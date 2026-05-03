Photo d'illustration. Image: FOUR PAWS

12 veaux périssent dans un incendie dans le Jura

Le feu s'est produit samedi à Courtemaîche. Un boeuf a également dû être euthanasié.

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Un incendie s'est produit samedi peu après 16h à Courtemaîche (JU) dans un bâtiment agricole. Le sinistre a entraîné la mort d'une douzaine de veaux. Un bœuf a également dû être euthanasié.

«Le bâtiment a été presque entièrement détruit par les flammes», a indiqué la police jurassienne. La route reliant Courtemaîche à Bure a été fermée durant 3h pour les besoins de l'intervention. (ats)