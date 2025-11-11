brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Service Citoyen: voici le plus gros donateur de l'initiative

ANLAESSLICH DER FORDERUNG DES PRAESIDENTEN DER SCHWEIZERISCHEN OFFIZIERSGESELLSCHAFT, DENIS FROIDEVAUX, DIE WEHRPFLICHT FUER FRAEUN ANZUFUEHREN, STELLEN WIR IHNEN AM MITTWOCH, DEM 18. FEBRUAR 2015, FO ...
L’initiative Service Citoyen réclame l’instauration d’un service obligatoire pour tous les citoyens, y compris pour les femmes.Image: KEYSTONE

Il paie 255 000 francs pour corriger «les discriminations anti-hommes»

Un pharmacien finance à lui seul la moitié du budget de l’initiative Service Citoyen, soumis à votation le 30 novembre et qui vise à instaurer un service obligatoire pour tous. Ce donateur milite depuis longtemps contre les lois qu’il juge discriminatoires à l’égard des hommes.
11.11.2025, 05:3011.11.2025, 05:30
Christoph Bernet / ch media

Leo Brügger, un pharmacien zurichois, finance à lui seul près de la moitié de la campagne en faveur de l’initiative Service Citoyen, qui veut instaurer une obligation de service pour tous, y compris les femmes. Inconnu du grand public, ce donateur se bat depuis plus de 40 ans contre ce qu’il considère comme des lois discriminatoires envers les hommes. Il avait même, par le passé, réclamé un droit de veto masculin en matière d’avortement.

Alors que d’autres campagnes de votation disposent de millions, celle du Service Citoyen reste modeste. Les partisans ont déclaré un budget de 460 000 francs, Leo Brügger, 66 ans, en apportant à lui seul 255 000. L'enveloppe des opposants se monte, elle, à 275 000 francs. Ces sommes peuvent encore évoluer d’ici à la votation du 30 novembre.

Votations du 30 novembre: voici les premières tendances

Jusqu’ici, Leo Brügger était resté dans l’ombre. Ce pharmacien de 66 ans, originaire de Männedorf (ZH), n’occupe aucune fonction publique ni poste de parti, et ne fait pas partie du comité d’initiative.

«Contre les lois défavorables aux hommes»

On trouve pourtant des traces expliquant son engagement financier généreux. Lors des élections au Conseil national de 1991, il s’était présenté sans succès sur la liste «Contre les lois défavorables aux hommes / Contre les expérimentations animales inhumaines».

Son grand cheval de bataille? Les lois qu'il estime discriminatoires envers les hommes. Avant les élections fédérales de 2015, Leo Brügger avait envoyé à tous les candidats un questionnaire sur l’égalité des sexes, dont il avait ensuite publié l’analyse sur son site gleichstellung.ch.

Divorces: les hommes «désavantagés»

La point de vue adopté était clairement masculin. Les questions de Leo Brügger portaient sur l’âge de la retraite (alors plus élevé pour les hommes), les désavantages dans les procédures de divorce et de garde des enfants, ainsi que sur l’obligation de servir.

Genève s'enflamme pour la maison de Zep

Selon lui, presque toutes les inégalités juridiques touchant les femmes ont été supprimées, tandis que «de nombreuses et graves discriminations légales persistent à l’égard des hommes», écrit-il sur son site.

Il voit aussi une inégalité dans le droit à l’interruption volontaire de grossesse. En 2016, Leo Brügger déclarait ainsi au quotidien 20 Minuten que les hommes devraient pouvoir avoir leur mot à dire en cas d’avortement:

«L’homme devrait avoir un droit de veto lorsque le rapport sexuel a été consenti et qu’il s’engage à subvenir aux besoins de l’enfant»

A plusieurs reprises, l'homme a déposé, dans le canton de Zurich, des initiatives restées sans suite. Il avait notamment proposé d’instaurer une obligation de service civil pour les femmes (1987), de composer les organes chargés de l’égalité de façon égalitaire entre les sexes (1993) et d’instaurer une obligation générale de service pour les deux sexes (2016).

«Une occasion rare» de corriger le tir

Il affirme s’engager «depuis 44 ans, de temps à autre, pendant ses loisirs, pour un droit égal entre femmes et hommes». En 1981, la population avait approuvé l’article sur l’égalité dans la Constitution fédérale. Un rapport du Conseil fédéral de 1986 avait montré que la législation continuait alors à traiter femmes et hommes sur la base de rôles très différents, explique Leo Brügger.

Selon le pharmacien, l’égalité juridique entre femmes et hommes reste incomplète, même plusieurs décennies après l’inscription du principe dans la Constitution. Il estime que cette inégalité subsiste notamment en matière d’obligation de servir. L’initiative Service Citoyen offre, selon lui, «une occasion rare» de corriger cette disparité.

Un homme «calme et très réfléchi»

Fin juillet, Leo Brügger a versé une première tranche de 30 000 francs après un appel aux dons du comité d’initiative. Sa présidente, Noémie Roten, a rencontré le pharmacien après cette contribution. Elle dit avoir découvert «un homme calme et très réfléchi, engagé depuis longtemps pour l’égalité». Il n’a assorti ses dons d’aucune condition concernant la campagne de votation.

Noemie Roten, Praesidentin Initiativkomitee, spricht an einer Medienkoneferenz ueber die eidgenoessische Volksinitiative &#039; Fuer eine engagierte Schweiz&#039; (Service-Citoyen-Initiative), am Donn ...
Noémie Roten est l’une des figures de proue de l’initiative Service Citoyen.Image: keystone

Noémie Roten a abordé avec Leo Brügger la place que devait occuper l’argument de l’égalité dans la campagne de votation. Elle nuance un peu:

«L’initiative favorise la véritable égalité entre les femmes et les hommes, mais ce n’est qu’un de ses nombreux atouts»
Noémie Roten, présidente du comité d'initiative

Le renforcement de la sécurité, de la cohésion sociale et du potentiel de la jeunesse, sont tout aussi essentiels, selon elle.

Le 8 octobre dernier, Leo Brügger a versé un don supplémentaire de 100 000 francs, puis, le 29 octobre, après la première enquête de la SSR qui donnait une légère avance au camp du oui, encore 125 000 francs. Il ne souhaite toutefois pas dévoiler sa situation financière.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
- Attention IA/fake: un jeune soldat ukrainien pleure
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
La Suisse va construire des «bunkers pour pendulaires»
Durant la guerre froide, la Suisse a mis en place un réseau d’abris de protection unique au monde. Mais ces structures vieillissent, et pour une grande partie de la population, elles ne sont plus accessibles assez rapidement en cas d’urgence.
Il fut un temps où la petite Suisse rêvait de devenir une puissance nucléaire. Sous l’effet de la guerre froide, le Conseil fédéral avait déclaré, en 1958, que le pays devait se doter de l’arme atomique. Un groupe de travail avait alors remis au gouvernement des plans secrets comprenant l’enrichissement d’uranium et des essais nucléaires sur le territoire suisse.
L’article