement rembours Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Les supporters du Chicago Fire possesseurs d'un billet pour le match du 31 août contre l'Inter Miami de Lionel Messi auront droit à un avoir si la star argentine, actuellement blessée, ne joue pas. La franchise de MLS, qui compte dans son effectif Xherdan Shaqiri, l'a annoncé vendredi. Le Fire compte bien remplir son stade d'une capacité de 62'000 places pour la venue de l'Inter Miami. Mais l'équipe de Chicago veut rassurer les fans qui craignent l'absence de Messi, blessé à la cheville droite lors de la finale de la Copa America remportée dimanche contre la Colombie (1-0 ap). L'ancien Barcelonais et Parisien a annoncé qu'il manquerait les deux prochains matches de MLS à cause de cette blessure mais, loin de se réjouir du potentiel affaiblissement de leur adversaire, les dirigeants de Chicago se sont dits "confiants" dans sa présence dans six semaines. Si l'Argentin ne peut finalement pas jouer, les spectateurs recevront une compensation partielle sous différentes modalités, par exemple une ristourne de 100 dollars pour l'achat de billets pour au moins deux autres matches. Le Fire a prévu un programme spécial autour du match et notamment un concert de Jason Derulo après la rencontre.

Lowry en tête après le 2e tour, McIlroy et Woods manquent le cut Shane Lowry pointe en tête du British Open après 2 tours Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Shane Lowry a pris la tête du British Open, dernier Majeur de la saison, vendredi sur le parcours du Royal Troon. Le 2e tour a été fatal à Rory McIlroy et à Tiger Woods, qui n'ont pu passer le cut. Deuxième la veille au soir derrière l'Anglais Daniel Brown, Lowry devance de deux coups ce dernier et un autre Anglais, Justin Rose. L'Irlandais a ramené vendredi une carte de 69, contre 66 la veille, soit un total de -7 sous le par (71). Brown, auteur de la meilleure carte lors du premier tour (65), en a rendu une de 72 vendredi et rétrograde à la deuxième place. Il pointe à égalité avec Rose, qui fait partie des six joueurs à avoir réussi le meilleur parcours du jour: 68. Scottie Scheffler, no 1 mondial, est quant à lui 4e à six coups de Lowry. La journée a en revanche été fatale à Rory McIlroy, no 2 mondial, et à Tiger Woods, incapables de passer le cut, fixé à +6 au-dessus du par. Le Nord-Irlandais, qui n'a plus gagné de Majeur depuis dix ans, quitte le tournoi avec un score de +11 et l'Américain avec un +14.

Celar quitte Lugano et rejoint QPR Zan Celar (19, ici avec la Slovénie) quitte Lugano pour rejoindre QPR Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Meilleur buteur de Super League, Zan Celar quitte Lugano et le championnat de Suisse. Le club tessinois annonce avoir trouvé un accord avec Queen's Park Rangers, club de Championship (D2 anglaise), pour le transfert de l'attaquant international slovène. QPR a confirmé l'arrivée de Celar sur ses réseaux sociaux. Zan Celar (25 ans), qui vient de disputer l'Euro en Allemagne avec son équipe nationale, était arrivé au Tessin en août 2021. Il a marqué 51 buts toutes compétitions confondues avec Lugano, dont 14 durant le championnat 2023/24, et a remporté une Coupe de Suisse en 2022. Il avait d'ailleurs ouvert la marque lors de la finale 2022, gagnée 4-1 face à St-Gall.

Nadal en demi-finale après 4h de combat Nadal a bataillé durant 4h pour se hisser dans le dernier carré à Bastad Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Rafael Nadal (ATP 261) est prêt à souffrir dans l'ATP 250 de Bastad. L'ex-no 1 mondial s'est hissé dans le dernier carré en sortant la tête de série no 4 Mariano Navone au terme d'un combat de 4h00. Sacré en 2005 sur la terre battue de Bastad, Rafael Nadal s'est imposé 6-7 (2/7) 7-5 7-5 devant l'Argentin, 36e joueur mondial et finaliste à Rio de Janeiro et Budapest cette année sur cette surface. Il jouera ainsi samedi sa première demi-finale depuis... juillet 2022 à Wimbledon. L'homme aux 14 titres à Roland-Garros n'a rien lâché vendredi. Il s'est ainsi retrouvé à un jeu de la défaite à 7-6 5-4, alors qu'il avait entamé le deuxième set de manière idéale en menant 3-0. Il a ensuite accusé un break de retard dans la manche décisive, empochant cependant cinq jeux de suite pour faire passe le score de 0-2 à 5-2. Rafael Nadal a également tremblé au moment de conclure, concédant deux fois de suite son service pour laisser son adversaire revenir à 5-5. Mais il n'a pas laissé passer sa troisième opportunité de valider son ticket pour les demi-finales, où il se frottera à l'inconnu croate Duje Ajdukovic (ATP 130).

Alvaro Morata signe pour quatre ans au Milan AC Capitaine de la Roja, Alvaro Morata a signé au Milan AC Image: KEYSTONE/AP/Thanassis Stavrakis La concurrence sera toujours rude pour Noah Okafor au Milan AC. Le club lombard a engagé l'attaquant espagnol Alvaro Morata, capitaine de la Roja sacrée championne d'Europe dimanche dernier. Alvaro Morata débarque en provenance de l'Atlético Madrid, où il évoluait depuis l'été 2022. Il s'est engagé pour quatre ans au Milan AC, avec option pour une saison supplémentaire. Alvaro Morata, qui doit succéder à Olivier Giroud à la pointe de l'attaque milanaise, retrouve donc la Serie A deux ans après avoir quitté la Juventus. Il avait fêté deux Scudetti avec les Turinois.

Pogacar impose sa loi à Isola 2000 Pogacar a réussi une nouvelle démonstration vendredi Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a encore une fois imposé sa loi vendredi sur les routes du Tour de France. Le Slovène a conforté son maillot jaune en s'imposant en solitaire à Isola 2000, signant son quatrième succès d'étape dans cette Grande Boucle qui se terminera dimanche. Devancé par les échappés de quelque 3'30 à l'heure d'entamer l'ascension finale, Tadej Pogacar a réalisé une nouvelle démonstration de force dans la montée vers Isola 2000. Il s'est ainsi imposé avec 21'' d'avance sur son dauphin Matteo Jorgenson, dernier rescapé de l'échappée, qu'il a "avalé" à 2 km de l'arrivée. Pogacar a, surtout, assommé une nouvelle fois ses deux poursuivants au classement général. Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel ont franchi la ligne avec 1'42 de retard sur le Slovène, en 5e et 6e positions pourtant. Le Danois pointe désormais à plus de cinq minutes au général, le Belge à plus de sept minutes! Vainqueur de six étapes lors de son triomphe au Tour d'Italie ce printemps, Tadej Pogacar peut donc toujours espérer faire aussi bien sur cette Grande Boucle. Il devra s'imposer tant au col de la Couillole samedi que dans le contre-la-montre Monaco-Nice dimanche, ce dont il semble parfaitement capable.

Tsitsipas domine Fognini en deux sets en quart de finale Tsitsipas figure dans le dernier carré à Gstaad Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Tête de série no 1 du tableau, Stefanos Tsitsipas (ATP 12) figure dans le dernier carré du Swiss Open. Le Grec a dominé Fabio Fognini (ATP 80) 6-4 6-2 en quart de finale vendredi à Gstaad. Stefanos Tsitsipas n'a pas eu à forcer son talent face au vétéran italien (37 ans), capable du meilleur mais si souvent du pire. Fabio Fognini a ainsi offert le premier set au Grec en livrant un jeu de service catastrophique à 5-4. Le vainqueur de l'édition 2017 du tournoi de Gstaad s'est certes accroché dans la deuxième manche, effaçant un break de retard pour recoller à 3-2. Mais il a concédé une ultime fois son service dans la foulée, Tsitsipas conservant alors sans trembler cet avantage. Présent pour la première fois dans l'Oberland bernois, Stefanos Tsitsipas a mis moins de 70' pour valider son ticket pour le dernier carré. Son prochain adversaire sera le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 18) ou le cogneur italien Berrettini (ATP 82). L'autre demi-finale mettra aux prises le qualifié Quentin Halys (ATP 192) et la tête de série no 5 Jan-Lennard Struff (ATP 37), tombeur du Zurichois Leandro Riedi en quart.

Un appel à candidatures pour succéder à Southgate La Fédération anglaise a lancé un appel à candidatures pour trouver le successeur de Southgate Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner La Fédération anglaise a lancé un appel à candidatures détaillant les qualités requises pour devenir sélectionneur. Elle a identifié un "certain nombre de candidats" pour remplacer Gareth Southgate. "Notre processus de planification de la succession a déjà identifié un certain nombre de candidats", a indiqué la FA qui assure que le processus est ouvert à toute personne répondant aux critères qu'elle a publiés vendredi, c'est-à-dire "être un manager capable de gagner un tournoi majeur". Gareth Southgate a démissionné mardi à la suite de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne. La fin de ce règne qui a duré huit ans a contraint la FA à s'intéresser à une multitude de candidats. Parmi les favoris des bookmakers figurent Eddie Howe, le manager de Newcastle, Graham Potter, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, anciens entraîneurs de Chelsea, ainsi qu'Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham. La personne recherchée devra fournir un "leadership inspirant" à l'équipe technique de la FA et développer des relations solides avec les clubs qui emploient des joueurs qualifiés pour l'Angleterre. Le candidat retenu devra être titulaire d'une licence professionnelle de l'UEFA, posséder une "expérience significative" du football anglais et avoir "de solides antécédents en matière de résultats en Premier League et/ou dans des compétitions internationales de premier plan". Deadline le 2 août Promouvant l'égalité, la diversité et l'inclusion, la FA a accueilli les candidatures de toutes les personnes répondant aux critères. Ainsi, la sélectionneuse de l'équipe féminine d'Angleterre, Sarina Wiegman, qui a mené l'équipe à la victoire lors du Championnat d'Europe féminin en 2022, a été pressentie pour remplacer Southgate. Le communiqué de la FA comprend une adresse électronique pour les candidats intéressés. L'instance dirigeante a fixé au 2 août la date de clôture des candidatures.

Stefan Küng n'a pas pris le départ de la 19e étape du TdF Stefan Küng va se concentrer sur le chrono des JO Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Stefan Küng (30 ans) ne finira pas le Tour de France. Le Thurgovien n'a pas pris le départ de la terrible 19e étape de la Grande Boucle, entre Embrun et Isola 2000. Les raisons de sa décision n'ont pas été précisées par son équipe Groupama-FDJ. Küng a peut-être choisi de garder des forces en vue des Jeux olympiques, où il disputera le contre-la-montre le samedi 27 juillet.

AC Milan: Alvaro Morata signe pour quatre ans Alvaro Morata: cap sur la Serie A et l'AC Milan Image: KEYSTONE/AP/Andrea Comas Le champion d'Europe espagnol Alvaro Morata (31 ans) quitte l'Atlético Madrid. Il a signé un contrat de quatre ans en faveur de l'AC Milan, a annoncé le club italien. Le joueur a été recruté jusqu'au 30 juin 2028, avec une option de prolongation d'un an, afin de pallier le départ du Français Olivier Giroud au Los Angeles FC. Selon des médias italiens, l'AC Milan aurait racheté la clause de libération de Morata à l'Atlético pour un montant de 13 millions d'euros et verserait au joueur un salaire annuel d'environ 4,5 millions d'euros. Le capitaine de la Roja a disputé tous les matches à l'Euro, mais n'a inscrit qu'un but, lors de la victoire 3-0 contre la Croatie. Il en a toutefois marqué 36 en 80 sélections. Le natif de Madrid, formé au Real, retrouvera la Serie A italienne après y avoir effectué deux passages sous les couleurs de la Juventus (2014-16 et 2020-22), qui lui ont permis de remporter deux championnats (2015, 2016) et trois Coupes d'Italie (2015, 2016, 2021).