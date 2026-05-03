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12 veaux ont péri dans un incendie dans le Jura

Les vaches ont un lien très fort avec leurs veaux. Dans la production laitière, le veau est séparé de sa mère peu après la naissance et reçoit du lait en poudre au lieu du lait maternel.
Photo d'illustration.Image: FOUR PAWS

12 veaux périssent dans un incendie dans le Jura

Le feu s'est produit samedi à Courtemaîche. Un boeuf a également dû être euthanasié.
03.05.2026, 09:4803.05.2026, 09:48

Un incendie s'est produit samedi peu après 16h à Courtemaîche (JU) dans un bâtiment agricole. Le sinistre a entraîné la mort d'une douzaine de veaux. Un bœuf a également dû être euthanasié.

Un incendie force l’évacuation de 3500 personnes en Toscane

«Le bâtiment a été presque entièrement détruit par les flammes», a indiqué la police jurassienne. La route reliant Courtemaîche à Bure a été fermée durant 3h pour les besoins de l'intervention. (ats)

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