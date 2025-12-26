Sur son voilier multicoque, Guirec Soudée veut faire le tour du monde «à l'envers» en moins de 100 jours. image: instagram/watson

Il s'est lancé dans une aventure inédite

Le navigateur français Guirec Soudée a entamé, mardi, son tour du monde «à l'envers», en solitaire. Il vise un record.

Plus de «Sport»

Le navigateur français Guirec Soudée (équipe MACSF) s'est lancé mardi, au large d'Ouessant (Bretagne), dans une tentative de record inédit: faire le tour du monde seul, d'est en ouest, contre les vents et les courants dominants, à bord d'un multicoque.

Soudée a passé la ligne à 11h36 (heure française, GMT+1) avec pour objectif de boucler son périple autour de la planète «à l'envers» en «moins de 100 jours». Il serait le premier multicoque à y arriver.

Le voilier multicoque de Guirec Soudée pour son tour du monde «à l'envers» et en solitaire. image: instagram

Quelques jours avant le départ, le navigateur de 33 ans a expliqué à l'AFP:

«Le bateau est très stable, très rapide. A la barre, je prends un plaisir immense. Je pense qu'on a tout pour réussir. Il y aura forcément des aléas, mais je suis optimiste.»

Seuls cinq marins l'ont déjà fait en monocoque. Le record tient depuis 2004, établi par le Français Jean-Luc Van Den Heede (122 j 14 h). «C'est un record qui est plus engagé que les autres. Tu ne prends pas le chemin normal, tu es toujours à l'inverse des vents portants», a détaillé Soudée.

«Cela rallonge la route et il faut avoir envie d'aller au front. Moi, cela me plaît bien», a ajouté le marin qui s'était fait connaître avec une longue aventure en bateau autour du monde, de 2014 à 2018, accompagné de sa poule Monique.

Guirec Soudée et Monique ont vécu de sacrées aventures ensemble sur les mers, lors de leur tour du monde entre 2014 et 2018. image: instagram

Son expérience sur le Vendée Globe, qu'il a bouclé en 23e position le 8 février dernier après un peu moins de 90 jours en mer, l'a fait changer de dimension. «Il y a moins d'un an, j'étais encore dans les quarantièmes. Tout ça aide beaucoup», a estimé ce jeune père de deux enfants.

Vieux bateau et conseils à distance

Soudée s'attaque au record à bord d'un maxi-trimaran de la classe Ultim, le vieux Géronimo, mis à l'eau en 2001 et redessiné en 2012-2013. Pendant son périple, il sera conseillé à distance par le météorologue Christian Dumard et par son directeur d'équipe Alain Gautier, vainqueur du Vendée Globe 1992/1993.

Un Romand veut lui aussi battre ce record👇 Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse

Pour que le record soit homologué, le navigateur devra couper tous les méridiens et franchir au moins une fois l'équateur.

Deux autres voiliers sont partis ces dernières semaines en quête d'un record du tour du monde à la voile, mais en équipage et à l'endroit (d'ouest en est): Sodebo et The Famous Project.

(afp/yog)