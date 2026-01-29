faible pluie
Djokovic travaille sa biomécanique avec Mark Kovacs

Avant l'Open d'Australie, Novak Djokovic a travaillé avec le Docteur Mark Kovacs (en médaillon).
Avant l'Open d'Australie, Novak Djokovic a travaillé avec le Docteur Mark Kovacs (en médaillon). image: watson

Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise

Le Serbe a mandaté un expert d'une science de plus en plus prisée par les stars du tennis.
29.01.2026, 05:3329.01.2026, 05:33
Yoann Graber
Yoann Graber

Novak Djokovic a de la chance dans cet Open d'Australie. Mercredi, il a gagné son quart de finale contre Lorenzo Musetti alors qu'il était mené deux sets à zéro. L'Italien a dû abandonner dans la troisième manche, à cause d'une blessure à la cuisse.

Avant ça, «Djoko» n'a même pas eu besoin de jouer son huitième de finale, son adversaire Jakub Mensik déclarant forfait avant le match. Résultat: le Serbe se retrouve en demi-finale alors qu'il n'a plus gagné le moindre set depuis son troisième tour.

Lorenzo Musetti, left, of Italy embraces Novak Djokovic of Serbia after retiring from their quarterfinal match at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Wednesday, Jan. 28, 2 ...
Mercredi, Novak Djokovic s'est qualifié en demi-finale sur abandon de Lorenzo Musetti. Image: keystone

Il n'y a bien sûr pas que de la chance derrière cette place dans le dernier carré. Djokovic a remporté très souverainement ses trois premiers tours. Surtout, il s'est donné tous les moyens de le faire en enrôlant un nouvel homme dans son staff: le Docteur Mark Kovacs.

Cet Australien de 45 ans a passé une semaine cet hiver avec Novak Djokovic à Athènes, où la star réside désormais et a effectué sa préparation. Kovacs est un expert en physiologie et, plus spécifiquement, en biomécanique. Cette dernière analyse les mouvements du corps, à l'aide de capteurs fixés sur celui-ci. Des caméras autour du terrain enregistrent les gestes du tennisman en situation de jeu, et les images sont reproduites en 3D sur ordinateur.

Voilà le genre d'image 3D générée par la biomécanique. En l'occurence, ici, un service.
Voilà le genre d'image 3D générée par la biomécanique. En l'occurence, ici, un service. image: www.caromartin-tennis.com

Cette méthode d'analyse est particulièrement adaptée au tennis, où les gestes techniques sont complexes. Le moindre détail dans le mouvement (lancer de balle au service, position de la raquette ou d'un membre, placement des pieds au moment de la frappe, etc.) est crucial. Une optimisation des gestes accroît l'efficacité des coups et réduit les risques de blessure.

Novak Djokovic vient s'ajouter à la liste de plus en plus longue de stars de la balle jaune qui ont fait appel à cette science. On peut citer Aryna Sabalenka, Daniil Medvedev, Frances Tiafoe ou encore Coco Gauff.

L'utilisation de la biomécanique par Sabalenka👇

Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka

«C'est un expert très qualifié et hautement formé en biomécanique et en chaîne cinétique. C'est la principale raison pour laquelle nous l'avons sollicité», a expliqué «Djoko» au sujet de Kovacs, dans des propos relayés par le journaliste serbe Sasa Ozmo et repris par plusieurs médias spécialisés.

A en croire ses paroles, le recordman de titres en Grand Chelem utilise la biomécanique pour un usage moins standard que l'analyse des gestes techniques. Il se focalise sur ses déplacements, qui peuvent aussi être étudiés avec cette technologie:

«J'ai l'impression de ne plus me déplacer comme avant. J'ai peut-être perdu quelques dixièmes de seconde en vitesse, en anticipation et en prise de décision sur le court par rapport à l'époque où je dominais le tennis – ce qui est normal, c'est biologique. A ce stade de ma carrière, je dois compenser ce que j'ai perdu, progresser pour masquer mes faiblesses et mettre en valeur mes forces, afin de rivaliser au plus haut niveau avec Alcaraz et Sinner, et avec tous les autres.»

Justement, Djokovic aura l'occasion de se tester face à Jannik Sinner, ce vendredi en demi-finale de l'Open d'Australie.

Il est en quête perpétuelle de gains marginaux👇

Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps

Le Serbe – qui vise un 25e titre en Majeur et un 11e sacre à Melbourne – n'est pas favori contre le tenant du titre. Mais l'ajout de la biomécanique dans sa préparation prouve son immense abnégation. Sa quête éternelle de gains marginaux. Sa volonté de progresser encore à 38 ans, alors qu'il a déjà tout gagné et possède le plus beau palmarès de l'histoire du tennis. En cela, le «Djoker» est exemplaire.

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
