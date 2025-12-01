Yvan Bourgnon et Guirec Soudée vont se livrer un duel à distance. Image: Keystone/Instagram

Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse

Le Neuchâtelois Yvan Bourgnon et le Français Guirec Soudée rêvent tous deux, et chacun de son côté, de devenir le premier navigateur à réussir le tour du monde contre les vents dominants. La course est lancée.

En mars 2025, La Liberté nous apprenait qu'Yvan Bourgnon se lançait dans un nouveau défi: un tour du monde à l'envers, c'est à dire contre les vents et courants dominants. Un exploit jamais réalisé en solitaire et multicoque. Jusqu'ici, plusieurs navigateurs l'ont réussi en équipage et d'autres y sont aussi parvenus en solitaire, mais sur des monocoques. Le record appartient toujours à Jean-Luc Van Den Heede, qui a bouclé la traversée en 122 jours et 14 heures en 2004.

Si cette aventure n'a jamais été réalisée en multicoque et solitaire, c'est parce que ces bateaux ne sont pas faits pour ce type d'aventure. «Un voilier n’est pas fait pour aller contre le vent, disait Yvan Bourgnon dans le média fribourgeois. Pour avancer, il faut tirer des bords en zigzag, ce qui rallonge le parcours d’environ 30% par rapport à celui du Vendée Globe, par exemple. Le défi est immense.»

L’aventurier chaux-de-fonnier (54 ans) a prévu de lever l'ancre fin 2026. Il souhaite embarquer sur le maxi-trimaran IDEC Sport, détenteur notamment du record du Trophée Jules Verne. Mais il doit d'abord bouclé son projet. La Liberté annonçait mi-novembre qu'il en était à environ 60% des 7,5 millions d’euros nécessaires au financement de son aventure.

Or nous avons appris récemment qu'un autre navigateur s'est mis en tête de réussir pareil exploit. Il s'agit du Français Guirec Soudée (33 ans) à bord de son maxi-trimaran MACSF (ex-Géronimo d’Olivier de Kersauson).

Pour le moment, sa date de départ est inconnue. Mais selon le média Voile et moteur, Guirec Soudée en est aux dernières navigations d’entraînement et détails techniques. Une fois qu'il aura terminé sa préparation, il attendra la bonne fenêtre météo pour s'élancer. Une question de jours, plus vraisemblablement de semaines.

Dans une publication diffusée sur Instagram vendredi, le Français a expliqué être en attente de vent. «Mais ça va être pour bientôt. J'ai hâte!», a-t-il ajouté, plus motivé que jamais à l'idée d'entrer dans l'histoire.

On ne sait pas encore qui de Bourgnon ou Soudée partira en premier ni, surtout, lequel des deux bouclera ce tour du monde avant l'autre.

Ce qui est déjà acquis, c'est que les deux hommes s'élanceront de Brest. Ils franchiront ensuite le Cap Horn, avant d'enrouler l'Antarctique, de passer le Cap Leeuwin, le Cap de Bonne Espérance et enfin de remonter vers Brest.

Un douloureux précédent En 2017, Yves Le Blevec s'était lui aussi lancé dans un tour du monde à l'envers. Parti de Quiberon (Bretagne), le skipper avait chaviré au large du Cap Horn après trois semaines de course. Son embarcation avait été soufflée par des vents de 90 km/h et chahutée par des creux de cinq à six mètres. Il avait été helitreuillé juste avant que son bateau ne coule.

Selo Guirec Soudée, le Cap Horn est justement le «moment clé dans le tour du monde».

«C’est le cap le plus au sud de la planète. Le passage n’est pas grand, il y a des grandes différences de profondeur, souligne Guirec. Il faudra peut-être que je patiente avant de pouvoir passer. C’est là où tout peut s’arrêter mais, moi, je fais ce projet pour aller au bout» Le marin français cité par RMC Sport

Le record est de 122 jours. Yvan Bourgnon et Guirec Soudée pensent tous deux qu'il est possible de le battre. «Evidemment que c'est possible, si j'avais un doute, je ne partirais pas, confiait le Français mi-novembre au journal de TF1. Et je mets tout en œuvre pour réussir à battre ce record.»

(jcz)