Vidéo: twitter

Tiafoe a roulé l'arbitre dans la farine

Le tennisman américain Frances Tiafoe a joué un tour aux spectateurs et à l'arbitre, juste avant son troisième tour à Indian Wells. Tout le monde est tombé dans le panneau.

Une scène insolite a eu lieu samedi à Indian Wells. Alors qu'il préparait ses affaires sur sa chaise, pour aller affronter Damir Dzumhur au deuxième tour, Frances Tiafoe a ouvert son sac mais a constaté qu'il n'y avait aucune raquette dedans. L'Américain les avait tout simplement oubliées.

Du coup, c'est son coach qui a dû aller les chercher et les lui amener directement sur le court, retardant le début du match de quelques minutes et offrant au web une vidéo buzz.



Une scène cocasse qui n'arrive, en principe, qu'une fois au maximum dans une carrière. Mais voilà, lundi au troisième tour face à Yosuke Watanuki, rebelote. Tiafoe entre sur le terrain, casque sur les oreilles, pose son sac sur la chaise et ouvre les poches de celui-ci pour prendre son outil principal de travail. Mais aucune raquette n'est visible. Alors l'Américain, consterné et toujours debout, regarde longuement ce qui semble être le box de ses proches dans les tribunes, les bras écartés de dépit et demandant ce qui a bien pu se passer à nouveau.

Le 17e mondial a l'air perdu, se tourne vers une autre tribune et regarde à nouveau la poche de son sac, qui paraît désespérément vide. Ces longues secondes de flottement font même descendre de sa chaise l'arbitre, Mohamed Lahyani, pour s'enquérir de la situation.

«Do you have rackets?» («Tu as des raquettes?»), demande l'officiel – qui a sûrement vu la scène du deuxième tour – à Frances Tiafoe. Il se penche même sur le sac du tennisman, comme s'il voulait l'aider à trouver les raquettes dedans. A ce moment, Tiafoe change de visage et arbore un large sourire coquin. Il sort une raquette de son sac, qui était bien cachée, et se bidonne.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Mohamed Lahyani comprend tout de suite la blague et explose de rire. La farce du tennisman américain, connu pour être un showman, a eu le mérite de créer un moment drôle et insolite avant le match, brisant ainsi les codes de ces moments d'habitude extrêmement protocolaires et solennels, où les joueurs recherchent avant tout une concentration totale.

Frances Tiafoe a toutefois moins rigoler pendant la partie, qu'il a perdue en deux manches (6-4 7-6). L'Américain, demi-finaliste de l'US Open en septembre, vit un début d'année compliqué: en cinq tournois, il n'a pas réussi à enchaîner deux victoires consécutives (il était bye au premier tour d'Indian Wells) et a subi une élimination précoce à l'Open d'Australie, dès le 2e tour.

Son bourreau lundi, Yosuke Watanuki (26 ans), vit, lui, un conte de fée dans le désert californien. Le Japonais (ancien 72e mondial) jouera un 8e de finale dans ce prestigieux Masters 1000 (face au Néerlandais Tallon Griekspoor, mardi), alors même qu'il est issu des qualifications et n'occupe actuellement que la 349e place mondiale.