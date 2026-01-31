en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Open d'Australie: Rybakina bat Sabalenka en finale

Elena Rybakina of Kazakhstan holds the Daphne Akhurst Memorial Cup after defeating Aryna Sabalenka of Belarus to win the women&#039;s singles final at the Australian Open tennis championship in Melbou ...
Elena Rybakina a été sacrée samedi à Melbourne. Keystone

Il y a eu une surprise en finale de l'Open d'Australie

Elena Rybakina (26 ans, 5e mondiale) a remporté la finale samedi à Melbourne en dominant la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka. C'est son 2e sacre en Grand Chelem.
31.01.2026, 12:5231.01.2026, 12:52

Trois ans et demi après son premier grand sacre à Wimbledon, Elena Rybakina a remporté un 2e titre en Grand Chelem. A l'Open d'Australie, elle a battu la tenante du titre Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4.

Mais cette finale semblait tourner en faveur de son adversaire. Aryna Sabalenka (27 ans), no 1 mondiale, avait trouvé la solution pour contrer le service de Rybakina. En enlevant cinq jeux consécutifs, le score est passé de 4-6 4-4 à 4-6 6-4 3-0. Sauf que Rybakina a immédiatement riposté en remportant également cinq jeux d'affilée. La Kazakhe de 26 ans a ensuite converti sa première balle de match.

Elena Rybakina, right, of Kazakhstan is congratulated by Aryna Sabalenka, left, of Belarus after winning the women&#039;s singles final at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Austral ...
Rybakina (à droite) a dominé Sabalenka samedi à Melbourne. image: Keystone

La Russe Rybakina, née à Moscou, qui représente le Kazakhstan depuis 2018, poursuit son ascension avec son deuxième titre majeur. Rybakina a remporté Wimbledon en 2022 et a terminé l'année à la 22e place mondiale. Elle s'est ensuite hissée à la 4e place, mais a rechuté à la 13e place la saison dernière. Mais récemment, Rybakina n'a fait que gagner. Elle a remporté le tournoi de Ningbo, s'est imposée au Masters WTA et a remporté 20 de ses 21 derniers matchs.

La finale a sans aucun doute opposé les deux meilleures joueuses. Sabalenka, bien qu'elle ait perdu trois de ses quatre dernières finales de Grand Chelem, est en tête du classement mondial. Rybakina est de son côté la révélation du moment. Et toutes deux ont atteint la finale sans perdre un seul set.

Il jouera dimanche la finale👇

Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise

La dernière fois que cela s'est produit dans un tournoi majeur, c'était en 1998, lorsque Serena et Venus Williams avaient atteint la finale à Wimbledon. (ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Cet homme trans défiera les skieuses aux JO 2026
Cet homme trans défiera les skieuses aux JO 2026
de Benjamin Zurmühl
Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel
Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel
de Nikolai Stübner
Le Tour de Romandie n'a jamais été aussi alléchant
Le Tour de Romandie n'a jamais été aussi alléchant
de Romuald Cachod
Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit
Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit
de Niklas Helbling
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
de Klaus Zaugg
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Cette scène de Ligue des champions est folle
Cette scène de Ligue des champions est folle
de Yoann Graber
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
de Yoann Graber
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
de Klaus Zaugg
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
de Team watson
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
de Julien Caloz
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
de Christoph Kieslich
L'OM ne veut plus de son joueur romand
L'OM ne veut plus de son joueur romand
de Romuald Cachod
Le tennis se ridiculise
Le tennis se ridiculise
de Yoann Graber
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
de Klaus Zaugg
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
de Yoann Graber
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
de Yoann Graber
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
de Sven Papaux
Le public de Kitzbühel est ingrat
Le public de Kitzbühel est ingrat
de Romuald Cachod
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
2
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Le sénateur américain Thom Tillis répond à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Pour réaliser le court trajet jusqu'à Stuttgart, où ils jouent ce jeudi à 21h, les Young Boys ont opté pour l’avion plutôt que le train ou le car. Voici comment le club justifie cette décision controversée.
Young Boys traverse une période très difficile en Super League. Dimanche, la formation bernoise, qui devrait théoriquement prétendre au titre, s’est inclinée 4-1 face au leader Thoune. Elle n'occupe qu'un décevant 6e rang, 17 points derrière son rival cantonal.
L’article