Thoune enchaîne ++ Thompson-Herah de retour

Camille Rast critique envers la piste Camille Rast n'a pas apprécié le tracé du géant et les pistes de Cortina imaginées pour les techniciennes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast riait jaune devant la presse au terme du géant et de sa 12e place. "Je regarde vers l'avenir, les Jeux sont bientôt terminés et je me réjouis déjà de la Coupe du monde", a-t-elle lâché.

Mais il reste encore le slalom olympique mercredi, non? "Oui, sur une piste pour les juniors de 44 secondes", a répondu Rast avec un sourire encore plus forcé. Elle avait déjà évoqué cette piste de slalom indigne pour les pures spécialistes. "C'est dommage, parce qu'il y a une superbe piste de slalom juste à côté, lance-t-elle. Ouais, c'est vraiment dommage pour nous."

Mais comme l'époque du gigantisme olympique est révolue, il n'y a qu'un seul stade d'arrivée et les techniciennes doivent se contenter de la partie inférieure de la piste de vitesse, qui n'est logiquement pas adaptée à leurs besoins. Comme à Bormio en somme.

Deux erreurs, c'est deux de trop Rast a obtenu sur l'Olimpia delle Tofane son deuxième plus mauvais résultat de la saison après celui de Sölden en début de saison. Lors des sept derniers géants, la Valaisanne de 26 ans n'avait jamais terminé plus loin que la 5e place. Et là elle a pris le 12e rang. Dans une course terriblement serrée derrière la grande gagnante Federica Brignone, Rast n'accuse au final que 37 centièmes de retard sur le podium.

La championne du monde de slalom sait exactement où elle a perdu du temps. "Dans les deux manches, je n'ai pas bien négocié un virage et je n'ai pas pris assez de vitesse, a-t-elle analysé. Je le paie cher. Sur une neige aussi facile, une piste facile et un tracé facile, il faut être très précise."

D'autres favorites ont également connu des difficultés. Julia Scheib, dossard rouge de la discipline en Coupe du monde, a manqué la médaille pour 0''05 en terminant 5e, Alice Robinson, double vainqueure cette saison, a terminé 8e et Mikaela Shiffrin s'est classée 11e, juste devant Rast. En s'imposant avec 0''62 de bonus, Federica Brignone a toutefois réfuté la thèse selon laquelle la piste était trop facile et ne permettait guère de faire la différence, tout comme Sara Hector, qui a ajouté une médaille d'argent à sa victoire olympique à Pékin.

Une belle saison malgré tout Au final, Rast se montre assez fataliste. Elle a prouvé l'année dernière à Saalbach, lors du slalom, qu'elle était capable de briller lors de grands événements. "La question est de savoir quelle est la valeur d'une médaille olympique, interroge-t-elle. La constance sur toute une saison et la difficulté de chaque course sont pour moi tout autre chose." Mais elle ne veut pas quitter sa bonne humeur habituelle en ruminant: "C'est toujours agréable d'avoir une médaille, mais la saison de Coupe du monde s'est très bien déroulée jusqu'à présent, et j'espère pouvoir encore faire de belles choses lors des prochaines courses."

On imagine volontiers que la skieuse de Vétroz ne parle pas forcément du slalom de mercredi, mais bien des courses qui restent à disputer au calendrier de la Coupe du monde. Avant cette dernière course italienne, Camille Rast va devoir chasser ses idées noires et se reconcentrer pour une épreuve où elle est l'une des favorites. Même sur un parcours loin des standards de la Coupe du monde, la Valaisanne peut aller chercher une médaille. Au talent.



Slopestyle: Hasler et Burri échouent en qualif' Jonas Hasler a échoué en qualif du slopestyle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jonas Hasler n'aura pas signé d'exploit dans ces JO 2026. Déjà éliminé en qualification du halfpipe et du Big Air, le snowboarder grison de 19 ans a connu le même sort en slopestyle.

Les 55,90 points récoltés sur le premier de ses deux runs ne lui ont pas permis de faire partie des 12 finalistes. Jonas Hasler a terminé 19e, à près de 15 points du top 12.

Pas plus de succès pour Arianne Burri. Finaliste dans la discipline en 2022 à Pékin (12e), la Lucernoise de 25 ans a échoué elle aussi en qualification du slopestyle, se contentant d'un 14e rang (mais à près de la 12e place). Elle avait déjà manqué la finale en Big Air.



Super League: Thoune signe un huitième succès consécutif Ethan Meichtry a inscrit le seul but du match Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Thoune a conquis un huitième succès consécutif en Super League lors de la 25e journée. Les Bernois ont battu Sion 1-0 et encore renforcé leur place de leader.

Une réussite de Meichtry juste avant la pause (43e) a suffi aux hommes de Mauro Lustrinelli. Sion, qui n'avait pas encore perdu en 2026, n'a pas démérité, faisant souvent jeu égal avec son adversaire. Mais les visiteurs n'ont pas pu vraiment se montrer dangereux sur le plan offensif.

Les espoirs valaisans d'obtenir un point ont été plombés en seconde période par les expulsions successives de Sow (68e) et Diack (82e). Décidément, tout sourit au FC Thoune cette saison. Les joueurs de l'Oberland ont ainis porté à 15 points leur avance sur Saint-Gall, qui a toutefois joué un match de moins.



La Suisse bat la Tchéquie de haute lutte Roman Josi, buteur face aux Tchèques Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a terminé son tour préliminaire des JO par une victoire sur la Tchéquie. Un succès 4-3 après prolongation grâce à Dean Kukan à la 62e.

Ce succès permet aux Suisses de terminer 2es de leur groupe avec 5 points au compteur. Ils devront passer par les huitièmes de finale mardi contre un adversaire qui reste à déterminer.

Dimanche à Milan, il n'a pas manqué grand-chose pour réussir un nouveau coup. La Suisse aurait pu remporter les trois points, mais elle a fait face à des Tchèques qui n'ont rien lâché. Heureusement, le but de Kukan, laissé trop seul en prolongation, offre un moment de joie à Fsicher et ses joueurs dans une patinoire qui a vibré pour la Suisse.

Des lignes remaniées Face à ces Tchèques qui les avaient battus en finale du Mondial 2024 à Prague, la Suisse savait qu'elle allait devoir répondre au défi physique présenté par les hommes de Radim Rulik. Et parce que la défaite 5-1 contre le Canada avait laissé des traces, Patrick Fischer a dû composer sans Kevin Fiala, out pour la saison, Andrea Glauser et Denis Malgin. Ce sont donc Simon Knak et Tim Berni qui ont pris la place des deux blessés.

Placé en première ligne avec Hischier et Meier, Philipp Kurashev fut le premier à tester les réflexes de Lukas Dostal à la 5e. mais ce sont bien les Tchèques qui ont marqué les premiers. A la 16e, Kampf et Necas se sont bien battus pour servir Chlapik sur un plateau. L'ancien attaquant d'Ambri n'a pas manqué cette opportunité en trompant Leonardo Genoni.

Les Helvètes ont eu une grosse opportunité de marquer juste avant la première pause en infériorité numérique, mais Janis Moser s'est heurté au portier des Anaheim Ducks. De retour des vestiaires, c'est Nico Hischier qui s'est offert deux possibilités d'égaliser, mais là encore le dernier rempart adverse a mis son veto.

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup Tout s'est ensuite accéléré dans les cinq dernières minutes du tiers médian avec Pastrnak qui a raté une cage vide en power-play et la Suisse qui a renversé la vapeur en 104 secondes. Tout d'abord à la 37e sur un rush de Roman Josi, la pièce maîtresse de cette sélection suisse. Le capitaine des Nashville Predators a voulu centrer et son envoi a touché le patin de Gudas avant de filer dans le but. Puis à la 39e, en supériorité numérique, Josi a frappé de la bleue et Timo Meier fut le plus prompt à réagir. Le bison d'Herisau a inscrit son troisième but du tournoi après son doublé face aux Français.

La troisième période fut elle aussi le théâtre de plusieurs coups d'éclat. A la 47e, les Tchèques ont pu égaliser par Simek. Mais les joueurs de Fischer ont répondu à la 49e via Suter, très habile pour reprendre un puck mal renvoyé par la défense adverse.

Bien décidés à ne pas se laisser faire, les Tchèques ont poussé. Ils ont cru revenir à la marque à la 56e, mais le but a été refusé par les arbitres pour un coup de canne sur Genoni. Malheureusement, les joueurs de Rulik ont pu égaliser à la 58e lorsque Hronek a trouvé Necas et alors que la Tchéquie jouait sans gardien. Puis en prolongation, le héros Kukan est arrivé!



Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e Federica Brignone remporte l'or en géant Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Federica Brignone a dominé le géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast n'a pu faire mieux que 12e à 0''99.

Et de deux pour Federica Brignone! Après l'or en Super-G, la Valdôtaine a réussi la deuxième partie de son pari en allant conquérir l'or du géant. Impériale dans les deux manches, l'Italienne a devancé de 0''74 le duo composé de la Norvégienne Thea Louise Stjernesund et de la championne olympique en titre Sara Hector.

Fait assez incroyable, les deux femmes ont réussi les deux mêmes chronos lors des deux manches, puisqu'elles étaient déjà ex aequo au terme du premier parcours. Pour Brignone, ce deuxième sacre olympique fait qu'elle repousse encore de quelques jours le record de la femme la plus âgée à avoir conquis un titre olympique en ski alpin. A noter la densité affolante de ce géant puisque douze concurrentes ont terminé dans la même seconde.

Ce n'était pas le jour de Camille Rast, ou peut-être tout simplement pas la piste de la Valaisanne. Après avoir de nouveau réussi un bon haut, la skieuse de Vétroz n'a pas su négocier le Scarpadon. Et son bon bas n'a pas permis de rattraper le retard accumulé plus haut. Mais la Valaisanne n'est qu'à 0''37 de la deuxième place! Rast aura une dernière chance en slalom, même si elle n'a pas franchement goûté à la piste lors de la manche du combiné par équipe.

Comme Wendy Holdener a préféré renoncer pour se concentrer sur le slalom de mercredi, il n'y avait que deux autres Suissesses au départ de ce géant olympique, Vanessa Kasper et la Fribourgeoise Sue Piller. Les deux femmes ont pu acquérir de l'expérience d'un grand rendez-vous. Kasper a terminé Xe, juste devant Piller.



Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés Johannes Klaebo file vers son 9e titre olympique Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Vice-championne du monde en 2025, la Suisse n'a pas signé d'exploit dans le relais masculin des JO 2026 dimanche à Tesero.

Le quatuor Valerio Grond/Nicola Wigger/Beda Klee/Noe Naeff a terminé 9e et avant-dernier d'une course remportée par la Norvège.

Le sacre attendu des favoris norvégiens, qui ont devancé de 22''2 la France (2e), est aussi celui de leur star Johannes Klaebo. Dernier relayeur de son équipe, Klaebo poursuit son sans-faute dans ces JO (quatre titres en quatre courses). Il visera aussi l'or en sprint par équipe et dans le 50 km.

Johannes Klaebo a signé un succès historique dimanche. Avec désormais neuf sacres, il est l'athlète ayant remporté le plus de titres dans des Jeux d'hiver. Il dépasse ses compatriotes Björn Dählie, Marit Björgen (fond) et Ole Einar Björndalen, qui en sont tous restés à neuf sacres olympiques.

La Suisse, qui n'alignait qu'un seul médaillé d'argent de Trondheim 2025 (Valerio Grond), a échoué au 9e rang à près de deux minutes de la troisième marche du podium occupée par l'Italie. La formation helvétique n'a pas abordé cette course dans les meilleures dispositions: pas au mieux physiquement à l'heure du réveil, Janik Riebli a été remplacé à la dernière minute par Noe Naeff.



Melanie Hasler 4e après 2 manches, mais loin du podium Melanie Hasler pointe au 4e rang après 2 des 4 manches Image: KEYSTONE/AP/Aijaz Rahi Melanie Hasler pointe au 4e rang de l'épreuve olympique de monobob après deux des quatre manches. Mais l'Argovienne accuse un retard conséquent sur le podium provisoire.

La championne d'Europe 2026, 5e à l'issue de la première descente à Cortina, a profité d'une deuxième manche manquée par l'Américaine Kaysha Love pour grignoter un rang. Mais elle se retrouve tout de même à 0''47 de la 3e place, occupée par l'Américaine Kaillie Humphries Armbruster, et à 0''78 de la leader Laura Nolte.

Deuxième Suissesse en lice dans cette épreuve, Debora Annen a manqué son affaire. La Schwytzoise, 14e, a concédé 1''75 à l'Allemande Laure Nolte. Celle-ci possède par ailleurs une marge de 0''22 sur sa plus proche poursuivante, l'Américaine Elana Mayers Taylor.



Poursuite: Un Suédois sacré, les Suisses largués Martin Ponsiluoma savoure son premier sacre olympique Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT Martin Ponsiluoma a remporté le titre olympique de la poursuite, s'offrant ainsi un premier sacre dans des Jeux. Bien placés après le sprint, les Suisses ont manqué leur affaire dans cette course.

Vice-champion olympique de la mass-start en 2022 à Pékin, Martin Ponsiluoma s'est imposé avec 20''6 d'avance sur son dauphin norvégien Sturla Holm Laegreid et 29''7 sur le Français Emilien Jacquelin (3e). Le Suédois de 30 ans permet aussi à son pays de débloquer son compteur de médailles dans ces JO 2026.

Cette poursuite n'a pas souri aux Suisses, rapidement pénalisés par leurs fautes commises sur le pas de tir. Sebastian Stalder, 15e de la poursuite, a fini 26e à plus de trois minutes. Il a devancé d'une seconde Niklas Hartweg (27e), qui a manqué cinq fois la cible. Joscha Burkhalter, qui avait terminé 14e du sprint, s'est classé 33e de cette poursuite dans laquelle il a commis quatre fautes.



Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis Lindsey Vonn s'apprête à rentrer aux Etats-Unis Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn laisse derrière elle, du moins géographiquement, sa grave chute lors de la descente olympique. Après une quatrième opération, l'Américaine rentre chez elle.

Vonn a déclaré que la nouvelle intervention chirurgicale sur sa jambe gauche, où elle avait subi une fracture complexe, s'était bien déroulée. Elle se réjouit de pouvoir enfin rentrer chez elle.

"L'opération s'est bien déroulée. Heureusement, je vais enfin pouvoir rentrer aux Etats-Unis », a annoncé Lindsey Vonn, 41 ans, sur son compte Instagram. Dès son retour, elle communiquera davantage d'informations sur sa blessure. Elle devra également subir une nouvelle intervention chirurgicale aux États-Unis.

La "Speed Queen" a une nouvelle fois défendu sa décision de prendre le départ de la descente. "J'étais prête à prendre des risques, à tout donner et à faire des sacrifices pour quelque chose que je savais pouvoir accomplir. Je préfère prendre le risque de chuter plutôt que de ne pas exploiter mon potentiel et de le regretter plus tard. Et très honnêtement, physiquement, j'étais plus forte à ce moment-là que je ne l'avais souvent été auparavant, certainement plus forte qu'à la fin de ma carrière il y a six ans, lorsque j'ai remporté la médaille de bronze aux Championnats du monde", a-t-elle ajouté. Mentalement, elle était "mieux préparée que jamais".

En se tournant vers l'avenir, Lindsey Vonn s'est montrée combative, comme à son habitude. "Mon amour pour le ski reste intact. Je me réjouis toujours du moment où je pourrai à nouveau me tenir au sommet d'une montagne. Et j'y arriverai."



Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre Camille Rast a commis une erreur dans sa manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Federica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.

Jusqu'au passage de l'Italienne, le tracé imaginé par l'entraîneur néo-zélandaiFederica Brignone a dominé la première manche du géant olympique dimanche à Cortina. Camille Rast occupe la 12e place à 1''14.s Nils Coberger a donné lieu à une concentration de chronos rarement vue en Coupe du monde avec onze filles séparées par seulement 45 centièmes! Thea Louise Stjernesund, Lara Colturi et la championne olympique en titre Sara Hector se partageaient le hot seat, puis la championne olympique du Super-G a déboulé pour un impressionnant strike avec 0''74 d'avance sur le trio.

Puis Lena Dürr est venue à 0''34 pour mettre un peu de suspense avant la deuxième manche à 13h30. Et derrière, c'est Sofia Goggia, pourtant loin d'être une habituée des podiums en géant, qui a pris la 3e place à 0''46, à sa plus grande surprise.

Extrêmement bien partie avec le meilleur temps sur le haut, Camille Rast a commis une petite erreur qui lui a enlevé de la vitesse pour aborder avec confiance le Scarpadon. Résultat, elle n'a pas eu la vitesse nécessaire sur le bas. Avec une deuxième manche de feu, le bronze peut être envisageable, mais ce sera très difficile.

COmme Wendy Holdener a préféré renoncer, il n'y avait que deux autres Suissesses: Vanessa Kasper et Sue Piller. Kasper est pour l'heure 22e à 2''11 et Piller 25e à 2''33.



Wendy Holdener renonce au géant Wendy Holdener renonce au géant Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche à Cortina. Wendy Holdener a décidé à la dernière minute de ne pas participer, a annoncé Swiss-Ski.

La Schwytzoise se concentre d'ores et déjà sur le slalom de mercredi. Elle consacrera le temps gagné grâce à son forfait à des entraînements supplémentaires dans sa discipline de prédilection.

Camille Rast, Vanessa Kasper et Sue Piller représenteront la Suisse dans le géant dominical, dont la première manche est prévue à 10h.



Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah Elaine Thompson-Herah a fait son retour en compétition samedi après 1 an et demi d'absence Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Elaine Thompson-Herah, quintuple championne olympique, a participé samedi à Kingston à sa première course depuis juin 2024.

La sprinteuse jamaïcaine a pris la 3e place du 60 m du Camperdown Classic en 7''24 (avec un vent défavorable de -1,7 m/s).

Ce chrono, encourageant, signe le retour à la piste de la championne olympique du 100 m en 2016 et 2021, perturbée par des blessures depuis plusieurs années. Elle n'a plus participé à un championnat international en individuel depuis les Mondiaux de 2022 à Eugene, où elle avait décroché le bronze du 100 m et l'argent du relais 4x100 m.

Elaine Thompson-Herah (33 ans) avait dû se contenter du relais aux Mondiaux 2023 à Budapest, et n'avait disputé que deux courses en 2024, pour deux chronos loin de son meilleur niveau sur 100 m à New York et à Eugene.



"Le système ne fonctionne pas", déplore Adam Silver Le système de loterie ne fonctionne pas, déplore Adam Silver Image: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Le système de loterie et de draft en NBA, qui récompense les moins bonnes équipes avec les meilleurs jeunes joueurs, "ne fonctionne pas", a déploré le commissionnaire Adam Silver samedi.

Silver a ciblé le "tanking" pratiqué par certaines équipes, qui perdent volontairement des matches.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal-classés. La NBA a infligé jeudi pour cette raison une lourde amende d'un demi-million de dollars au Utah Jazz, et de 100'000 dollars aux Indiana Pacers, un signal envoyé par Adam Silver.

"La pratique a empiré ces dernières années et c'est ce qui a mené à ces amendes", a expliqué le patron de la NBA lors d'une conférence de presse à Los Angeles, en marge du All-Star Game prévu dimanche. "On va surveiller de près ces comportements et on voulait prévenir les équipes."

Silver a toutefois reconnu que le système en place "ne fonctionnait pas" et incitait même à recourir à ces pratiques antisportives. "Notre comité de compétition réexamine depuis le début d'année tout notre système de tirage au sort (...) Au bout du compte on a besoin d'un système pour répartir les joueurs de façon juste."

Interrogé sur la possibilité de priver les franchises coupables de "tanking" de leurs choix de draft, Silver a répondu que "toutes les solutions pour mettre fin à ce comportement" étaient étudiées.

Tout changement du règlement doit être approuvé par le conseil d'administration de la NBA, constitué des propriétaires d'équipes.



Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller L'équipe de Suisse masculine dispute son 3e match du tour préliminaire dimanche à Milan (12h10) face à la Tchéquie. Avec, pourquoi pas, la place de meilleur 2e dans le viseur.

La défaite 5-1 devant le Canada a rappelé que le très haut niveau ne pardonne pas. Mais au-delà de ce revers, ce sont surtout les trois blessures subies dans le camp helvétique qui peuvent se révéler problématiques pour la suite.

Car Patrick Fischer sait qu'il va devoir composer sans Kevin Fiala, touché à la jambe gauche vendredi soir et qui a vu son tournoi olympique prendre fin de manière abrupte. Andrea Glauser, commotionné à la suite d'une mise en échec de Connor McDavid, et Denis Malgin, touché à une épaule, vont être évalués au jour le jour.

Mais ces points d'interrogation auront forcément un impact sur les lignes helvétiques. Le défenseur de Genève, Tim Berni, et l'attaquant davosien Simon Knak pourraient faire leur entrée dans le tournoi face aux Tchèques.

Ecrasés par les Canadiens 5-0 d'emblée, les joueurs de Radim Rulik se sont fait un peu peur face aux Français vendredi pour finalement l'emporter 6-3. Les Tchèques savent donc qu'une victoire contre la Suisse pourrait leur permettre de bénéficier d'un meilleur classement en vue des huitièmes de finale ou de terminer meilleur 2e. Mais pour cela, ils devront battre assez nettement les Suisses.

Pour la sélection rouge à croix blanche, il s'agira de maintenir une place dans le top 8. Au pire. Cela signifierait un huitième de finale mardi face à l'une des quatre moins bonnes équipes qui seront très vraisemblablement l'Italie, la France, la Lettonie et le Danemark. Mais il faudra attendre les rencontres de dimanche pour avoir une idée claire et définitive du classement.

