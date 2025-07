Le capitaine du FC Portalban-Gletterens, Fabio Fonseca, et ses coéquipiers bénéficieront de nouvelles (et belles) infrastructures. image: dr/watson

Ce club romand amateur va faire des jaloux avec son vestiaire

Après son bus privé, le FC Portalban-Gletterens (1ère ligue) dévoile son nouveau vestiaire. Qui fera à coup sûr des envieux, même chez les pros.

Plus de «Sport»

Le FC Portalban-Gletterens avait frappé un gros coup en été 2022. Pour son retour en 1ère ligue, le club fribourgeois s'était offert un tout nouveau bus. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce véhicule – financé par le président, José Fonseca – ne passe pas inaperçu.

Il est peint aux couleurs du club (blanc et noir) et arbore le logo de celui-ci sur la carrosserie. Et même sur les appuie-têtes des sièges. Du grand luxe pour une équipe de quatrième division, où la grande majorité des clubs n'ont même pas de véhicule à eux.

Les Pêcheurs (leur surnom) font un pas de plus vers la professionnalisation cet été, avec la rénovation de leur vestiaire au stade des Grèves, situé au bord du lac de Neuchâtel. Et comme avec leur bus, ils risquent de faire beaucoup de jaloux, même parmi les équipes pros du pays. Car ces nouvelles installations – dont les maquettes ont été dévoilées la semaine passée sur les réseaux sociaux – ont de quoi mettre des étoiles dans les yeux de chaque footballeur.

La maquette du nouveau vestiaire du FC Portalban-Gletterens. image: dr

Sièges personnalisés et gains marginaux

Outre le remplacement des douches, sanitaires et carrelages, ce nouveau vestiaire sera équipé de banquettes personnalisées. «Chacune d'elle affichera le logo du club, mais aussi la photo du joueur. Et chacun aura un casier personnel», détaille José Fonseca, le président du FC Portalban-Gletterens. Il est prévu que ses protégés inaugurent leur local dès la reprise du championnat, le 10 août face au FC Stade-Payerne.

Une table de massage y sera aussi installée ainsi que tout le matériel pour pouvoir faire les théories d'avant-match. «Avant, elles avaient lieu à la buvette, ce qui n'était pas l'idéal», souligne le boss broyard.

«On veut offrir le plus grand confort possible à nos joueurs, créer cette différence qui peut avoir un impact sur les résultats» José Fonseca, président du FC Portalban-Gletterens

Les banquettes des joueurs seront personnalisées, avec leur photo. image: dr

Oui, pour performer, joueurs et staffs doivent se sentir bien dans leur environnement quotidien. Et, si possible, n'avoir qu'à penser au football. «Par exemple, quand nos joueurs viennent au stade, ils n'apportent quasiment rien. Tout leur linge est géré par le club», précise José Fonseca.

Une jolie vitrine

Mais la construction de ce vestiaire digne d'un grand club n'est pas qu'une affaire de gains marginaux. Elle sert aussi de vitrine pour attirer de nouveaux footballeurs (ou garder les bons):

«On veut donner envie de travailler avec nous et montrer qu'on est un club dynamique. C'est aussi le cas grâce à notre pelouse qui est, à mon avis, la meilleure de toute la 1ère ligue.» José Fonseca

Les travaux sont en cours dans le vestiaire broyard, qui sera inauguré à la reprise du championnat en août. image: dr

Pour la rénovation de son vestiaire, le FC Portalban-Gletterens bénéficie du soutien de la commune, qui finance une partie. «Le reste est pris en charge par nos sponsors, que je profite de remercier, tout comme la commune», se réjouit José Fonseca. Le budget de ces travaux? «Quelques dizaines de milliers de francs».

Le bus du FC Portalban-Gletterens a beaucoup fait parler👇 «L'ex-président a pleuré tellement il était ému quand il a vu le car»

Le vestiaire visiteur, lui, ne connaîtra pas de grand lifting. «En tout cas pas pour l'instant», fait savoir le boss des Pêcheurs, qui auront donc un avantage au niveau du confort par rapport à l'adversaire. Reste désormais à l'ambitieux club fribourgeois, 7e de son groupe de 1ère ligue la saison passée, de tout donner sur le terrain pour éviter la douche froide.