«Une honte»: la finale de Wimbledon a été perturbée

Le match entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, dimanche sur le gazon londonien, a été brièvement interrompu pour un incident à peine croyable.

Plus de «Sport»

Jannik Sinner s'apprêtait à servir au deuxième set lorsqu'il a été coupé dans son élan. La raison: un bouchon de champagne venait d'atterrir sur le terrain!

L’arbitre et Sinner ont aidé une ramasseuse de balle à retrouver l'objet afin de l'évacuer de la pelouse, sous le regard stupéfait (et agacé) de Carlos Alcaraz et les huées du public.

L'arbitre de chaise a ensuite rappelé à l'ordre les spectateurs dans une prise de parole lunaire:

«Mesdames et messieurs, veuillez ne pas ouvrir les bouteilles de champagne lorsque le joueur est sur le point de servir»

La scène en vidéo: Vidéo: extern / rest

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a évidemment fait beaucoup réagir. «C’est tellement une honte», «scandaleux», «c’est une blague», a notamment recensé La Dépêche.

L'Equipe rappelle que ce n'est pas le premier «champagne gate» de la quinzaine. Plus tôt ce mois-ci, Emma Raducanu et Amanda Anisimova avaient déjà relevé un geste similaire. Si la première en avait souri, la seconde n'avait pas du tout apprécié. «Pourquoi l’ouvrez-vous maintenant?», avait lancé l’Américaine à un spectateur.

Dimanche, l'incident n'a pas franchement perturbé Jannik Sinner. L'Italien a remporté sa mise en jeu puis le set, avant de dérouler son tennis face à Carlos Alcaraz. Il s'est finalement imposé en quatre manches, remportant ainsi le tournoi de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Nul doute que ce sacre vaudra bien une petite coupe de champagne!

(jcz)