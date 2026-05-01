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Saint-Gall: un chiot meurt après une attaque dans une garderie canine

bichon havanais.
Un bichon havanais (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un chiot meurt après une attaque dans une garderie canine

Dans une garderie canine du canton de Saint-Gall, un chiot a été gravement blessé par plusieurs chiens avant d’être euthanasié, la justice retenant une négligence de la propriétaire et une maltraitance animale.
01.05.2026, 13:4001.05.2026, 14:01

Plusieurs chiens ont attaqué un chiot dans une garderie pour chiens dans le canton de Saint-Gall. Le jeune animal a dû être euthanasié en raison de ses graves blessures. La justice a condamné la propriétaire de la garderie pour maltraitance animale par négligence.

Le jour de l'attaque, en octobre 2025, la garderie accueillait 19 chiens, indique une ordonnance pénale du ministère public du canton de Saint-Gall. Ce jour-là, au moins cinq chiens ont encerclé «Kalle», un bichon havanais âgé de seulement 18 semaines, dans l'enceinte extérieure et l'ont mordu à plusieurs reprises.

L'histoire de cette bande de chiens a bouleversé Internet

Lorsque la propriétaire a remarqué l'attaque, elle s'est précipitée, mais n'est pas intervenue, écrit le ministère public. Une fois que les chiens ont lâché prise, la propriétaire a emmené le chiot chez un vétérinaire, puis dans une clinique spécialisée. De là, Kalle a été transféré à l’hôpital vétérinaire de Zurich avec de graves blessures externes et internes. Il a dû être euthanasié le lendemain.

Amende de 1000 francs

Le ministère public qualifie l'incident de «prévisible et évitable». La propriétaire de la garderie canine refuse certes les chiens au comportement problématique ou qui ont mordu par le passé. Elle a toutefois renoncé à des mesures de sécurité supplémentaires.

Pour le ministère public, il aurait été judicieux de séparer les chiens en fonction de leur taille et de leur poids et de les garder en petits groupes à l’aide de cloisons. Dix des chiens pesaient plus de 20 kilos.

La justice a prononcé une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours-amende à 70 francs. La période probatoire est de deux ans. La propriétaire a dû payer une amende de 400 francs et des frais judiciaires de 600 francs. (tib/ats)

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