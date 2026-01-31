en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Malorie Blanc fête à Crans-Montana son 1er succès en Coupe du monde

Malorie Blanc of Switzerland reacts in the finish area during the women&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Saturday, January 31, 2026. (KEYSTONE ...
Malorie Blanc a remporté ce samedi le super-G de Crans-Montana.image: Keystone

Immense exploit d'une skieuse valaisanne à Crans-Montana

Sur la piste de Crans-Montana, où elle aurait dû faire ses débuts au plus haut niveau il y a deux ans, avant de se blesser au genou, Malorie Blanc a décroché samedi, devant son public, sa toute première victoire en Coupe du monde, à l'occasion du super-G valaisan. Elle fait ainsi taire les critiques autour des résultats de l'équipe féminine de vitesse.
31.01.2026, 12:1031.01.2026, 12:58

Des cris de joie, un public qui gronde, des drapeaux qui s'agitent et une Malorie Blanc les bras au ciel. Devant son public, dont plus de 200 membres de son fan-club, la skieuse d'Ayent s'est sentie pousser des ailes.

Très rapide sur le haut, Malorie Blanc n'a pas fait tout, tout juste, mais cela a suffi. «Je fonctionne à l'instinct, a réagi la Valaisanne au micro de la RTS. Je savais que sur cette piste, il n'y aurait pas besoin de faire la course parfaite pour gagner.»

Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel

Brillante deuxième de la descente de St-Anton la saison dernière, la Valaisanne a devancé Sofia Goggia de 0"18 et Breezy Johnson de 0"36. Elle a eu quelques chaleurs, notamment lorsque Laura Pirovano est descendue avec un meilleur temps intermédiaire dans le dernier mur. Mais l'Italienne a manqué l'avant-dernière porte.

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Jasmina Suter a pris la 16e place. Pour Corinne Suter, cette course était l'occasion d'accumuler des kilomètres après avoir manqué un mois de compétition en raison d'une blessure. Sans une faute sur le bas qui lui a fait perdre de la vitesse, la Schwytzoise aurait certainement fait mieux que son 23e rang.

Victime d'une grosse chute vendredi lors de la descente finalement annulée après son passage dans les filets, Lindsey Vonn n'a logiquement pas pris le départ à une semaine de la descente olympique, son principal objectif.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Cet homme trans défiera les skieuses aux JO 2026
Cet homme trans défiera les skieuses aux JO 2026
de Benjamin Zurmühl
Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel
Cette star du ski suisse a vécu un moment gênant à Kitzbühel
de Nikolai Stübner
Le Tour de Romandie n'a jamais été aussi alléchant
Le Tour de Romandie n'a jamais été aussi alléchant
de Romuald Cachod
Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit
Bâle offre à Lichtsteiner un privilège auquel Magnin n'a pas eu droit
de Niklas Helbling
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
Ambri transforme le hockey suisse en ligue d'opérette
de Klaus Zaugg
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Cette scène de Ligue des champions est folle
Cette scène de Ligue des champions est folle
de Yoann Graber
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
Djokovic a engagé un nouveau mentor pour une raison précise
de Yoann Graber
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
L'arrivée du nouveau coach d'Ambri est une absurdité
de Klaus Zaugg
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Un scandale lié aux quotas olympiques secoue le ski alpin
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
de Team watson
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
de Julien Caloz
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
de Christoph Kieslich
L'OM ne veut plus de son joueur romand
L'OM ne veut plus de son joueur romand
de Romuald Cachod
Le tennis se ridiculise
Le tennis se ridiculise
de Yoann Graber
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
de Klaus Zaugg
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
de Yoann Graber
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
de Yoann Graber
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
de Sven Papaux
Le public de Kitzbühel est ingrat
Le public de Kitzbühel est ingrat
de Romuald Cachod
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
2
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le déplacement d'YB en Coupe d'Europe fait polémique
Pour réaliser le court trajet jusqu'à Stuttgart, où ils jouent ce jeudi à 21h, les Young Boys ont opté pour l’avion plutôt que le train ou le car. Voici comment le club justifie cette décision controversée.
Young Boys traverse une période très difficile en Super League. Dimanche, la formation bernoise, qui devrait théoriquement prétendre au titre, s’est inclinée 4-1 face au leader Thoune. Elle n'occupe qu'un décevant 6e rang, 17 points derrière son rival cantonal.
L’article