Djokovic a battu un record de Federer et c'est (presque) passé inaperçu

L'information ne fait pas les gros titres. Pourtant, le Serbe a fait tomber une nouvelle marque prestigieuse jusque-là détenue par «RF», mercredi lors de son match face à Jaime Faria à Melbourne. «Un honneur», a-t-il dit.

Confronté au qualifié portugais Jaime Faria, mercredi en 32e de finale de l'Open d'Australie, le Serbe s'est imposé en quatre manches (6-1 6-7 6-3 6-2). Il a donc égaré un set, comme au 1er tour, mais ce n'est pas ce qu'on retiendra de cette confrontation: la principale information de la journée, c'est que Novak Djokovic a disputé son 430e match en Grand Chelem.

Un chiffre ahurissant, qui témoigne de sa longévité au plus haut niveau, et qui lui permet surtout de passer devant Roger Federer et ses 429 participations en Majeur.

Son premier match en «GC», Djokovic l'avait disputé il y a pile 20 ans en Australie. Il s'était fait balayer au 1er tour par le futur vainqueur du tournoi Marat Safin (6-0, 6-2, 6-1), qui lui avait prédit «une très longue carrière».

Le Serbe (17 ans) était issu des qualifications cette année-là. Il s'était incliné après seulement 1h14 de jeu. PA Images

«Les Grands Chelems, ce sont les piliers de notre sport, ce sont les tournois qui motivent les jeunes à suivre le tennis, s'est exprimé Djokovic ce mercredi après la partie. Quand j'étais enfant, je regardais les finales de Wimbledon à 4 ou 5 ans. Ces tournois, ils existent depuis plus de 130 ans, donc c'est un honneur de battre un autre record.»

Il est sur les talons de Federer ailleurs aussi

«Djoko» creusera forcément l'écart au prochain tour à Melbourne (il affrontera le 25e mondial Tomas Machac), et peut rêver de marquer un peu plus encore l'histoire, cette année sous le soleil australien.

S'il triomphe en finale, le natif de Belgrade deviendrait le seul détenteur du record absolu de titres en Grand Chelem, une marque qu'il partage pour le moment avec l'Australienne Margaret Court et ses 24 sacres. Le joueur de bientôt 38 ans (il les fêtera le 22 mai) serait aussi le vainqueur le plus âgé d'un Majeur.

Il effacerait le record détenu par l'Australien Ken Roswell, qui a été couronné à l'Open d'Australie 1972 à l'âge de 37 ans, un mois et 24 jours.

Sa chasse aux distinctions honorifiques se poursuivrait ensuite au-delà du mois de janvier.

A Wimbledon, le natif de Belgrade peut espérer égaler Federer avec un 8e titre.

Et à l'US Open, il n'est qu'à un seul titre du record de cinq sacres co-détenu par Federer, Connors et Pete Sampras.

Et puis, parmi tous les records à sa portée, il y a aussi cette marque de 71 sacres sur dur détenue par Roger Federer et que Novak Djokovic (69 trophées sur la surface) lorgne de longue date. Sachant que le dur est la surface préférée du Serbe et que ce dernier a prévu de jouer jusqu'à 40 ans au moins, ce record est sans doute celui de Federer qui est le plus en danger.