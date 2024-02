Les bateaux au départ du Vendée Globe 2020-2021. Getty Images Europe

Un e-mail anonyme secoue le monde de la voile

La Fédération française de voile a été informée qu'un skippeur aurait bénéficié d’informations de routage lors du dernier Vendée Globe. Or c'est interdit.

Une enquête a été ouverte sur des soupçons de triche lors de la dernière édition du Vendée Globe (2020-2021), une course autour du monde en solitaire et sans escale. Tout est parti d'un e-mail anonyme adressé au président de la Fédération française de voile dimanche dernier. Ce courriel met en cause un skipper qui aurait bénéficié d'informations de routage lors de l'épreuve.

Routage: définition Il s'agit d'une «procédure qui permet de trouver la route optimale pour un navire déterminé et pour un voyage déterminé en tenant compte des prévisions météorologiques, des courants et des conditions météorologiques spéciales», selon l'encyclopédie en ligne Wikipédia.

Dans ce mail, «il y a des captures d’écran montrant une conversation sur le réseau social Whatsapp sur la trajectoire à suivre à l'approche du Cap Horn, sur la météo et la meilleure route à emprunter», révèle France Info. Or l’échange de messages permettant «une assistance météorologique personnalisée» et «un routage» est interdit par le règlement du Vendée Globe, selon l'article 4.3.2.

Lequel des 33 marins (27 hommes et 6 femmes) qui ont pris le départ le 8 novembre 2020 en baie des Sables-d'Olonne aurait donc triché? Le président de la Fédération française de voile, Jean-Luc Dénéchau, n’a pas souhaité donner d'indication sur l’identité du fraudeur présumé. Mais selon la direction des sports de Radio France, il s'agit de la skippeuse Clarisse Crémer (12e de la course). Cette dernière aurait été aidée dans sa trajectoire depuis la terre par un autre marin qui n'est autre que son mari, Tanguy le Turquais.

La navigatrice lors du dernier VG. Image: Banque Populaire X / Instagram

Informée des soupçons de triche qui pèsent sur la course, la Fédération française de voile a «demandé au comité de course de désigner un jury qui sera chargé d’analyser la véracité et le contenu des éléments en question».

«Je fais entièrement confiance à l’autorité sportive référente et j’attendrai les conclusions de son enquête» Alain Leboeuf, président du Vendée Globe

Clarisse Crémer et Tanguy le Turquais font tous deux partie des candidats qui s'apprêtent à prendre le départ de la prochaine édition du Vendée Globe. Celui-ci sera donné le 10 novembre prochain depuis les Sables-d’Olonne (Vendée).

