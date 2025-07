Trine Vingegaard Hansen, entourée des membres de l'équipe Visma-Lease a Bike. image: getty

La femme de Jonas Vingegaard a mis le bazar chez Visma

Trine Vingegaard Hansen, la femme du double vainqueur du Tour de France, a embarrassé l’équipe de son mari avec des propos chocs dès les premiers jours de la Grande Boucle. Une façon de remplir pleinement son rôle.

Contrairement à Urska Zigart, la compagne du rival Tadej Pogacar, Trine Vingegaard Hansen n’est pas cycliste professionnelle. Cela ne l’empêche pas de capter l'attention médiatique, parfois plus que la Slovène.

Fille de Rosa Kildahl Christensen, célèbre au Danemark pour sa participation à la version locale de The Great British Bake Off, elle ne recherche pourtant pas la lumière, fidèle à la discrétion scandinave.

Or il est impossible de passer à côté d’elle au pied du podium lorsque Jonas Vingegaard célèbre ses succès. On sait aussi que le coureur de la Visma-Lease a Bike échange aussitôt avec elle au téléphone, quand sa femme n’est pas à ses côtés et qu'il récupère à l'arrivée sur son home trainer.

Entre effacement et médiatisation contrainte, c’est avec surprise que Trine Vingegaard Hansen s’est exprimée en marge de la première semaine du Tour de France, de manière tranchante. Dans un entretien accordé au journal Politiken, elle n’a pas hésité à critiquer la manière dont l’équipe néerlandaise gère son mari, reprochant à la Visma les cadences imposées au père de ses deux enfants.

«Connaissant Jonas comme je le connais, je dirais que l’équipe le pousse trop loin maintenant. J’ai peur qu’il brûle la chandelle par les deux bouts. Je pense que les gens oublient parfois l’être humain derrière l’athlète, et comment en tirer le meilleur. Cela pourrait se retourner contre eux» Trine Vingegaard Hansen

«Il a besoin d’être chez lui au Danemark, avec nous, pour se sentir pleinement lui-même. Il est profondément attaché à ses habitudes. C’est une part importante de sa personnalité et de sa réussite», a par ailleurs ajouté Trine Vingegaard Hansen.

Ces propos ont parfois prêté à sourire, sachant que le double vainqueur du Tour de France court peu durant la saison. S’il part effectivement en stage, il passe néanmoins la majeure partie de son temps chez lui. Il est aussi accompagné de sa famille lorsqu’il s'installe plusieurs semaines en France, en vue du Tour.

Jonas Vingegaard et sa femme à l'arrivée du Tour de France 2022. Image: getty

Mais la compagne de Jonas Vingegaard ne s'est pas uniquement contentée d'épingler la formation Visma-Lease a Bike. Elle a aussi manifesté son mécontentement face à la présence dans le collectif néerlandais de Wout van Aert, sans précisément le nommer.

Le coureur belge est un électron libre et joue régulièrement sa carte personnelle. Il a ainsi levé les bras à neuf reprises sur le Tour de France depuis le début de sa carrière. Madame Vingegaard souhaiterait qu’il abandonne ses ambitions pour se consacrer exclusivement à son leader, oubliant quelque peu tout ce que van Aert a apporté au Danois.

«J’espère que Jonas aura le soutien total de l’équipe durant trois semaines et qu’il n’y aura pas d’autres objectifs. Il faut se concentrer sur la victoire finale et rien d’autre, comme le fait UAE Emirates avec Pogacar. C’est super important. Si vous misez sur des victoires d’étape pour d’autres coureurs, cela ne peut pas être au service de Jonas» Trine Vingegaard Hansen

Cette prise de parole a semé le trouble au sein de la formation Visma-Lease a Bike, qui a aussitôt tenté de désamorcer la polémique, alors que Jonas Vingegaard et Wout van Aert ont été invités à réagir. Tandis que le Belge a jugé «dommage de lire ce genre de choses», Vingegaard a affirmé que les propos de sa femme avaient été déformés par la presse. L’équipe, dont l'effectif impressionne, semble finalement moins soudée qu’elle n’en a l’air.

Wout van Aert s'est sacrifié par le passé pour Jonas Vingegaard. Image: getty

Si les propos de Trine Vingegaard Hansen ont pu surprendre en premier lieu, ils n’ont au fond rien d’étonnant, tant la compagne du champion occupe une place centrale dans sa carrière.

La Danoise, plus âgée de onze ans, est bien sûr sa confidente et un soutien précieux, en particulier dans les moments difficiles, comme après sa lourde chute lors du Tour du Pays Basque 2024. Jonas Vingegaard a vu sa vie défiler avant de passer douze jours à l’hôpital.

Celle qui travaillait comme responsable marketing de sa première équipe professionnelle, la formation ColoQuick, au moment de leur rencontre, gère également tout à la maison, pour permettre à Jonas Vingegaard, qui porte le nom de sa femme, Hansen, depuis 2024, de se concentrer exclusivement sur la performance sportive. «Jonas est exempté de toutes les décisions» qui ne concernent pas le cyclisme, «celles que l'on prend normalement à deux dans un couple», avait-elle ainsi déclaré dans les colonnes du journal Ekstra Bladet l’an passé.

«Il a besoin de beaucoup de calme pour se concentrer sur le vélo, alors c’est moi qui gère le reste» Trine Vingegaard Hansen

Trine Vingegaard Hansen joue également le rôle de manager et d’agent, l’accompagnant dans sa progression sur divers aspects: «Je suis impliquée dans énormément de choses. On échange beaucoup. Il s’agit de son mental, de la manière dont il doit se positionner en tant que leader. Cela va de ce qu’il doit dire, à la façon dont il doit être visible au sein de l’équipe, comment s’affirmer, jusqu’au bon moment pour renégocier son contrat, et combien il doit être payé». L'intervention de cette femme forte durant la première semaine du Tour, en soutien d'un athlète souvent décrit comme timide, prend immédiatement davantage de sens.

Seule chose que Madame Vingegaard délégue désormais: les relations presse. «Nous préférons rester le plus possible à l’écart des médias, c’est pourquoi nous avons confié cette tâche à l’équipe, qui joue un rôle de filtre efficace. Cela nous protège de nombreuses sollicitations et nous permet de décliner sereinement beaucoup d’autres propositions», expliquait-elle encore pour Ekstra Bladet. Sans doute que la formation Visma-Lease a Bike aurait préféré que Trine Vingegaard Hansen continue de rester discrète en ce début de Tour de France.