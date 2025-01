Novak Djokovic peut encore battre plusieurs records en 2025. Image: KEYSTONE

Djokovic peut battre ces hallucinants records en 2025

Le meilleur tennisman de l'Histoire a raflé tous les titres importants, mais il lui reste encore quelques marques à battre.

En 2024, Novak Djokovic (37 ans) n'a pas réalisé l'année qu'il souhaitait. Il n'a remporté aucun tournoi sur le circuit ATP, une première depuis 2005. Conséquence: il est tombé à la 7e place du classement mondial.

Mais le Serbe est allé chercher, en août à Paris, le seul grand titre qui manquait à son incroyable palmarès: la médaille d'or en simple aux Jeux olympiques.

Désormais épaulé par son nouveau coach Andy Murray, ancien grand rival, le «Djoker» a de grosses ambitions pour 2025. Et même s'il a remporté tous les titres importants en tennis, il lui reste quelques records à battre. Voici les exploits à sa portée. 👇

Titres en Grand Chelem

En 2023, Novak Djokovic a égalé le record absolu (24) détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973. Le natif de Belgrade aura une première occasion de devenir seul détenteur du record en s'offrant un 25e sacre à l'Open d'Australie (12 au 26 janvier), un tournoi qu'il a déjà remporté 10 fois.

Margaret Court avec le trophée à Wimbledon en 1963. Image: keystone

Titres ATP

Djokovic – qui a révélé fin 2023 vouloir jouer jusqu'à ses 40 ans, au moins – totalise 98 tournois remportés sur le circuit ATP. Seuls Roger Federer (103) et Jimmy Connors (109) ont fait mieux.

Sacres à Wimbledon et l' US Open

Avec sept titres sur le gazon londonien, le Serbe, battu en finale par Carlos Alcaraz en 2024, n'est plus qu'à une victoire des huit titres record de Federer. Le «Djoker» totalise également quatre sacres à l'US Open, à une longueur de la marque co-détenue par Federer, Pete Sampras et Jimmy Connors.

Personne n'a fait mieux à Wimbledon que Roger Federer et ses huit titres, le dernier en 2017. Image: KEYSTONE

Seul le record de victoires à Roland-Garros est hors d'atteinte: trois fois couronné sur la terre battue parisienne, Djokovic est très loin des 14 titres de Nadal.

Le plus âgé à gagner un titre du Grand Chelem

S'il remporte un nouveau tournoi du Grand Chelem, Novak Djokovic – qui aura 38 ans le 22 mai – deviendra le vainqueur le plus âgé d'un Majeur. Le record actuel est détenu par l'Australien Ken Roswell, qui a été couronné à l'Open d'Australie 1972 à l'âge de 37 ans, un mois et 24 jours.

Quatre sacres dans chaque Grand Chelem

S'il est sacré à Roland-Garros, «Nole» deviendrait le seul tennisman à avoir remporté au moins quatre fois chaque tournoi du Grand Chelem.

Titres sur surface dure

Le record est détenu par Roger Federer, avec 71 sacres. Mais Novak Djokovic est juste derrière, avec 69 trophées. Sachant que le dur est sa surface préférée et celle où il est le plus à l'aise, le «Djoker» peut légitimement espérer égaler voire battre la marque du Suisse, et ce dès 2025.

Réaliser le Grand Chelem

S'il est le seul joueur à avoir remporté à quatre reprises trois des quatre tournois du Grand Chelem en une saison (2011, 2015, 2021 et 2023) et à avoir glané au moins trois fois chacun des quatre Majeurs, «Djoko» n'a pas encore réussi le Grand Chelem, à savoir gagner les quatre tournois majeurs la même année. Ce qui est considéré, par beaucoup, comme le défi ultime en tennis.

C'est aussi celui de notre liste qui semble le moins accessible à Djokovic, qui doit faire face à la forte concurrence de la jeune génération (Alcaraz, Sinner ou encore Zverev).

Rod Laver, ici en 1969, est l'un des deux seuls tennismen à avoir réussi le Grand Chelem. Image: keystone

Seuls l'Américain Don Budge (1938) et l'Australien Rod Laver (1962 et 1969) l'ont réussi sur le circuit masculin. Elles sont trois à y être parvenues dans l'histoire du tennis féminin: l'Américaine Maureen Connolly (1953), l'Australienne Margaret Court (1970) et l'Allemande Steffi Graf (1988).