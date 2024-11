Image: armasuisse/dr

Armasuisse construit un magasin de munitions dans une réserve naturelle

En octobre 2024, l'Office fédéral de l'armement Armasuisse a lancé la construction d'un nouveau magasin de munitions dans une réserve naturelle argovienne. Des populations de rainettes et de crapauds à ventre jaune, considérés comme très menacés en Suisse, vivent à proximité.

Enya Peterhans / ch media

Les munitions utilisées pour les écoles de recrues argoviennes vont bientôt déménager.

«Les magasins de munitions existants ont été construits dans les années 1950» Florian Brunner, Armasuisse

Bien que régulièrement remis en état, les bâtiments actuels arrivent en fin de vie. Armasuisse construit donc un nouveau magasin de munitions dans la réserve naturelle d'Auschachen en Argovie. Les travaux de construction ont débuté à la mi-octobre 2024. Ils devraient durer jusqu'à l'été 2025.

Le projet de construction est «un magasin de munitions Cuira standardisé et modulaire de la dernière génération», selon Florian Brunner d'Armasuisse. Il remplace les magasins de munitions existants et vieillissants de la place d'armes de Brugg. Le système Cuira a été développé et testé pour la première fois à Coire, d'où son nom.

«A l'avenir, la troupe pourra stocker des munitions dans le nouveau magasin de manière encore plus sûre qu'auparavant» Florian Brunner

La sécurité est assurée avant tout par la stabilité interne.

«Si jamais une explosion devait se produire dans l'une des chambres du magasin, elle resterait confinée dans l'espace et ne se propagerait pas aux autres chambres.»

L'objectif principal est de limiter autant que possible la propagation d'éventuelles fausses explosions, a-t-il ajouté.

Il n'est pas possible de fournir des renseignements détaillés

Quant à savoir si la proximité de la zone alluviale protégée a entraîné des restrictions de construction, Florian Brunner ne peut pas donner d'informations détaillées. Il se contente de souligner:

«Les aspects environnementaux sont toujours examinés et pris en compte très précisément avant le début des travaux»

Concrètement, cela signifie, selon Nicolas Bircher, chef de section du groupe Nature du canton d'Argovie, que le maître d'ouvrage doit en contrepartie fournir une compensation écologique.

«La construction entraîne la perte d'une partie de la surface située dans la zone du château d'eau, c'est-à-dire une zone de protection naturelle cantonale, pour la flore et la faune.» Nicolas Bircher

Il faut donc prévoir une compensation adéquate. Avant la construction, la surface était utilisée à des fins militaires et agricoles.

De nouvelles mares doivent être créées pour les rainettes

Outre la végétalisation du magasin, Armasuisse doit donc créer des mares ainsi que d'autres éléments de valorisation de l'habitat, comme des tas de branches et de pierres. Ces mesures visent à protéger la population de rainettes présente dans la région. A noter que le futur magasin de munitions ne se trouve pas dans la zone de ponte.

«Bien sûr, ce n'est pas idéal de construire dans une réserve naturelle» Nicolas Bircher

Outre les rainettes, l'Auschachen abrite également une population de crapauds sonneurs à ventre jaune, une espèce fortement menacée.

L'évaluation du site faisait partie de la procédure d'approbation des plans.

«Le site choisi a été décidé par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) en tant qu'autorité d'approbation, en tenant compte de divers aspects, tels que la sécurité.» Nicolas Bircher

Selon Armasuisse, les anciens magasins de munitions seront démantelés dans les règles de l'art dans le cadre du projet et les surfaces ainsi libérées seront renaturées.